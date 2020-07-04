Коронавирус
Российская газетаКабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции. На эти цели ранее было выделено 20 миллиардов рублей. Помощь окажут организациям, работающим с клиентами напрямую и обязанным в этой связи выполнять требования Роспотребнадзора.
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Субсидии на профилактику коронавируса выдадут 500 тыс. предприятий в России
Комсомольская правдавчера в 07:51
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26 июня сообщалось, что две ракеты были выпущены из сектора Газа по Израилю.
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Автоспорт
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Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
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«Зенит» может стать чемпионом России уже по итогам 26-го тура.В том случае, если подопечные Сергея Семака в своем матче 26-го тура одержат победу над «Краснодаром», то досрочно завоюют чемпионский титул.
Vprognoze.ru вчера в 17:59
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«Уфа» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
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Коммерсантъ 11:52
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Происшествия
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Аргументы и Факты 12:32
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В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
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В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
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1 июля этого года экс-участница проекта «Дом-2» Элла Суханова впервые стала мамой.
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В Москве один человек погиб в ДТП с грузовиком на МКАД
Один человек погиб и двое пострадали при столкновении грузового и легкового автомобилей в Москве.
РБК 04:31
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 03 июля в 15:43
Шоу-бизнес
Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем
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Evo-rus.com вчера в 11:22
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Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача
Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 05:31
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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
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Известия вчера в 21:16
Общество
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РБК 03:21
Футбол
Манджукич сообщил о расторжении контракта с клубом «Аль-Духаиль»
Хорватский форвард Марио Манджукич сообщил о расторжении контракта с катарским футбольным клубом "Аль-Духаиль".
РИА Новости 09:49
Футбол
«Болонья» одержала победу над «Интером» в чемпионате Италии
Футболисты "Болоньи" вдесятером одержали волевую победу над "Интером" в матче 30-го тура чемпионата Италии.
РИА Новости 13:22
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Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на праздновании дня ВМС, что украинцы никогда не простят тех, кто забрал Крым.
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Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
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В Москве фотомодель заявила в полицию об изнасиловании, сообщил источник
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Футбол
«Бавария» завоевала Кубок Германии, обыграв в финале турнира «Байер»
Футболисты «Баварии» в 20-й раз стали обладателями Кубка Германии. В финале мюнхенцы победили леверкузенский "Байер" со счетом 4:2.
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Завершивший карьеру ирландский боец ММА Конор Макгрегор пособолезновал чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.
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Политика
Зеленского уличили в уклонении от уплаты налогов
Доход семьи президента составил более 28,6 миллиона гривен (1,05 миллиона долларов по текущему курсу), из них Зеленский и члены его семьи уплатили 3,6 миллиона гривен (132,9 тысячи долларов по текущему курсу) в качестве налогов.
Lenta.ru 06:20
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Уполномоченный по правам ребенка занялась питанием в детской больнице
Родители несовершеннолетних, получающих лечение в Энгельсской детской клинической больнице, пожаловались уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области на плохое питание.
Регион 64 вчера в 01:57
Авто
Внедорожник Chevrolet Niva получил новую приборную панель
Внутри обновленного внедорожника Chevrolet Niva, который уже скоро сменит имя на LADA Niva, появится новая панель приборов.
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Политика
Путин заявил о «мине замедленного действия» в прежних конституциях
При создании Советского Союза в Договоре 1922 года было прописано право выхода.
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Самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, на котором передвигается супруга экс-премьера Светлана Медведева, приземлился в аэропорту Барселоны.
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Общество
Петербургские правозащитники поддержали Прокопьеву открытым письмом
Члены Санкт-Петербургского ПЕН-клуба (правозащитной международной ассоциации), в которую входят писатели, поэты и журналисты, написали открытое письмо с поддержкой журналистки Светланы Прокопьевой.
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