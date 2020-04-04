с чего всё началось

Правительство России установило максимальный размер кредитов, по которым заёмщики могут обращаться к кредиторам с требованием о кредитных каникулах. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Кабмин утвердил размер кредитов для обращений о кредитных каникулах

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