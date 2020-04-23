с чего всё началось

Общество Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады. 54

Общество В Челябинской области могут ввести пропускную систему Как сообщала «Губерния», губернатор Алексей Текслер сегодня заявил о резком приросте числа заболевших коронавирусной инфекцией в регионе за последние сутки – 57 новых случаев. 132

Энергетика На лондонской бирже цена нефти Brent выросла на 8% Лондон, 23 апреля 2020, 08:13 — REGNUM На утро 23 апреля цены на нефть на лондонской бирже ICE демонстрируют устойчивый рост, отрываясь от многолетних минимумов, достигнутых 21 апреля.

Экономика Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года. 217

Политика Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации. 370

Политика Кадыров рассказал о знакомстве с Путиным Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что впервые встретился с Владимиром Путиным в Сочи в 2000 году. 9

Интернет «Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS. 60

Здоровье Число заразившихся коронавирусом в Приморье достигло 220 В среду власти региона информировали, что крупный - групповой - очаг инфицирования отмечен в этом медучреждении, COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек - сотрудники больницы.

Политика Помпео вновь высказался о неразглашении Китаем данных о коронавирусе Госсекретарь США Майк Помпео вновь высказался о том, что китайские власти предположительно сокрыли информацию о вспышке нового коронавируса.

Общество Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления. 39

Культура Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют секреты зрителям В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром. 63

Здоровье В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете». 1

Транспорт РЖД ввели новые правила покупки билетов Ранее в связи с пандемией COVID-19 РЖД приняли решение отменить свыше ста пассажирских поездов, график движения ряда других был откорректирован. 718

Общество Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина. 223

Шоу-бизнес Жорин пообещал доказать, что Федосеева-Шукшина добровольно подарила квартиру Алибасову Жорин заверил, что в ближайшее время сторона Алибасова докажет, что слова Федосеевой-Шукшиной не соответствуют действительности — она, безусловно, отдавала отчет всем своим действиям и осознавала то, что происходит. 3

Общество Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране. 115

Политика Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. 321

Экономика США заподозрили Россию в игре на обвале нефти Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощью Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg. 47

Общество Цифровые пропуска вводят в Волгоградской области Сегодня, 23 апреля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал распоряжение о подготовке к введению на территории региона цифровых пропусков для передвижения в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 143