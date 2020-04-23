Экономика

Газета.RuГазета.RuКабмин утвердил программу льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%. Соответствующий документ опубликован в четверг, 23 апреля, на сайте
 правительства.
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