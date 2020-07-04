Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаКабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции. На эти цели ранее было выделено 20 миллиардов рублей. Помощь окажут организациям, работающим с клиентами напрямую и обязанным в этой связи выполнять требования Роспотребнадзора.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Российская газета06:20

Российский бизнес получит 20 млрд рублей на профилактику COVID-19

Газета.Ru05:36

Мишустин одобрил правила выдачи субсидий бизнесу на профилактику COVID-19

РИА Новости03:20

Мишустин утвердил выдачу субсидий на профилактику коронавируса для 500 тыс. предприятий

ТАСС03:43

Бизнес получит дополнительные субсидии на борьбу с COVID-19

Вести.Ru03:39

Мишустин одобрил порядок выдачи выплат бизнесу на профилактику COVID

РЕН ТВ03:29

Субсидии на профилактику коронавируса выдадут 500 тыс. предприятий в России

Комсомольская правда04:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 07:17, Ашберн
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия вчера в 20:43
1,6K
Космос

Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

РИА Новости вчера в 09:40
124
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

CT news вчера в 16:28
5,5K
Политика

В МИД РФ не исключили приход талибов к власти в Афганистане

Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) могут прийти к власти в Афганистане в составе коалиционного правительства, заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".
Российская газета 06:42
5
Общество

В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом

В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
344
Происшествия

В Киеве произошла массовая драка со стрельбой

В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Lenta.ru 06:12
Общество

Более 6600 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За сутки в России выявлено 6632 случая заражения коронавирусом в 84 регионах.
Телеканал 360° 03:56
10
Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости вчера в 05:13
918
Армия и оружие

В Севастополе завершен ремонт флагмана ЧФ крейсера «Москва»

Завершился ремонт и сервисное обслуживание гвардейского ракетного крейсера "Москва", который проходил в Северном доке Севастополя.
Российская газета 02 июля в 05:09
4
Политика

Кадыров заявил, что гордится дружбой между Белоруссией и Чечней

РИА Новости 06:26
Политика

Опубликован обновленный текст Конституции

Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 00:04
645
Политика

В МИД опровергли заявления о причастности России к радиации в Европе

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал абсолютно безосновательными материалы некоторых западных СМИ о том, что причиной повышения радиационного фона в Северной Европе якобы стали испытания Россией вооружения.
RT на русском 06:04
256
Общество

«Автодор» предложил поднять скоростной лимит на платных трассах

"Автодор" планирует постепенно поднять скоростной лимит на платных трассах, находящихся в его ведении, до 150 км/ч, рассказал журналистам предправления этой госкомпании Вячеслав Петушенко.
РИА Новости 07:09
Политика

Козак признал отсутствие прорыва на переговорах по Донбассу

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак признал отсутствие прогресса на встрече в Берлине представителей стран "нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 02:59
985
Политика

Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США

Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня.
RT на русском вчера в 09:39
2,9K
Происшествия

СКР запросил разрешение на возбуждение дел против трех судей

Глава СКР Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении трех бывших судей.
9111.ru 06:52
Общество

Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова

Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
Областная газета вчера в 09:16
2,8K
Происшествия

Под Томском ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века

В Томской области в селе Зоркальцево ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века.
RT на русском 07:11
35
Общество

Спасатели предупредили липчан об аномальной жаре

По данным источника, в период 4-8 июля ожидается опасное метеорологическое явление аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха 24-27 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше средних многолетних значений, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.
Kursk.com вчера в 05:48
Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
159
Общество

Губернатор Оренбургской области продлил «масочный режим» до 20 июля

Сегодня опубликована очередная версия указа губернатора о мерах по противодействию распространения коронавируса.
Эхо Москвы в Оренбурге 05:37
7
Шоу-бизнес

Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем

Версия.Инфо 01:54
24
Игры

Cyberpunk 2077 будет поддерживать только ОС Windows 7 и 10

Известно, что Windows 8 не вошла в список ОС, которые будет поддерживать ролевой экшн.
Evo-rus.com вчера в 10:30
28
Футбол

«Челси» возобновил переговоры по продлению контракта с Виллианом

«Челси» возобновил переговоры продлению контракта с нападающим команды Виллианом, сообщает Goal.com.
Спорт-Экспресс 02:18
Путешествия

Туроператоры объяснили повышение цен на отдых в Крыму

Туроператоры объяснили, почему в Крыму этим летом резко стали повышаться цены на отдых.
Lenta.ru 05:33
38
Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
941
Политика

Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное

Российские власти не собираются полностью заменять очное обучение дистанционным, заявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 09:42
66
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
10
Политика

Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина

Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вести.Ru 06:35
90
Шоу-бизнес

Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news вчера в 05:55
9
Как работают Яндекс.Новости?
Главное