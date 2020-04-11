Экономика
РБККабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Владимир Путин 3 апреля подписал закон о кредитных каникулах. Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб.
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Эксперт оценил решение увеличить максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул
RT на русском10 апреля в 16:20
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Здоровье
В Башкирии зарегистрировано шесть очагов коронавируса
По словам и.о. начальника отдела на сегодняшний день в Башкирии зарегистрировано шесть очагов коронавирусной инфекции.
Kursk.com 12:40
Общество
В Москве умерли еще десять пациентов с коронавирусом
Еще десять пациентов с подтвержденными случаями заражения новой коронавирусной инфекцией умерли в Москве, об этом в воскресенье сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
ТАСС 14:51
Общество
Академик РАН дал прогноз по окончанию эпидемии коронавируса в России
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев дал прогноз относительно окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, пишет «Парламентская газета».
Аргументы и Факты вчера в 04:12
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Энергетика
Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена
Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
Общество
Куйвашев разрешил работать автосалонам и адвокатам
С 13 апреля на Среднем Урале к работе могут вернуться автосалоны, магазины электрооборудования, адвокаты, лесники и сотрудники лесоохраны.
Уралинформбюро 07:24
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
Общество
В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели
В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru 12:21
Футбол
Глушаков: «Каррера не захотел говорить со мной и Ещенко»
Евро-футбол.ру 15:27
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
Авто
Назван оптимальный автомобиль для российских условий
Новые автомобили вчера в 00:38
Общество
YouTube восстановил видео с интервью главврача Коммунарки
Крупнейший хостинг YouTube вернул 48-минутное видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому.
СОВА вчера в 14:11
Общество
Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля
В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
Известия вчера в 13:24
Происшествия
Мужчина, устроивший стрельбу в московской квартире, сдался полиции
В результате ссоры мужчина открыл стрельбу.
Вести.Ru 13:15
Происшествия
Кольский район лидирует по коронавирусу
Шестеро человек болеют CoViD-19 в Мурманске и столько же - в Александровске. 5 человек - в Печенгском районе.
Новости Мурманской области 00:58
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
Общество
В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом
В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
Политика
Глава МВД Турции подал в отставку после неудачи с комендантским часом
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил в воскресенье, что подает в отставку после введения 48-часового комендантского часа.
ТАСС 14:51
Шоу-бизнес
Состояние Татьяны Булановой стабилизировалось
Концертный директор певицы Татьяны Булановой Константин Сергеев заявил, что состояние артистки, которую 11 апреля доставили центр имени Алмазова, стабилизировалось, сообщает Gazeta.ru.
МР7.ру 08:44
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
Общество
Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Установлен порядок ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
Российская газета 10 апреля в 07:23
Футбол
Экс-футболист сборной Италии Джанлука Виалли сообщил, что победил рак
Бывший футболист сборной Италии, туринского "Ювентуса" и лондонского "Челси" Джанлука Виалли сообщил, что вылечился от онкологического заболевания после длительного курса химиотерапии.
РИА Новости 11:59
Общество
Василий Уткин разочаровался в государстве
Мир новостей 08:16
Политика
Число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США выросло до 550
Число заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt достигло 550.
RT на русском вчера в 21:17
Религия
Пасхальные богослужения в храмах Москвы пройдут без прихожан
Богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви (РПЦ) с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан.
Вечерняя Москва вчера в 17:19
Космос
В России разработают два варианта нового пилотируемого корабля «Орел»
Комсомольская правда 10 апреля в 18:04
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10