Экономика
КоммерсантъПравительство расширит лимиты по ипотечным каникулам
Для всех остальных регионов лимит повышен до 2 млн руб. Ранее правительство установило предельный объем ипотечного займа в размере 1,5 млн руб. По оценке ОКБ, на прежние льготы могли рассчитывать менее половины ипотечных заемщиков (более 2,5 млн кредитов).
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Эксперт оценил решение увеличить максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул
RT на русскомвчера в 16:20
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Расчет процессуальных сроков в апреле определен Верховным судом России
Получается, что апрель, являясь полностью нерабочим, не включается в расчеты процессуальных сроков.
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Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
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Компания Toyota готовит к дебюту обновленную версию внедорожника Toyota Fortuner.
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