Экономика

RT на русскомRT на русскомКабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку

Правительство России утвердило порядок выплат 450 тыс. рублей семьям, в которых в 2019—2022 годах родятся третьи и последующие дети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, опубликованные Минфином.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
Как отмечается в материалах на сайте
 Минфина, право на компенсацию до 450 тысяч рублей получают россияне при рождении или усыновлении третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года.
РИА Новостивчера в 10:51

Подробнее о событии

Правительство утвердило правила выплат на ипотеку многодетным семьям

РИА Новостивчера в 11:19

Кабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку

RT на русскомвчера в 11:16

В правительстве утвердили правила выплат многодетным семьям на ипотеку

РЕН ТВвчера в 11:49

Правительство утвердило выплату многодетным семьям на погашение ипотеки

РБКвчера в 12:23

Кабмин утвердил правила выплат многодетным 450 тыс. рублей на погашение ипотеки

ТАССвчера в 10:59

В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям

Известиявчера в 12:35

Кабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку

URA.Ruвчера в 23:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 01:12, Вашингтон
Шоу-бизнес

У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк начались осложнения

Donday.ru вчера в 09:45
Политика

В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию из Украины

Таможенная служба Белоруссии совместно с Комитетом госбезопасности (КГБ) страны помогли раскрыть схему переправки оружия из Украины в Россию, сообщил телеканалу «Беларусь 1» председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько.
Коммерсантъ вчера в 23:12
Общество

Губернатор поручил проверить селфи чиновницы в «шоколадной ванне»

РБК вчера в 18:34
Футбол

«Ростов» обыграл «Ахмат» со счетом 2:1

Счет открыл «Ахмат» на 19 минуте: мяч в ворота соперника направил Одисе Роши.
Национальная служба новостей вчера в 16:36
Происшествия

В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники

В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.
РИА Новости вчера в 23:16
Происшествия

В центре вирусологии под Новосибирском произошел взрыв

Газета.Ru вчера в 08:22
Армия и оружие

National Interest рассказал о подготовке Польши к войне с Россией

Обозреватель издания The National Interest Себастиан Роблин заявил, что в настоящий момент Польша ожидает одобрения Конгрессом США сделки о закупке 32 истребителей F-35A.
РЕН ТВ вчера в 06:38
Футбол

Тренер «Уфы» Евсеев заявил, что доволен ничьей с «Динамо»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
RT на русском вчера в 17:15
Общество

Купивший за 200 рублей лотерейный билет москвич стал мультимиллионером

В сообщении говорится, что мужчина купил билет всего за 200 руб.
РБК 00:17
Футбол

Кокорин и Мамаев выходят на свободу

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу.
Вести.Ru вчера в 17:11
Общество

В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе

В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM вчера в 10:13
Политика

В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости вчера в 10:18
Театры

В ТЮЗе Екатеринбурга ставят «Ревизора» Гоголя со сценами изнасилования

В Екатеринбурге показали спектакль по комедии Николая Васильевича Гоголя "Ревизор", но зрители к вольной интерпретации классики оказались не готовы и привели на нее детей.
Pravda.Ru вчера в 10:50
Политика

Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ

Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Общество

Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Авто

Volkswagen объявил старт продаж бюджетного седана Jetta VS5

Седан является соплатформенником таких моделей, как Skoda Rapid и Volkswagen Polo.
Car.ru вчера в 12:58
Шоу-бизнес

Близкие Юлии Началовой вступили в права наследства

Известно, что родным Юлии Началовой достанется половина ее четырехкомнатной квартиры в элитном районе столицы.
Телепрограмма вчера в 04:44
Происшествия

В США задержали угрожавшую устроить стрельбу в школе девушку

Сотрудники правоохранительных органов США задержали девушку, которая угрожала устроить стрельбу в своей бывшей школе.
RT на русском 00:46
Авто

С 2020 года электромобили могут начать ездить по выделенной полосе

Владельцам электромобилей могут разрешить ездить по выделенной полосе в России с 2020 года.
Автоновости дня вчера в 22:10
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник

RT на русском вчера в 12:12
Политика

Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400

Путин напомнил также, что Иран уже купил у России комплексы С-300, а Турция — С-400.
РБК вчера в 14:04
Политика

Повторные парламентские выборы начались в Израиле

В Израиле начались повторные парламентские выборы, по итогам которых станет известен новый состав Кнессета 22-го созыва.
Газета.Ru 00:59
Единоборства

Емельяненко назвал дату боя с Кокляевым

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко назвал дату и место боя с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым.
VSE42.RU вчера в 18:42
Армия и оружие

Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим

Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Гаджеты

Google подтвердила дату анонса Pixel 4 и 4 XL

Очевидно, что речь идёт в первую очередь о новых смартфонах Pixel 4 и 4 XL.
Игромания.ру вчера в 14:37
Политика

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 20:50
Шоу-бизнес

Мать покойного Александра Числова оказалась на улице

OAnews 00:54
Общество

Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ

По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM вчера в 00:33
Здоровье

Названы продукты, которые наша печень очень любит

Московский Комсомолец вчера в 16:04
Происшествия

Суд арестовал на месяц бывшего игрока КХЛ Игоря Мусатова

RT на русском вчера в 17:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное