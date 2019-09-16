с чего всё началось

Правительство России утвердило порядок выплат 450 тыс. рублей семьям, в которых в 2019—2022 годах родятся третьи и последующие дети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, опубликованные Минфином.

Шоу-бизнес Шепелев напомнил семье Заворотнюк о своей ошибке с Жанной Фриске Бывший муж певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев призвал семью Анастасии Заворотнюк сделать публичное заявление о ее здоровье.

Энергетика Forbes: российские бизнесмены стали лидерами по росту капитала за день Российские бизнесмены в понедельник, 16 сентября, стали лидерами по росту состояния, свидетельствуют данные рейтинга богатейших людей мира Forbes Real Time, который обновляется в режиме реального времени.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

Политика Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.

Волейбол Сборная России обыграла Финляндию на ЧЕ по волейболу Мужская сборная России встречалась со сборной Финляндии на чемпионате Европы по волейболу.

Футбол Сергей Семак: «В Лион прилетели все, кроме Малкома» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона».

Энергетика Цены на нефть растут после снижения добычи в Саудовской Аравии Если текущие перебои в добыче нефти сохранятся в течение более чем шести недель, то цены на нефть сорта Brent ожидают ралли выше $75 за баррель, предупредили в Goldman Sachs.

Общество В России изменятся правила ухода в отпуск Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.

Политика Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян прибыл в Россию Премьер-министр Государственного совета КНР Ли Кэцян прибыл в Санкт-Петербург с трехдневным официальным визитом в Россию.

Авто Kia Stinger получил в России «стильную» версию Дилеры KIA в России начали продажи спортивных фастбеков KIA Stinger в новой комплектации Style.

Политика «Северному потоку-2» может оказаться в патовой ситуации Судно Solitaire, производящее работы по укладке трубы по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта строительства «Северный поток-2», приближается к территории Дании.

Политика Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".

Политика Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).

Здоровье Врачи рассказали, как переносить перепады атмосферного давления Метеочувствительным людям в периоды перепадов атмосферного давления рекомендуется больше отдыхать, пить много воды, морсов, а также принимать сердечно-сосудистые препараты.

Экономика Названа средняя задолженность водителей в РФ по транспортному налогу Задолженность по транспортному налогу за 2018 год российских автовладельцев в среднем составляет около 30% от объема годовых начислений.

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Общество Сердюков и Васильева стали многодетными родителями Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.