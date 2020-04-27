Экономика

МонаВистаМонаВистаКабмин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление правительства, регламентирующее правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

Вести.Ru27 апреля в 10:19

В России утвердили правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

Lenta.ru27 апреля в 07:16

Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу

РИА Новости27 апреля в 04:51

Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

Rambler News Service27 апреля в 05:42

Утверждены правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики

Глас Народа27 апреля в 05:02

Мишустин утвердил правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

ТАСС27 апреля в 04:51

Власти определились с правилами предоставления субсидий бизнесу

Аргументы и Факты27 апреля в 05:53
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Путин заявил о беспрецедентной ситуации на рынке нефти

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал санкции против России «бандитскими рестрикциями». Об этом он заявил в интервью RTVI.
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