Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКабмин утвердил программу льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.
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Эксперт прокомментировал программу льготной ипотеки под 6,5%

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