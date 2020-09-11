Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Парламентская газета
Парламентская газета

Кабмин утвердил проект изменений в налоговое соглашение с Мальтой

Правительство России утвердило проект протокола об изменениях в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Речь идет об увеличении налога у источника в отношении дивидендов и процентов до 15%, сообщается на сайте кабмина.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Россия и Мальта пересмотрят договор о двойном налогообложении

Коммерсантъвчера в 03:44
ИА Клерк.Ру

Россия и Кипр договорились о 15% налоге на дивиденды

ИА Клерк.Ру10 сентября в 02:58
Известия

Россия и Мальта пересмотрят условия налогового соглашения

Известиявчера в 03:22
ТАСС

Кабмин утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

ТАССвчера в 03:15
Интерфакс

РФ утвердила поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Интерфаксвчера в 03:03
Наша версия

Россия и Кипр договорились об изменениях в соглашение об избежании двойного налогообложения

Наша версия10 сентября в 04:15
РИА Новости

Мишустин утвердил поправки в соглашение с Мальтой о налогообложении

РИА Новостивчера в 03:29

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной
РИА Новости19:08
577

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
907

Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга Исаева

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 13 октября замдиректора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
Ведомостивчера в 12:24
194

Космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС

Представитель пресс-службы «Роскосмоса» сообщил РИА Новости, что следующий выход в открытый космос российских космонавтов с борта Международной космической станции, планирующийся до конца 2020 года, будет впервые выполнен из нового модуля.
RT на русском00:42
3

Средний возраст страдающих алкоголизмом россиян назвал Минздрав

Большая часть соотечественников с алкогольной зависимостью — люди в возрасте от 30 до 50 лет, заявил в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения города Москвы Евгений Брюн.
Live24вчера в 03:44
4

Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM21:20
1,8K

ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке

Как пояснил РБК представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через IVR (систему интерактивного голосового меню), которые были даны в 2019 году.
РБК03:00

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
1