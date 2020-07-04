Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаКабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции. На эти цели ранее было выделено 20 миллиардов рублей. Помощь окажут организациям, работающим с клиентами напрямую и обязанным в этой связи выполнять требования Роспотребнадзора.
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Российская газета05 июля в 13:15

Мишустин одобрил правила выдачи субсидий бизнесу на профилактику COVID-19

РИА Новости04 июля в 03:20

Субсидии на профилактику коронавируса выдадут 500 тыс. предприятий в России

Комсомольская правда04 июля в 07:51

Мишустин утвердил правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику COVID-19

Агентство Москва04 июля в 03:53

Бизнес получит дополнительные субсидии на борьбу с COVID-19

Вести.Ru04 июля в 03:39

Мишустин одобрил порядок выдачи выплат бизнесу на профилактику COVID

РЕН ТВ04 июля в 03:29

Субсидии для предприятий, концерты для автомобилистов. Главное о коронавирусе за 4 июля

ТАСС04 июля в 10:59
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Происшествия

Уголовное дело завели на руководство МЧС в Мурманске

В Мурманске на руководство Северо-западного регионального поисково-спасательного отряд МЧС возбудили дело.
Северпост 03:40
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости вчера в 08:25
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Общество

В Мурманске за сутки подтверждено еще 79 случаев коронавируса

На утро 5 июля новых случаев коронавируса в Мурманской области было 137. Читайте также: Мурманск не закроют на въезд и выезд из-за COVID-19.
ТВ-21 вчера в 03:41
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Общество

Онищенко выступил против «полных запретов» при второй волне пандемии

Онищенко подчеркнул, что в случае второй волны заболевания власти не имеют права «идти по пути, когда полностью всё запрещали, не давали людям работать, двигаться».
REGNUM 03:23
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Общество

За сутки в России выявлено 6368 заболевших коронавирусом в 82 регионах

За последние сутки в России выявлено 6368 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 82 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1902 (29,9%) Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1.
Стерлеград 03:33
Общество

В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова

В Москве задержали Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Известия 03:40
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Экономика

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия 05 июля в 20:19
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Общество

Школьника с ОВЗ заставили снять слуховой аппарат на ЕГЭ в Москве

Сегодня в столице прошёл ЕГЭ по русскому языку.
Говорит Москва вчера в 09:42
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Здоровье

На лечение от коронавируса на дому в Заполярье выделили 2 млн рублей

Медикаменты предназначены для пациентов с бессимптомной и легкой формой COVID-19, которые находятся под динамическим наблюдением на дому.
ТВ-21 02:37
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Происшествия

В Крыму прошли обыски у предполагаемых сторонников «Хизб ут-Тахрир»

Сотрудники правоохранительных органов сегодня ранним утром приступили к обыскам у предполагаемых членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в РФ.
Российская газета 02:15
Общество

Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%

За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%.
Коммерсантъ 01:11
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Политика

Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян

Сроки открытия границ ЕС для россиян после снятия ограничений из-за коронавируса пока остаются неясными, заявил 6 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.
Известия вчера в 17:14
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Общество

Регионы Северного Кавказа не вошли в число самых бедных

Самым бедным регионом РФ в прошлом году оказалась Тыва. Количество проживающих за чертой бедности граждан там составляет 35%.
Кавказ Пост вчера в 07:13
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Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
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Здоровье

Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации

Минздрав России утвердил временные рекомендации организации диспансеризации и профилактических осмотров в условиях сохранения рисков распространения коронавируса COVID-19, сообщила пресс-служба министерства.
Коммерсантъ 01:54
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Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
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Общество

За сутки в Калининграде выявили 18 новых случаев коронавируса

За сутки в Калининградской области выявлено 18 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
КП - Калининград вчера в 03:34
Политика

Венедиктов рассказал о тайных переговорах России по делу MH17

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Россия ведёт тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.
News.ru вчера в 09:10
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
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Шоу-бизнес

50-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в метро в обнаженном виде

Поклонники супермодели в комментариях к снимкам отметили, что Кэмпбелл отлично сохранилась и великолепно смотрится даже в свои 50 лет.
Discover24 05 июля в 09:01
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Происшествия

В РСО-Алании украли деньги на лечение скончавшегося от рака мальчика

Владикавказ, 7 июля 2020, 10:46 — REGNUM В Северной Осетии скончался от рака девятилетний ребенок Али Б. Он боролся с болезнью пять лет.
REGNUM 03:46
Наука

Снег в Итальянских Альпах окрасился в розовый цвет

По данным итальянских ученых, причиной стала микроскопическая водоросль, которая обычно встречается в Гренландии.
Эхо Москвы вчера в 15:06
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Происшествия

Смертность от коронавируса в Петербурге продолжает расти

Количество подтвержденных случаев гибели от коронавируса в Петербурге в два раза превысило московскую печальную статистику.
Фонтанка.Ру 03:37
Авто

Hyundai запустит в России продажу автомобилей без участия дилеров

Компания Hyundai планирует реализовать в РФ систему продажи машин напрямую с завода с использованием специальной онлайн-платформы.
Новые автомобили вчера в 22:49
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Музыка

Новый клип «Ленинграда» набрал более миллиона просмотров за пять дней

Клип «Ленинграда» на песню «Фотосессия» за пять дней посмотрели более 1,2 млн зрителей.
Evo-rus.com 03:24
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Здоровье

Витамин D снижает вероятность развития болезней сердца

Медик заявила, что нужно знать показатель витамина D. Врач уточнила, что дефицит данного вещества является дополнительным фактором риска сердечно-сосудистых болезней.
МедиаПоток 04 июля в 06:52
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Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
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Общество

Схимонах Сергий не явился на суд по делу о распространении фейков

РИА Новости 02:42
Здоровье

Почти половина российских врачей считает статистику по коронавирусу заниженной

Не доверяют официальной статистике по коронавирусу около 60% российских врачей, следует из опроса специалистов ФОМа и «Левада-центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent.
Коммерсантъ 02:21
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Как работают Яндекс.Новости?
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