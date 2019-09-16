Здоровье «Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.

Космос Российские космонавты напечатают на биопринтере крольчатину На Международной космической станции (МКС) в конце сентября напечатают на 3D-биопринтере мышечные клетки кролика, коровы и рыбы.

Происшествия Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.

Происшествия Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект» Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.

Футбол Как «Локомотив» обыграл «Байер» в ЛЧ Московский «Локомотив» одержал победу над леверкузенским «Байером» со счётом 2:1 в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Происшествия В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком Жительница Новосибирска, прогуливаясь с коляской, в которой находился ребенок, по пояс провалилась в яму, образовавшуюся под ней на тротуаре.

Политика В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа и Зеленского в ООН Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский обсудили в среду по телефону отношения двух стран, а также предстоящую встречу украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Политика Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".

Театры Гастролями Московского армянского театра открылся российский театральный сезон на Кипре Второй российский театральный сезон на Кипре стартовал вечером в среду в Российском центре науки и культуры в Никосии.

Происшествия Медведь вышел на утреннюю пробежку на главную площадь Охи Небольшой медведь устроил пробежку в центре Охи около 5 утра сегодня.

Происшествия Мужчина в Киеве угрожает взорвать мост Неизвестный мужчина на мосту через Днепр, находящемся рядом с одной из станций метро в Киеве, угрожает взорвать его, сообщили местные правоохранительные органы.

Общество Назван город с самыми высокомерными россиянами Самые невысокомерные россияне, согласно исследованию, живут в Иваново — город занял 25-ю позицию.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.

Политика Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.

Шоу-бизнес Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком 17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.

Кино В сети появился тизер и постер будущего фильма о Харли Квинн В среду, 18 сентября. в сети появился постер фильма "Хищные птицы" о Харли Квинн и других злодейках Готэма.

Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.

Наука В России разработали новую гравитационную модель элементарных частиц Ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" разработали новую гравитационную модель внутренней структуры элементарных частиц и ядер атомов, которая способна изменить современные представления о физике.

Единоборства В Госдуме предложили признать рэп-баттлы видом спорта «Признание рэп-баттлов в качестве официального вида спорта расширит возможности заключения спонсорских соглашений, что положительно скажется как для бюджета Российской Федерации, так и для сообщества рэп-исполнителей в целом», — отметил парламентарий в своем обращении к министру спорта Павлу Колобкову.

Здоровье В России некомпетентных врачей начнут штрафовать Законопроект о штрафах для врачей в Совете Федерации начнут обсуждать в конце этого месяца. Его подготовили в Министерстве здравоохранения.

Футбол Кокорина и Мамаева отпустили на свободу В октябре 2018 года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий устроили драку в центре Москвы.