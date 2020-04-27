Экономика
МонаВистаКабмин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление правительства, регламентирующее правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
Вести.Ru27 апреля в 10:19
В России утвердили правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу
Lenta.ru27 апреля в 07:16
Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
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Утверждены правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики
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