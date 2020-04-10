Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМишустин объявил об усилении поддержки россиян с ипотекой

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об усилении поддержки россиян, имеющих ипотечные кредиты. Ранее с этим поручением выступил президент Владимир Путин на совещании с главами регионов, где озвучил новые меры поддержки из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
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Мишустин увеличил суммы по кредитным каникулам для дальневосточников

Deita.ruвчера в 22:15

Введение пропускного режима в Москве, Пасха дома. Главное о коронавирусе за 10 апреля

ТАСС10 апреля в 12:14

На кредитные каникулы смогут уйти 73% ипотечных заемщиков

Коммерсантъ10 апреля в 13:05

ОКБ: каникулы по новым лимитам могут взять 73% ипотечных заемщиков РФ

РИА Новости10 апреля в 11:24

Москва 4,5 млн, в других регионах 3 и 2 млн. Лимит по ипотечным каникулам в эпидемию увеличен

ИА Клерк.Ру10 апреля в 08:12

Москвичам повысили лимит по ипотечным каникулам до 4,5 млн рублей

Интерфакс10 апреля в 08:12

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

РБК10 апреля в 08:49
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Армия и оружие

Первая партия танков Т-90М «Прорыв» поступила в армию

Коммерсантъ вчера в 23:41
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Здоровье

В ВОЗ рассказали о риске заражения COVID при использовании масок

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала об опасности использования масок для людей.
Газета.Ru 00:32
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Общество

Туристы из Таиланда вернулись в Красноярск

ДЕЛА.ru вчера в 21:40
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Армия и оружие

Высокопоставленный эстонский военный агрессивно высказался о России

В Эстонии систематически обвиняют Россию в оккупации крымского полуострова, а также в причастности в отравлении Скрипалей.
ГЛАС.RU вчера в 08:49
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Кино

Тина Канделаки посоветовала, что смотреть в самоизоляции

Думаю, что в такой трудный период этот сериал вызовет чувство теплоты и покажет, что иногда здорово оказаться с близкими в запертом пространстве.
Российская газета 11 апреля в 02:00
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Общество

Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей

Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru вчера в 04:26
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции

Вирусолог Анатолий Альштейн рассказал НСН, как будут развиваться события в России в связи с эпидемией коронавируса.
Российская газета 00:31
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Шоу-бизнес

Елена Воробей продаёт элитную недвижимость в Черногории из-за коронавируса

Елена Воробей выставила на продажу двухуровневую дачу в Черногории, чтобы выручить деньги на жизнь.
News.ru вчера в 21:53
Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
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Общество

На сайте мэрии Москвы заработал сервис оформления пропусков

На сайте мэрии Москвы заработала услуга по оформлению цифровых пропусков.
Коммерсантъ вчера в 23:22
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Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
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Общество

Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
Известия 11 апреля в 20:09
1K
Общество

Вирусолог заявила о смене динамики развития коронавируса в России

Распространение коронавируса в России сменило траекторию развития.
Lenta.ru 01:01
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Происшествия

В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте

На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло недалеко от японской столицы — Токио. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
RT на русском 11 апреля в 13:05
Культура

Проект «Культурная Москва онлайн» представит лучшие городские события

Вечерняя Москва 00:52
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Авто

Эксперты сравнили УАЗ «Патриот» и Toyota Land Cruiser Prado

Эксперты решили разобраться, какую из моделей УАЗ «Патриот» или Land Cruiser Prado от Toyota лучше выбрать автолюбителю.
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Общество

Стивен Кинг сожалеет, что весь мир оказался в его книге про пандемию

Писателя, чей роман "Противостояние" в жанре постапокалипсиса о пандемии вышел в 1978 году, спросили в недавнем интервью изданию NPR, были ли его в жизни моменты, когда он оказывался так близок к своему собственному сюжету.
РИА Новости вчера в 19:38
Общество

Ещё один пациент с коронавирусом изолирован в Кузбассе

В Кемеровской области на 11:00 (время местное) сегодня, 13 апреля, официально зарегистрирован ещё один пациент с коронавирусом.
REGNUM 00:58
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Общество

Некоторым сахалинским предпринимателям разрешат работать с 20 апреля

Алгоритм единый для всех предпринимателей и юридических лиц, которым будет разрешено работать в этих непростых условиях.
АСТВ вчера в 22:26
Политика

В России отчитались об инвестициях в «Северный поток-2»

Министерство энергетики России отчиталось об инвестициях в строительство газопровода «Северный поток-2», заявив, что финансирование проекта уже выполнено на 95 процентов.
Lenta.ru вчера в 12:16
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Игры

Исследуйте сами: в игре Ghost of Tsushima не будет никаких указателей

Вашингтон, 12 апреля 2020, 16:11 — REGNUM В предстоящей игре Ghost of Tsushima не будет указателей цели.
REGNUM вчера в 09:11
Здоровье

В Китае предупредили о вероятности новой волны коронавируса в ноябре

В ноябре может начаться новая волна заражений коронавирусной инфекцией, если всем странам летом не удастся полностью справиться с пандемией.
RT на русском 00:44
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Здоровье

В Минздраве сообщили о достаточных запасах донорской крови в России

В российских медучреждениях и на станциях переливания есть запас донорской крови и ее компонентов, полностью удовлетворяющий текущую потребность, сообщается на сайте Минздрава России.
РБК вчера в 19:35
Общество

В ближайшие дни пять тысяч россиян вернутся домой из-за рубежа

Около пяти тысяч россиян планируется вернуть домой из-за границы в ближайшие дни, пишет ТАСС со ссылкой на Минкомсвязь.
Газета.Ru вчера в 16:28
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Общество

Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса

Сбербанк обнаружил несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленники похищают данные и деньги россиян.
РБК вчера в 22:17
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Общество

Кремль допустил перенос даты Парада Победы

Отвечая на вопрос о праздновании в этом году Дня Победы, Д. Песков заверил, что праздничные мероприятия обязательно состоятся, но затруднился конкретизировать, пройдут ли они (и в каком формате) именно 9 мая или позднее.
Хорошие новости 11 апреля в 10:23
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Политика

Трамп поблагодарил Путина за снижение добычи нефти

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным приветствовал обязательство России вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых энергетических и финансовых рынков, сообщили в пресс-службе Белого дома.
РИА Новости вчера в 21:24
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Экономика

Что произошло за ночь 10 апреля. Коротко

Как подсчитал РБК, с момента введения демпферного мезанизма в 2019 году только после падения цен на нефть Минфин не стал доплачивать нефтяникам, чтобы они не повышали цены внутри страны.
Новая газета 10 апреля в 01:10
Энергетика

Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов

На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ вчера в 19:15
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Как работают Яндекс.Новости?
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