На модернизацию транспортной инфраструктуры до конца 2024 года выделят 780 млрд рублей
Правительство намерено выделить 780 млрд руб. до 2024 г. на развитие транспортной инфраструктуры, включая модернизацию Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по транспортному обеспечению вывоза угля из Кемеровской области.В источнике
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Правительство выделит 780 млрд рублей на модернизацию транспортной инфраструктуры
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