Экономика
РИА НовостиПравительство утвердило правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство утвердило правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 19:40, Вашингтон
Здоровье
«Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть
Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
Вечерняя Москва 16 сентября в 18:50
Шоу-бизнес
Разин сообщил об ухудшении состояния Заворотнюк
РИА Новости 15:00
Авто
Электромобили могут пустить на выделенные полосы
Автоновости дня 16 сентября в 22:10
Космос
Российские космонавты напечатают на биопринтере крольчатину
На Международной космической станции (МКС) в конце сентября напечатают на 3D-биопринтере мышечные клетки кролика, коровы и рыбы.
РЕН ТВ вчера в 20:56
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Происшествия
Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»
Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru 12:24
Футбол
Как «Локомотив» обыграл «Байер» в ЛЧ
Московский «Локомотив» одержал победу над леверкузенским «Байером» со счётом 2:1 в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 18:05
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Жительница Новосибирска, прогуливаясь с коляской, в которой находился ребенок, по пояс провалилась в яму, образовавшуюся под ней на тротуаре.
Российская газета 04:39
Политика
В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа и Зеленского в ООН
Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский обсудили в среду по телефону отношения двух стран, а также предстоящую встречу украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
РИА Новости 19:06
Политика
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета 09:53
Театры
Гастролями Московского армянского театра открылся российский театральный сезон на Кипре
Второй российский театральный сезон на Кипре стартовал вечером в среду в Российском центре науки и культуры в Никосии.
ТАСС 18:56
Происшествия
Медведь вышел на утреннюю пробежку на главную площадь Охи
Небольшой медведь устроил пробежку в центре Охи около 5 утра сегодня.
Сахалин.Инфо 17:43
Происшествия
Мужчина в Киеве угрожает взорвать мост
Неизвестный мужчина на мосту через Днепр, находящемся рядом с одной из станций метро в Киеве, угрожает взорвать его, сообщили местные правоохранительные органы.
iReactor 10:46
Происшествия
Мужчина изнасиловал врача в Саратове
ИнфоСМИ 02:47
Общество
Назван город с самыми высокомерными россиянами
Самые невысокомерные россияне, согласно исследованию, живут в Иваново — город занял 25-ю позицию.
Lenta.ru 05:49
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч
Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.
Megaobzor.com 06:09
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru 19:30
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Кино
В сети появился тизер и постер будущего фильма о Харли Квинн
В среду, 18 сентября. в сети появился постер фильма "Хищные птицы" о Харли Квинн и других злодейках Готэма.
Piter.tv 09:30
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 09:51
Наука
В России разработали новую гравитационную модель элементарных частиц
Ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" разработали новую гравитационную модель внутренней структуры элементарных частиц и ядер атомов, которая способна изменить современные представления о физике.
РИА Новости 02:00
Единоборства
В Госдуме предложили признать рэп-баттлы видом спорта
«Признание рэп-баттлов в качестве официального вида спорта расширит возможности заключения спонсорских соглашений, что положительно скажется как для бюджета Российской Федерации, так и для сообщества рэп-исполнителей в целом», — отметил парламентарий в своем обращении к министру спорта Павлу Колобкову.
Известия 16 сентября в 21:22
Здоровье
В России некомпетентных врачей начнут штрафовать
Законопроект о штрафах для врачей в Совете Федерации начнут обсуждать в конце этого месяца. Его подготовили в Министерстве здравоохранения.
UfacityNews.ru вчера в 03:06
Футбол
Кокорина и Мамаева отпустили на свободу
В октябре 2018 года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий устроили драку в центре Москвы.
Sputnik Литва вчера в 03:50
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Игры
Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей
News.ru вчера в 04:06