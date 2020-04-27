Экономика
МонаВистаКабмин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление правительства, регламентирующее правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
Rambler News Serviceвчера в 05:42
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Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года
Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.
РБК 17:00
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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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Отказаться россиян от поездок на майские праздники призвал Минздрав
Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян отметить первомайские праздники дома и воздержаться от встреч с родственниками и друзьями.
Live24 14:04
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
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Epic Games Store снова раздает бесплатные игры
Vevby.ru 26 апреля в 18:44
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
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В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса
По лицу получил первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, сообщают очевидцы. Чиновников взяли с поличным, в канистрами бензина.
Блокнот.ру 15:43
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В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
Общество
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 12 мая
Президент Владимир Путин подписал указ, который продлевает период нерабочих дней, введенный в России из-за ситуации с коронавирусом, до 11 мая включительно.
Коммерсантъ 12:46
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Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
Армия и оружие
F-35 оказался дозвуковым истребителем
Эксперты американского издания «Defense News» заявили о недостатке истребителя F-35C, не позволяющем самолету совершать длительные перелеты на сверхзвуковой скорости.
Военное дело 26 апреля в 09:54
Здоровье
Дожить до июня: Кремль не слушает академиков и сам «лечит» народ, нагнетая панику
«Как минимум до 11 мая», – предположил он на заседании регионального оперштаба по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в воскресенье, 26 апреля.
Свободная Пресса 01:32
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Политика
Путин заявил, что удалось мобилизовать ресурсы промышленности
России удалось мобилизовать ресурсы промышленности в период пандемии, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам противодействию распространения коронавируса в регионах страны.
РИА Новости 11:00
Экономика
Топ-менеджеры «Яндекса» сократили себе зарплаты до конца года
Топ-менеджеры "Яндекса" решили сократить себе зарплаты до конца 2020 года, сообщил в ходе телеконференции операционный и финансовый директор группы Грег Абовский.
Интерфакс 09:00
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру 11:43
Футбол
В Испании спортсменам разрешили возобновить тренировки с 4 мая
Премьер-министр Королевства Испания Педро Санчес на сегодняшней пресс-конференции объявил о том, что с понедельника 4 мая профессиональным спортсменам разрешат возобновить индивидуальные тренировки.
Советский спорт 14:32
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия 18:15
Общество
Прокуратура заинтересовалась происходящим на Чаяндинском месторождении
В Якутии Ленская районная прокуратура начала проверку соблюдения прав и законных интересов вахтовых рабочих в условиях распространения коронавирусной инфекции на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении ОАО «Газпром добыча Ноябрьск».
SakhaNews 03:48
Общество
В Москве из-за самоизоляции ввели новый закон о тишине
В Москве из-за режима самоизоляции вступил в силу новый закон о тишине.
Lenta.ru 14:04
Шоу-бизнес
Айза Анохина показала результат пластической операции
Известная телеведущая и бывшая жена репера Гуфа 35-летняя Айза Анохина сделала очередную пластическую операцию и показала результат работы хирурга.
Uznayvse.ru 15:06
Армия и оружие
Советский ЗРК «Квадрат» «приземлил» УБС L-39
ЗРК «Квадрат» уже неоднократно успешно применялся военными ЛНА для ликвидации летательных аппаратов.
ГЛАС.RU 09:09
Происшествия
В Алтайском крае найдены тела пропавших в январе молодых людей
В Алтайском крае обнаружили тела двоих молодых людей, которые пропали в январе. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону 27 апреля.
Известия 01:30
Общество
Глава Роспотребнадзора отругала Новосибирск в докладе Путину
Выступая на совещании глав регионов в режиме видеоконференции перед президентом России Владимиром Путиным, Попова рассказала о двух регионах – Северной Осетии и Новосибирской области – где население пренебрегло противокоронавирусными мерами.
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Россияне вылетели из США на родину возвратным рейсом «Аэрофлота»
Как сообщил президент общественной организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан, этим рейсом в РФ возвращаются 19 российских школьников.
ТАСС 19:56
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«Проект „Анна Николаевна“» продлили на второй сезон. Действие продолжения развернется в Москве
Известно лишь, что действие перенесется в Москву, и не все герои первого сезона вернутся в продолжении.
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Около 500 армян линчевали в больнице двух убийц
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В Тульской области введут пропуска для въезда в регион
В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве.
РИА Новости 16:15
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Компанию Илона Маска SpaceX обвинили в создании оружия против России
Военное дело 05:53
Экономика
Банки выяснили, сколько россиян оплачивают услуги ЖКХ без комиссии
Большинство россиян оплачивают услуги ЖКХ в банках без комиссии.
Будущее России. Национальные проекты 02:49