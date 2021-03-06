Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости
Ведомости

На модернизацию транспортной инфраструктуры до конца 2024 года выделят 780 млрд рублей

Правительство намерено выделить 780 млрд руб. до 2024 г. на развитие транспортной инфраструктуры, включая модернизацию Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по транспортному обеспечению вывоза угля из Кемеровской области.В источнике
Подробнее о событии

Кабмин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года

ТАССвчера в 02:56

Правительство выделит 780 млрд руб. на модернизацию транспортной системы

РБКвчера в 03:47

Правительство выделит 780 млрд рублей на модернизацию транспортной инфраструктуры

Российская газетавчера в 02:19

Вести. Модернизация БАМа и Транссиба начнется в этом году

Вести.Ruвчера в 07:42

Михаил Мишустин в Кемерове: на модернизацию инфраструктуры транспорта направят 780 млрд рублей

A42.RUвчера в 01:55

Мишустин потребовал ускорить подготовку проекта по развитию БАМа и Транссиба

Интерфаксвчера в 02:33

Правительство намерено сократить время доставки ж/д контейнеров с ДФО на запад РФ

Известиявчера в 02:29
Интересное

Ян получил дисквалификацию за запрещённый удар коленом и потерял титул чемпиона UFC

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян был дисквалифицирован за запрещённый удар коленом в бою с американцем Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 259, который проходил в Лас-Вегасе.
RT на русском00:06

Кометы переносят углерод, помогая образованию жизни на планетах

Хотя углерод является ключевым ингредиентом жизни, ранняя Земля и другие планеты земной группы были настолько горячими во время своего образования, что такие элементы, как углерод, были потеряны или истощены.
Хайтеквчера в 09:15