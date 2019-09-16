Экономика

RT на русскомRT на русскомКабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку

Правительство России утвердило порядок выплат 450 тыс. рублей семьям, в которых в 2019—2022 годах родятся третьи и последующие дети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, опубликованные Минфином.
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Как отмечается в материалах на сайте
 Минфина, право на компенсацию до 450 тысяч рублей получают россияне при рождении или усыновлении третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года.
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