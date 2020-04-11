Владимир Путин 3 апреля подписал закон о кредитных каникулах. Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб.

Здоровье В Башкирии зарегистрировано шесть очагов коронавируса По словам и.о. начальника отдела на сегодняшний день в Башкирии зарегистрировано шесть очагов коронавирусной инфекции. 9

Общество В Москве умерли еще десять пациентов с коронавирусом Еще десять пациентов с подтвержденными случаями заражения новой коронавирусной инфекцией умерли в Москве, об этом в воскресенье сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. 233

Общество Академик РАН дал прогноз по окончанию эпидемии коронавируса в России Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев дал прогноз относительно окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, пишет «Парламентская газета». 2,6K

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 4,3K

Общество Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 3,6K

Энергетика Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки. 294

Общество Куйвашев разрешил работать автосалонам и адвокатам С 13 апреля на Среднем Урале к работе могут вернуться автосалоны, магазины электрооборудования, адвокаты, лесники и сотрудники лесоохраны. 24

Общество В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. 2

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. 2,2K

Общество YouTube восстановил видео с интервью главврача Коммунарки Крупнейший хостинг YouTube вернул 48-минутное видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому. 216

Общество Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков. 34

Происшествия Кольский район лидирует по коронавирусу Шестеро человек болеют CoViD-19 в Мурманске и столько же - в Александровске. 5 человек - в Печенгском районе. 3

Шоу-бизнес Состояние Татьяны Булановой стабилизировалось Концертный директор певицы Татьяны Булановой Константин Сергеев заявил, что состояние артистки, которую 11 апреля доставили центр имени Алмазова, стабилизировалось, сообщает Gazeta.ru. 619

Экономика АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15% Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%. 719

Футбол Экс-футболист сборной Италии Джанлука Виалли сообщил, что победил рак Бывший футболист сборной Италии, туринского "Ювентуса" и лондонского "Челси" Джанлука Виалли сообщил, что вылечился от онкологического заболевания после длительного курса химиотерапии.