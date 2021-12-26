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Кабмин увеличил финансирование ТОР «Надеждинская» в Приморье до 33,6 млрд рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении объема финансирования на развитие территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" в Приморском крае с 6 млрд до 33,6 млрд рублей.
ТАСС
В правительстве отметили, что средства будут выделены в рамках финансирования мероприятий государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа".
ТАСС
Там 547 резидентов, объём инвестиций по соглашениям составляет более 4,4 триллиона рублей.
ПРАЙМ
Всего в Дальневосточном федеральном округе созданы 22 территории опережающего развития.
ТАСС

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Финансирование ТОР «Надеждинская» в Приморье увеличили в 5 раз
ИА Красная Весна03:39
Кабмин увеличил финансирование ТОР «Надеждинская» в Приморье до 33,6 млрд рублей
ТАСС02:01
Кабмин одобрил повышение финансирования на развитие ТОР «Надеждинская» до 33,6 миллиарда рублей
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Правительство увеличило объём федерального финансирования ТОР «Надеждинская»
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