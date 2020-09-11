Кабмин утвердил проект изменений в налоговое соглашение с Мальтой
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Правительство России утвердило проект протокола об изменениях в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Речь идет об увеличении налога у источника в отношении дивидендов и процентов до 15%, сообщается на сайте кабмина.В источнике
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Россия и Кипр договорились об изменениях в соглашение об избежании двойного налогообложения
Наша версия10 сентября в 04:15