Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление правительства, регламентирующее правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Документ опубликован на портале правовой информации.

Экономика Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей. 2

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Общество В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая "Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе. 23

Общество В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции. 16

Общество Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев. 438

Армия и оружие F-35 оказался дозвуковым истребителем Эксперты американского издания «Defense News» заявили о недостатке истребителя F-35C, не позволяющем самолету совершать длительные перелеты на сверхзвуковой скорости. 9

Здоровье Дожить до июня: Кремль не слушает академиков и сам «лечит» народ, нагнетая панику «Как минимум до 11 мая», – предположил он на заседании регионального оперштаба по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в воскресенье, 26 апреля.

Экономика Какие перемены ждут россиян в мае С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. 198

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Футбол В Испании спортсменам разрешили возобновить тренировки с 4 мая Премьер-министр Королевства Испания Педро Санчес на сегодняшней пресс-конференции объявил о том, что с понедельника 4 мая профессиональным спортсменам разрешат возобновить индивидуальные тренировки. 1

Политика Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.

Общество Прокуратура заинтересовалась происходящим на Чаяндинском месторождении В Якутии Ленская районная прокуратура начала проверку соблюдения прав и законных интересов вахтовых рабочих в условиях распространения коронавирусной инфекции на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении ОАО «Газпром добыча Ноябрьск». 2

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Происшествия В Алтайском крае найдены тела пропавших в январе молодых людей В Алтайском крае обнаружили тела двоих молодых людей, которые пропали в январе. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону 27 апреля. 2

Общество Глава Роспотребнадзора отругала Новосибирск в докладе Путину Выступая на совещании глав регионов в режиме видеоконференции перед президентом России Владимиром Путиным, Попова рассказала о двух регионах – Северной Осетии и Новосибирской области – где население пренебрегло противокоронавирусными мерами. 84