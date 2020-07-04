Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаКабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции. На эти цели ранее было выделено 20 миллиардов рублей. Помощь окажут организациям, работающим с клиентами напрямую и обязанным в этой связи выполнять требования Роспотребнадзора.
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Субсидии для предприятий, концерты для автомобилистов. Главное о коронавирусе за 4 июля

ТАСС10:59

Субсидии на профилактику коронавируса выдадут 500 тыс. предприятий в России

Комсомольская правда07:51

Мишустин одобрил правила выдачи субсидий бизнесу на профилактику COVID-19

РИА Новости03:20

Российский бизнес получит 20 млрд рублей на профилактику COVID-19

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Бизнес получит дополнительные субсидии на борьбу с COVID-19

Вести.Ru03:39

Мишустин одобрил порядок выдачи выплат бизнесу на профилактику COVID

РЕН ТВ03:29

Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Российская газета06:20
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Обвиненного во взятке следователя ЦА СКР отпустили

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Группа ракетных кораблей Черноморского флота провела учения по использованию ракетного вооружения в Черном море.
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Кардиолог назвала самый полезный витамин для сердца

Отмечается, что согласно результатам исследований связи концентрации витамина D и распространенностью инфаркта миокарда и инсульта у людей с уровнем этого витамина в организме ниже нормы (до 20 нг/мл при необходимых 30–60 нг/мл) указанные заболевания выявлялись чаще.
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Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

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Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии

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Газета.Ru 10:11
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Двоюродный племянник Путина возглавит партию «Народ против коррупции»

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Сенатор и крымские татары прокомментировали решение Турции

Со своей стороны, глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что власти Турции, отказываясь признать российский статус Крыма, демонстрируют неспособность адекватно оценивать международную обстановку, заявил.
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
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Политика

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Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
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Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 10:06
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Общество

В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом

В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
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В штате Вашингтон автомобиль въехал в толпу протестующих

На перекрытой автомагистрали I-5 в штате Вашингтон автомобиль въехал в толпу протестующих. Об этом 4 июля сообщил телеканал ABC News.
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Здоровье

Диетолог назвал смертельную дозу клубники

Сколько клубники в день нужно съедать для здоровья, кому стоит избегать этой ягоды и чем она полезна, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
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Hyundai в России начнет продавать автомобили в обход дилеров

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Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича

Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
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Армия и оружие

В ЛНР заявили, что перехватили беспилотник украинских силовиков

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики перехватила беспилотник украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам в субботу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
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Франшизы «Чужой» и «Хищник» стали принадлежать Marvel

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Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
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Максим Квятковский: «Если ЦСКА выиграет в Грозном, зацепиться за первую тройку все ещё будет реально»

Эксперт Bobsoccer.ru Максим Квятковский прокомментировал ситуацию в московском ЦСКА и турнирные перспективы армейцев.
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Политика

В МИД опровергли заявления о причастности России к радиации в Европе

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"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
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Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
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Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

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