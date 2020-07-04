Коронавирус
Российская газетаКабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции. На эти цели ранее было выделено 20 миллиардов рублей. Помощь окажут организациям, работающим с клиентами напрямую и обязанным в этой связи выполнять требования Роспотребнадзора.
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Субсидии на профилактику коронавируса выдадут 500 тыс. предприятий в России
Комсомольская правда07:51
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В конце июня министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что вопрос увеличения допустимой скорости на ЦКАД с 130 до 150 километров в час решат до конца года.
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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости 02 июля в 12:13
Экономика
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В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть недопустимым
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В испанской Каталонии власти из-за новой вспышки коронавируса COVID-19 изолируют район Сегриа, где живут более 200 тысяч человек.
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Раскрыт секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии
Эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт назвал факторы, повлиявшие на низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии.
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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении расширенного саммита G7 ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без Китая невозможно.
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Общество
В США зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса
В США за сутки выявили 57 497 новых случаев коронавирусной инфекции, что стало наибольшим суточным приростом заболеваемости с начала пандемии.
RT на русском вчера в 22:36
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Турция потребовала от Франции извинений за инцидент в Средиземном море
Анкара ждет от Парижа извинений за инцидент между турецкими и французскими военными кораблями в Средиземном море, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Взгляд.ру 02 июля в 08:38
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Число смертей от коронавируса в России превысило 10 тысяч
За сутки в России выявлено 6632 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в 84 регионах, сообщает оперштаб.
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Бутман обвинил Авербуха в его разводе со второй женой
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Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
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