Коронавирус
Российская газетаКабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции. На эти цели ранее было выделено 20 миллиардов рублей. Помощь окажут организациям, работающим с клиентами напрямую и обязанным в этой связи выполнять требования Роспотребнадзора.
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Субсидии на профилактику коронавируса выдадут 500 тыс. предприятий в России
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