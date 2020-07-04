Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаКабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции. На эти цели ранее было выделено 20 миллиардов рублей. Помощь окажут организациям, работающим с клиентами напрямую и обязанным в этой связи выполнять требования Роспотребнадзора.
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Российский бизнес получит 20 млрд рублей на профилактику COVID-19

Газета.Ru05:36

Субсидии на профилактику коронавируса выдадут 500 тыс. предприятий в России

Комсомольская правда04:19

Мишустин одобрил порядок выдачи выплат бизнесу на профилактику COVID

РЕН ТВ03:29

Мишустин утвердил правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику коронавируса

ТК Звезда03:41

Бизнес получит дополнительные субсидии на борьбу с COVID-19

Вести.Ru03:39

Мишустин утвердил выдачу субсидий на профилактику коронавируса для 500 тыс. предприятий

ТАСС03:43

Мишустин одобрил правила выдачи субсидий бизнесу на профилактику COVID-19

РИА Новости03:20
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Генри Кавилл опроверг слухи о возвращении к роли Супермена

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В WhatsApp добавят пять новых функций

Приложение WhatsApp скоро претерпит несколько крупных обновлений. В течение нескольких следующих недель появится сразу пять новых функций.
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Общество

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На средства могут рассчитывать пенсионеры, под опекой которых дети до 18 лет. Прибавка составит 3-3,5 тыс. руб. в месяц.
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В Москве кинотеатры могут открыться не ранее 1 августа, заявил «Интерфаксу» руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
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Кремль отверг опасения Запада по поводу поправок к Конституции России

Как пояснил Песков, «Россия, безусловно, сохраняла, сохраняет и будет сохранять свою приверженность основам и нормам международного права, духу и букве международного права».
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Козак признал отсутствие прорыва на переговорах по Донбассу

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Испытания турецкого беспилотника Bayraktar ТВ2 провела Украина

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В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
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Губернатор Оренбургской области продлил «масочный режим» до 20 июля

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Kursk.com 03:54
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В Севастополе завершен ремонт флагмана ЧФ крейсера «Москва»

Завершился ремонт и сервисное обслуживание гвардейского ракетного крейсера "Москва", который проходил в Северном доке Севастополя.
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Авербух отреагировал на решение Медведевой тренироваться у Буяновой

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На дне океана у берегов Австралии впервые нашли древние поселения

Международная группа археологов обнаружила в Западной Австралии в двух подводных местах несколько древних археологических объектов, сделанных аборигенами, в том числе шлифовальные камни.
МонаВиста 02 июля в 13:10
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Космос

Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

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Происшествия

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«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
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Россиянам обещают новое пособие на детей в размере 50 тысяч рублей

Сумма может составлять до 50 000 в год.
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Известия вчера в 20:58
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Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
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Происшествия

Деревянная церковь XIX века сгорела в томском селе

Деревянное здание XIX века выгорело практически полностью. Площадь пожара составила более 250 квадратных метров.
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Армия и оружие

В США заметили увеличение числа российских подлодок в Атлантике

В США заметили увеличение числа принадлежащих России подводных лодок в Атлантике. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
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Испанский специалист перечислил ошибки при приготовлении яиц

Пищевой технолог из Испании Марио Санчес перечислил ошибки при приготовлении яиц. Он утверждает, что они влияют на безопасность блюда.
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Политика

Поправки к Конституции РФ вступили в силу

Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
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Общество

За сутки в России выявили 6 632 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 6 632 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, 168 человека скончались, сообщает оперштаб по предупреждению распространения COVID-19.
Республика Татарстан 03:54
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Общество

В ПФР заявили о невозможности вернуть деньги, выплаченные не тому родителю

Москва, 4 июля 2020, 07:09 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) после выплаты пособия на ребёнка одному из родителей не сможет отозвать платёж и вернуть деньги другому родителю, сообщили 4 июля в пресс-службе ведомства.
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Церковный суд лишил сана захватившего монастырь священника

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Игра Horizon Zero Dawn для PC будет доступна 7 августа

Компания Sony Interactive Entertainment объявила, что выпустит Horizon Zero Dawn Complete Edition для ПК 7 августа.
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Футбол

В РПЛ не исключили проведение матча за Суперкубок России за рубежом

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В Британии выследили крупную преступную группировку

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) совместно с полицией и международными партнерами выследили преступную организованную группировку, члены которой общались и планировали свою деятельность через защищенный сервис по обмену сообщениями EncroChat, говорится в заявлении NCA.
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Переболевшим COVID-19 предрекли долгосрочные проблемы со здоровьем

Часть переболевших коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) испытывают проблемы со здоровьем даже спустя несколько месяцев после исцеления, заявил немецкий профессор Гарвардского университета (США) Тобиас Курт.
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