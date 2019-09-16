с чего всё началось

Правительство России утвердило порядок выплат 450 тыс. рублей семьям, в которых в 2019—2022 годах родятся третьи и последующие дети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, опубликованные Минфином.

Политика СМИ сообщили о шпионаже с дач постпредства России в США Дачи постпредства России в США, доступ к которым закрыл президент Барак Обама в 2016 году, и некоторые из 35 высланных дипломатов играли ключевую роль в контрразведывательной операции России, сообщает Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников американских спецслужб.

Политика Венгрия не пустила Украину на саммит НАТО Из-за разногласий с Венгрией Киев не получит приглашение на саммит НАТО в Лондоне, сообщил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Происшествия В Томске автобус с пассажирами врезался в столб Маршрутный автобус ПАЗ с 20 пассажирами в Томске в понедельник врезался в столб и опрокинулся на бок, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

Общество Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.

Здоровье В препарате от изжоги Zantac обнаружен канцероген Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов объявило, что в Zantac был найден элемент N-нитрозодиметиламин (NDMA).

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Культура Я люблю яички: неожиданный пункт райдера MARUV На вопрос, зачем MARUV шоколадные яйца с сюрпризом, эпатажная звезда весело ответила: «Просто я люблю яички – и все».

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Авто «АвтоВАЗ» представил новые спецверсии трех моделей Lada АвтоВАЗ представил новую лимитированную серию #CLUB для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus.

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.

Происшествия СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

Политика Ведущий Габуния назвал смелостью оскорбление в адрес Путина Скандальный грузинский телеведущий Георгий Габуния рассказал, что оскорбил в прямом эфире телеканала "Рустави 2" президента России Владимира Путина потому, что "не хочет быть трусом", передает сайт mk.ru.

Происшествия В Пермском крае проверят обстоятельства убийства собак экс-чиновником Минприроды Пермского края выясняет обстоятельства убийства четырех охотничьих собак: хозяин животных заявил, что на его глазах животных застрелил бывший замминистра промышленности региона в присутствии районного охотинспектора, сообщили РИА Новости в региональном ведомстве.

Политика Главу Бурятии освистали на митинге за перевыборы мэра Улан-Удэ Губернатора Республики Бурятия Алексея Цыденова освистали участники митинга за перевыборы мэра Улан-Удэ, сообщает «Новая газета».

Кино Первые кадры с главными героями нового «Терминатора» появились в Сети Первые кадры с главными героями нового фильма «Терминатор: Темные судьбы» опубликовал журнал Total Film.

Авто Россияне отказываются платить транспортный налог В России наблюдается высокий уровень задолженности по транспортному налогу: в среднем по стране долг составляет почти 30% от общего объема годовых отчислений.

Армия и оружие Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды «Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.

Экономика Эксперт Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен рассказал, что может послужить предвестником нового глобального кризиса.