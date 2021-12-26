ТАССКабмин увеличил финансирование ТОР «Надеждинская» в Приморье до 33,6 млрд рублейПремьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении объема финансирования на развитие территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" в Приморском крае с 6 млрд до 33,6 млрд рублей.ТАССВ правительстве отметили, что средства будут выделены в рамках финансирования мероприятий государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа".ТАССТам 547 резидентов, объём инвестиций по соглашениям составляет более 4,4 триллиона рублей.ПРАЙМВсего в Дальневосточном федеральном округе созданы 22 территории опережающего развития.ТАССЧитать далееСвернутьПодробнее о событииФинансирование ТОР «Надеждинская» в Приморье увеличили в 5 разИА Красная Весна03:39Кабмин увеличил финансирование ТОР «Надеждинская» в Приморье до 33,6 млрд рублейТАСС02:01Кабмин одобрил повышение финансирования на развитие ТОР «Надеждинская» до 33,6 миллиарда рублейПРАЙМ02:08Правительство увеличило объём федерального финансирования ТОР «Надеждинская»Октагон.Восток03:12Показать ещёОценить3Поделиться