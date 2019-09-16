Экономика
RT на русскомКабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку
Правительство России утвердило порядок выплат 450 тыс. рублей семьям, в которых в 2019—2022 годах родятся третьи и последующие дети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, опубликованные Минфином.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как отмечается в материалах на сайте Минфина, право на компенсацию до 450 тысяч рублей получают россияне при рождении или усыновлении третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года.РИА Новостивчера в 10:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 00:53, Вашингтон
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
NewInform вчера в 22:38
Политика
Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК вчера в 09:41
Политика
Посольство России обратится в Госдеп в связи со статьёй о «шпионаже»
Посольство России в США обратится в Государственный департамент США в связи с публикацией в СМИ материала о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне.
RT на русском вчера в 18:15
Шоу-бизнес
Внучка Боярского показала фото в мини-платье
20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru вчера в 06:45
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Гаджеты
Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу
В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15 сентября в 04:11
Экономика
Эксперт Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен рассказал, что может послужить предвестником нового глобального кризиса.
Известия вчера в 21:15
Общество
На продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:07
Авто
Toyota Land Cruiser 300 увидели до премьеры
По информации японских СМИ, появления нового поколения легендарного внедорожника придется ждать еще год.
SpeedMe вчера в 01:53
Авто
Volkswagen объявил старт продаж самого бюджетного седана Jetta
Jetta является суббрендом компании, специализирующимся на выпуске бюджетных моделей. В продаже уже есть Jetta VS5 на базе Volkswagen Tharu.
Letnews.ru вчера в 04:56
Шоу-бизнес
Просто идеальна: Эрика Герцег поделилась откровенными фото
Участница последнего состава «ВИА Гры» Эрика Герцег решила не нарушать традицию и поделилась с подписчиками откровенными фото в своем аккаунте в Инстаграме.
WomanHit.ru вчера в 05:37
Происшествия
Воронежский штаб Навального лишился координатора после обысков
Воронежский штаб оппозиционера Алексея Навального покинул координатор Павел Смирнов.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 12:11
Общество
Названы города, в которые стремится переехать молодежь
Больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни, оказалось Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.
Российская газета вчера в 20:15
Экономика
Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка
Санкции освобождают от дефолта Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.
РБК 00:00
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Кино
Самые высокооплачиваемые актеры года
На прошлой недели Forbes, который занят тем, что подсчитывает чужие деньги, составил список самых высокооплачиваемых актеров этого года.
ИА Вебург вчера в 08:38
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк развилась полиорганная недостаточность
Врачи подключили Анастасию Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких.
StarHit.ru вчера в 03:24
Общество
Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 вчера в 12:47
Армия и оружие
Названы ключевые черты нового российского корвета «Меркурий»
Уникальные черты нового российского корвета «Меркурий» отметил заместитель главного конструктора кораблей проекта 20 386 Александр Дадыкин 15 сентября в эфире телеканала «Звезда».
Красная весна вчера в 03:36
Гаджеты
Уязвимость в SIM-картах позволила следить за абонентами
Отправив на устройство сообщения определенного содержания, можно ряд команд S@T Browser, которые позволяют узнать IMEI устройство, его местонахождение, язык, уровень заряда батареи.
RuNews24.ru вчера в 05:23
Шоу-бизнес
Шепелев призвал семью Заворотнюк рассказать о состоянии актрисы
Телеведущий Дмитрий Шепелев обратился к родственникам актрисы Анастасии Заворотнюк, призывая сделать официальное заявление о состоянии ее здоровья.
ТК Звезда 00:06
Общество
Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:55
Экономика
Минфин предложит акциз на электронные сигареты
Министерство финансов предложит обложить акцизным сбором электронные устройства для курения, заменяющие сигареты, сообщил в субботу "Коммерсантъ".
Интерфакс 13 сентября в 20:59
Здоровье
В препарате от изжоги Zantac обнаружен канцероген
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов объявило, что в Zantac был найден элемент N-нитрозодиметиламин (NDMA).
ГЛАС.RU вчера в 03:30
Кино
Скончался народный артист «Ленкома» Юрий Колычев
Тело народного артиста РСФСР было найдено в его квартире 16 сентября, сообщает пресс-служба театра «Ленком». Артист умер на 91-м году жизни.
Красная весна вчера в 07:30
Политика
Подозреваемая в оскорблении жертв наводнения чиновница уволилась
News.ru вчера в 05:30
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 14 сентября в 07:56
Хоккей
Первое очко Гусева помогло «Нью-Джерси» победить «Бостон»
«Нью-Джерси Девилз» добыл победу над «Бостон Брюинз» в предсезонном матче со счетом 4:3 (ОТ).
Sport24.ru вчера в 22:35
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
RT на русском вчера в 12:12