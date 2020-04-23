Экономика
Газета.RuКабмин утвердил программу льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.
Читать в источнике
Оценить1K
с чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%. Соответствующий документ опубликован в четверг, 23 апреля, на сайте правительства.Известиявчера в 15:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 00:02, Ашберн
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия вчера в 08:18
Общество
В Челябинской области могут ввести пропускную систему
Как сообщала «Губерния», губернатор Алексей Текслер сегодня заявил о резком приросте числа заболевших коронавирусной инфекцией в регионе за последние сутки – 57 новых случаев.
Губерния (г. Челябинск) вчера в 12:43
Общество
«Союзмультфильм» хочет вернуть переданные Японии права на Чебурашку
Коммерсантъ вчера в 19:59
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru 22 апреля в 15:35
Энергетика
На лондонской бирже цена нефти Brent выросла на 8%
Лондон, 23 апреля 2020, 08:13 — REGNUM На утро 23 апреля цены на нефть на лондонской бирже ICE демонстрируют устойчивый рост, отрываясь от многолетних минимумов, достигнутых 21 апреля.
REGNUM вчера в 01:13
Экономика
Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года.
Lenta.ru вчера в 22:06
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции
Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
Политика
Кадыров рассказал о знакомстве с Путиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что впервые встретился с Владимиром Путиным в Сочи в 2000 году.
Коммерсантъ вчера в 21:39
Интернет
«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров
Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY вчера в 14:09
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Приморье достигло 220
В среду власти региона информировали, что крупный - групповой - очаг инфицирования отмечен в этом медучреждении, COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек - сотрудники больницы.
РИА Новости вчера в 23:43
Здоровье
Ещё 10 человек заразились коронавирусом в Забайкалье
Количество людей, заразившихся коронавирусом, выросло до 83 в Забайкалье – плюс 10 новых случаев за сутки.
Zabnews.ru вчера в 23:08
Политика
Помпео вновь высказался о неразглашении Китаем данных о коронавирусе
Госсекретарь США Майк Помпео вновь высказался о том, что китайские власти предположительно сокрыли информацию о вспышке нового коронавируса.
Известия вчера в 23:10
Общество
Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса
Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК вчера в 07:43
Культура
Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют секреты зрителям
В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv вчера в 09:21
Армия и оружие
Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта
Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК вчера в 08:43
Здоровье
Во Франции обсудили теорию о пользе никотина против коронавируса
Ранее французские ученые проводили исследование, которое показало, что курильщики подвержены меньшему риску заболеть коронавирусом.
Pravda.Ru 22 апреля в 15:23
Здоровье
В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
Транспорт
РЖД ввели новые правила покупки билетов
Ранее в связи с пандемией COVID-19 РЖД приняли решение отменить свыше ста пассажирских поездов, график движения ряда других был откорректирован.
Журналистская правда вчера в 02:36
Шоу-бизнес
Призвала оставаться дома голая Вера Брежнева с подоконника
Evo-rus.com вчера в 08:58
Общество
Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания
Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
РИА Новости вчера в 07:54
Общество
Трамп предложил уничтожать коронавирус солнечным светом
Президент США Дональд Трамп предложил изучить возможность лечения коронавируса солнечным светом.
Телеканал 360° вчера в 21:56
Шоу-бизнес
Жорин пообещал доказать, что Федосеева-Шукшина добровольно подарила квартиру Алибасову
Жорин заверил, что в ближайшее время сторона Алибасова докажет, что слова Федосеевой-Шукшиной не соответствуют действительности — она, безусловно, отдавала отчет всем своим действиям и осознавала то, что происходит.
ФАН вчера в 06:28
Общество
Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября
Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС 22 апреля в 05:01
Общество
Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии
Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал десять основных правил посещения магазинов в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 19:30
Общество
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru вчера в 16:36
Политика
Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра
Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском вчера в 15:43
Экономика
США заподозрили Россию в игре на обвале нефти
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощью Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 02:40
Общество
Цифровые пропуска вводят в Волгоградской области
Сегодня, 23 апреля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал распоряжение о подготовке к введению на территории региона цифровых пропусков для передвижения в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Блокнот Волгоград вчера в 10:59
Общество
Ограничительные меры готовятся смягчить в Бурятии
При ослаблении ограничительного режима, не все предприниматели сразу начнут работу – к приему посетителей допустят только тех, кто будет иметь запас дезсредств, предусмотрит меры для недопущения скученности и соблюдения дистанции людей в помещениях.
EastRussia вчера в 19:32