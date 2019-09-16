с чего всё началось

Правительство России утвердило порядок выплат 450 тыс. рублей семьям, в которых в 2019—2022 годах родятся третьи и последующие дети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, опубликованные Минфином.

Политика Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.

Политика Посольство России обратится в Госдеп в связи со статьёй о «шпионаже» Посольство России в США обратится в Государственный департамент США в связи с публикацией в СМИ материала о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне.

Шоу-бизнес Внучка Боярского показала фото в мини-платье 20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Гаджеты Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Экономика Эксперт Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен рассказал, что может послужить предвестником нового глобального кризиса.

Общество На продажу спиртного могут ввести новые ограничения Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".

Авто Toyota Land Cruiser 300 увидели до премьеры По информации японских СМИ, появления нового поколения легендарного внедорожника придется ждать еще год.

Авто Volkswagen объявил старт продаж самого бюджетного седана Jetta Jetta является суббрендом компании, специализирующимся на выпуске бюджетных моделей. В продаже уже есть Jetta VS5 на базе Volkswagen Tharu.

Шоу-бизнес Просто идеальна: Эрика Герцег поделилась откровенными фото Участница последнего состава «ВИА Гры» Эрика Герцег решила не нарушать традицию и поделилась с подписчиками откровенными фото в своем аккаунте в Инстаграме.

Происшествия Воронежский штаб Навального лишился координатора после обысков Воронежский штаб оппозиционера Алексея Навального покинул координатор Павел Смирнов.

Общество Названы города, в которые стремится переехать молодежь Больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни, оказалось Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.

Экономика Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка Санкции освобождают от дефолта Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Кино Самые высокооплачиваемые актеры года На прошлой недели Forbes, который занят тем, что подсчитывает чужие деньги, составил список самых высокооплачиваемых актеров этого года.

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк развилась полиорганная недостаточность Врачи подключили Анастасию Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких.

Общество Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.

Армия и оружие Названы ключевые черты нового российского корвета «Меркурий» Уникальные черты нового российского корвета «Меркурий» отметил заместитель главного конструктора кораблей проекта 20 386 Александр Дадыкин 15 сентября в эфире телеканала «Звезда».

Гаджеты Уязвимость в SIM-картах позволила следить за абонентами Отправив на устройство сообщения определенного содержания, можно ряд команд S@T Browser, которые позволяют узнать IMEI устройство, его местонахождение, язык, уровень заряда батареи.

Шоу-бизнес Шепелев призвал семью Заворотнюк рассказать о состоянии актрисы Телеведущий Дмитрий Шепелев обратился к родственникам актрисы Анастасии Заворотнюк, призывая сделать официальное заявление о состоянии ее здоровья.

Общество Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Минфин предложит акциз на электронные сигареты Министерство финансов предложит обложить акцизным сбором электронные устройства для курения, заменяющие сигареты, сообщил в субботу "Коммерсантъ".

Здоровье В препарате от изжоги Zantac обнаружен канцероген Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов объявило, что в Zantac был найден элемент N-нитрозодиметиламин (NDMA).

Кино Скончался народный артист «Ленкома» Юрий Колычев Тело народного артиста РСФСР было найдено в его квартире 16 сентября, сообщает пресс-служба театра «Ленком». Артист умер на 91-м году жизни.