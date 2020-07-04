Коронавирус
Российская газетаКабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции. На эти цели ранее было выделено 20 миллиардов рублей. Помощь окажут организациям, работающим с клиентами напрямую и обязанным в этой связи выполнять требования Роспотребнадзора.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Субсидии на профилактику коронавируса выдадут 500 тыс. предприятий в России
Комсомольская правда07:51
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Авто
Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка
Российская газета вчера в 12:54
Происшествия
Обвиненного во взятке следователя ЦА СКР отпустили
Старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следкома России полковника Руслана Миниахметова отпустили в субботу после задержания.
Вести.Ru 10:15
Футбол
«Спартак» и «Тамбов» объявили составы на матч чемпионата России
Московский "Спартак" и "Тамбов" объявили стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 10:36
Общество
ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС
Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия вчера в 03:06
Армия и оружие
Группа ракетных кораблей Черноморского флота провела учения
Группа ракетных кораблей Черноморского флота провела учения по использованию ракетного вооружения в Черном море.
Известия 09:51
Здоровье
Кардиолог назвала самый полезный витамин для сердца
Отмечается, что согласно результатам исследований связи концентрации витамина D и распространенностью инфаркта миокарда и инсульта у людей с уровнем этого витамина в организме ниже нормы (до 20 нг/мл при необходимых 30–60 нг/мл) указанные заболевания выявлялись чаще.
Известия 06:37
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 10:24
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии
Финский пилот "Мерседеса" Валлтери Боттас стал победителем квалификации стартового этапа "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Газета.Ru 10:11
Политика
Двоюродный племянник Путина возглавит партию «Народ против коррупции»
Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, который является двоюродным племянником президента России возглавит партию «Народ против коррупции».
АН Между строк 10:25
Политика
Сенатор и крымские татары прокомментировали решение Турции
Со своей стороны, глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что власти Турции, отказываясь признать российский статус Крыма, демонстрируют неспособность адекватно оценивать международную обстановку, заявил.
Вести.Ru 11:05
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми
Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
Происшествия
Адвокат Ефремова: в момент ДТП в машине могло быть 10 человек
Московский Комсомолец вчера в 14:08
Политика
МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле
Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 10:06
Общество
В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом
В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
Здоровье
В Пензенской области 10 медиков получили ключи от новых квартир
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил сегодня ключи от квартир десяти медикам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией.
Ридус 08:24
Происшествия
В штате Вашингтон автомобиль въехал в толпу протестующих
На перекрытой автомагистрали I-5 в штате Вашингтон автомобиль въехал в толпу протестующих. Об этом 4 июля сообщил телеканал ABC News.
Известия 08:56
Здоровье
Диетолог назвал смертельную дозу клубники
Сколько клубники в день нужно съедать для здоровья, кому стоит избегать этой ягоды и чем она полезна, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
Собеседник 10:06
Авто
Hyundai в России начнет продавать автомобили в обход дилеров
Автоновости дня 05:55
Шоу-бизнес
Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича
Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru 02 июля в 15:36
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что перехватили беспилотник украинских силовиков
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики перехватила беспилотник украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам в субботу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 08:39
Кино
Франшизы «Чужой» и «Хищник» стали принадлежать Marvel
Российская газета вчера в 05:15
Экономика
«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей
Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 15:05
Футбол
Максим Квятковский: «Если ЦСКА выиграет в Грозном, зацепиться за первую тройку все ещё будет реально»
Эксперт Bobsoccer.ru Максим Квятковский прокомментировал ситуацию в московском ЦСКА и турнирные перспективы армейцев.
Bobsoccer 09:48
Политика
В МИД опровергли заявления о причастности России к радиации в Европе
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал абсолютно безосновательными материалы некоторых западных СМИ о том, что причиной повышения радиационного фона в Северной Европе якобы стали испытания Россией вооружения.
RT на русском 06:04
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 08:42
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57