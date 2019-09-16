с чего всё началось

Правительство России утвердило порядок выплат 450 тыс. рублей семьям, в которых в 2019—2022 годах родятся третьи и последующие дети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, опубликованные Минфином.

Политика В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию из Украины Таможенная служба Белоруссии совместно с Комитетом госбезопасности (КГБ) страны помогли раскрыть схему переправки оружия из Украины в Россию, сообщил телеканалу «Беларусь 1» председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько.

Футбол «Ростов» обыграл «Ахмат» со счетом 2:1 Счет открыл «Ахмат» на 19 минуте: мяч в ворота соперника направил Одисе Роши.

Происшествия В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.

Армия и оружие National Interest рассказал о подготовке Польши к войне с Россией Обозреватель издания The National Interest Себастиан Роблин заявил, что в настоящий момент Польша ожидает одобрения Конгрессом США сделки о закупке 32 истребителей F-35A.

Футбол Тренер «Уфы» Евсеев заявил, что доволен ничьей с «Динамо» Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».

Общество Купивший за 200 рублей лотерейный билет москвич стал мультимиллионером В сообщении говорится, что мужчина купил билет всего за 200 руб.

Футбол Кокорин и Мамаев выходят на свободу Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу.

Общество В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.

Театры В ТЮЗе Екатеринбурга ставят «Ревизора» Гоголя со сценами изнасилования В Екатеринбурге показали спектакль по комедии Николая Васильевича Гоголя "Ревизор", но зрители к вольной интерпретации классики оказались не готовы и привели на нее детей.

Политика Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.

Общество Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).

Авто Volkswagen объявил старт продаж бюджетного седана Jetta VS5 Седан является соплатформенником таких моделей, как Skoda Rapid и Volkswagen Polo.

Шоу-бизнес Близкие Юлии Началовой вступили в права наследства Известно, что родным Юлии Началовой достанется половина ее четырехкомнатной квартиры в элитном районе столицы.

Происшествия В США задержали угрожавшую устроить стрельбу в школе девушку Сотрудники правоохранительных органов США задержали девушку, которая угрожала устроить стрельбу в своей бывшей школе.

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Политика Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400 Путин напомнил также, что Иран уже купил у России комплексы С-300, а Турция — С-400.

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Политика Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.