с чего всё началось

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Политика Мишустин выступил против закрытия границ в регионах Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Общество Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Общество Власти Подмосковья пока не планируют вводить пропускной режим Власти Подмосковья не планируют вводить пропускной режим передвижения по территории области, но работа над созданием платформы, позволяющей это сделать, идет.

Происшествия В Киеве произошел конфликт с полицией из-за ужесточения карантина Конфликт разгорелся в Гидропарке в Киеве между полицией и гражданами, так как правоохранители отказались пропускать их на спортивную площадку из-за карантинных ограничений, сообщает в понедельник интернет-издание "Страна.ua".

Экономика Сбербанк рассказал об условиях предоставления кредитных каникул Сбербанк разъяснил, что для получения кредитных каникул клиенты должны документально подтвердить снижение официального, облагаемого налогом, дохода за последний месяц в сравнении со среднемесячным доходом в 2019 году.

Общество Власти Москвы назвали условие для ужесточения ограничений Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что столичные власти не видят необходимости вводить дополнительные меры из-за коронавируса, но они будут введены, если поведенческая модель горожан изменится.

Шоу-бизнес Ольга Бузова продемонстрировала увеличившийся живот Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию своего округлившегося живота. Подписчики были весьма удивлены и даже шокированы.

Общество Госпитализированного Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ Борис Джонсон находился на самоизоляции в течение 10 дней в своей резиденции, после того как у него подтвердился коронавирус.

Общество Правительство включит анализ на коронавирус в ОМС Глава правительства подтвердил на заседании президиума координационного совета, что в программу ОМС включат и проведение лабораторных исследований на COVID-19.

Политика Пескова спросили о включении сигарет в список необходимых товаров Пескова спросили, могут ли в связи с нерабочими днями в России, введенными из-за коронавируса, сигареты быть добавлены в федеральный перечень жизненно необходимых товаров.

Общество Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей Правительство утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.