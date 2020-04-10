Экономика
КоммерсантъМишустин объявил об усилении поддержки россиян с ипотекой
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об усилении поддержки россиян, имеющих ипотечные кредиты. Ранее с этим поручением выступил президент Владимир Путин на совещании с главами регионов, где озвучил новые меры поддержки из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Читать в источнике
Оценить377
Подробнее о событии
Показать все источники
Москва 4,5 млн, в других регионах 3 и 2 млн. Лимит по ипотечным каникулам в эпидемию увеличен
ИА Клерк.Ру10 апреля в 08:12
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
Армия и оружие
Первая партия танков Т-90М «Прорыв» поступила в армию
Коммерсантъ вчера в 23:41
Здоровье
В ВОЗ рассказали о риске заражения COVID при использовании масок
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала об опасности использования масок для людей.
Газета.Ru 00:32
Общество
Туристы из Таиланда вернулись в Красноярск
ДЕЛА.ru вчера в 21:40
Армия и оружие
Высокопоставленный эстонский военный агрессивно высказался о России
В Эстонии систематически обвиняют Россию в оккупации крымского полуострова, а также в причастности в отравлении Скрипалей.
ГЛАС.RU вчера в 08:49
Кино
Тина Канделаки посоветовала, что смотреть в самоизоляции
Думаю, что в такой трудный период этот сериал вызовет чувство теплоты и покажет, что иногда здорово оказаться с близкими в запертом пространстве.
Российская газета 11 апреля в 02:00
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru вчера в 04:26
Общество
Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции
Вирусолог Анатолий Альштейн рассказал НСН, как будут развиваться события в России в связи с эпидемией коронавируса.
Российская газета 00:31
Шоу-бизнес
Елена Воробей продаёт элитную недвижимость в Черногории из-за коронавируса
Елена Воробей выставила на продажу двухуровневую дачу в Черногории, чтобы выручить деньги на жизнь.
News.ru вчера в 21:53
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
Общество
На сайте мэрии Москвы заработал сервис оформления пропусков
На сайте мэрии Москвы заработала услуга по оформлению цифровых пропусков.
Коммерсантъ вчера в 23:22
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Общество
Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
Известия 11 апреля в 20:09
Общество
Вирусолог заявила о смене динамики развития коронавируса в России
Распространение коронавируса в России сменило траекторию развития.
Lenta.ru 01:01
Происшествия
В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Японии
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло недалеко от японской столицы — Токио. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
RT на русском 11 апреля в 13:05
Культура
Проект «Культурная Москва онлайн» представит лучшие городские события
Вечерняя Москва 00:52
Авто
Эксперты сравнили УАЗ «Патриот» и Toyota Land Cruiser Prado
Эксперты решили разобраться, какую из моделей УАЗ «Патриот» или Land Cruiser Prado от Toyota лучше выбрать автолюбителю.
Car.ru вчера в 06:42
Общество
Стивен Кинг сожалеет, что весь мир оказался в его книге про пандемию
Писателя, чей роман "Противостояние" в жанре постапокалипсиса о пандемии вышел в 1978 году, спросили в недавнем интервью изданию NPR, были ли его в жизни моменты, когда он оказывался так близок к своему собственному сюжету.
РИА Новости вчера в 19:38
Общество
Ещё один пациент с коронавирусом изолирован в Кузбассе
В Кемеровской области на 11:00 (время местное) сегодня, 13 апреля, официально зарегистрирован ещё один пациент с коронавирусом.
REGNUM 00:58
Общество
Некоторым сахалинским предпринимателям разрешат работать с 20 апреля
Алгоритм единый для всех предпринимателей и юридических лиц, которым будет разрешено работать в этих непростых условиях.
АСТВ вчера в 22:26
Политика
В России отчитались об инвестициях в «Северный поток-2»
Министерство энергетики России отчиталось об инвестициях в строительство газопровода «Северный поток-2», заявив, что финансирование проекта уже выполнено на 95 процентов.
Lenta.ru вчера в 12:16
Игры
Исследуйте сами: в игре Ghost of Tsushima не будет никаких указателей
Вашингтон, 12 апреля 2020, 16:11 — REGNUM В предстоящей игре Ghost of Tsushima не будет указателей цели.
REGNUM вчера в 09:11
Здоровье
В Китае предупредили о вероятности новой волны коронавируса в ноябре
В ноябре может начаться новая волна заражений коронавирусной инфекцией, если всем странам летом не удастся полностью справиться с пандемией.
RT на русском 00:44
Здоровье
В Минздраве сообщили о достаточных запасах донорской крови в России
В российских медучреждениях и на станциях переливания есть запас донорской крови и ее компонентов, полностью удовлетворяющий текущую потребность, сообщается на сайте Минздрава России.
РБК вчера в 19:35
Общество
В ближайшие дни пять тысяч россиян вернутся домой из-за рубежа
Около пяти тысяч россиян планируется вернуть домой из-за границы в ближайшие дни, пишет ТАСС со ссылкой на Минкомсвязь.
Газета.Ru вчера в 16:28
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса
Сбербанк обнаружил несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленники похищают данные и деньги россиян.
РБК вчера в 22:17
Общество
Кремль допустил перенос даты Парада Победы
Отвечая на вопрос о праздновании в этом году Дня Победы, Д. Песков заверил, что праздничные мероприятия обязательно состоятся, но затруднился конкретизировать, пройдут ли они (и в каком формате) именно 9 мая или позднее.
Хорошие новости 11 апреля в 10:23
Политика
Трамп поблагодарил Путина за снижение добычи нефти
Президент США Дональд Трамп в воскресенье в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным приветствовал обязательство России вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых энергетических и финансовых рынков, сообщили в пресс-службе Белого дома.
РИА Новости вчера в 21:24
Экономика
Что произошло за ночь 10 апреля. Коротко
Как подсчитал РБК, с момента введения демпферного мезанизма в 2019 году только после падения цен на нефть Минфин не стал доплачивать нефтяникам, чтобы они не повышали цены внутри страны.
Новая газета 10 апреля в 01:10
Энергетика
Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов
На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ вчера в 19:15