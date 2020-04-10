Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об усилении поддержки россиян, имеющих ипотечные кредиты. Ранее с этим поручением выступил президент Владимир Путин на совещании с главами регионов, где озвучил новые меры поддержки из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.

Мишустин объявил об усилении поддержки россиян с ипотекой

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