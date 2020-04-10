Экономика
РИА НовостиПравительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул
Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
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Эксперт оценил решение увеличить максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул
RT на русском10 апреля в 16:20
Кредитные каникулы, дешевый эквайринг, займ на зарплату. Какую поддержку банки оказывают бизнесу
ИА Клерк.Ру10 апреля в 08:56
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Религия
В РПЦ удивились сообщениям о штрафах из-за посещения храмов в Москве
Предписание главного санитарного врача Москвы проводить богослужения без прихожан было получено лишь накануне, и действует с понедельника, 13 апреля.
Коммерсантъ вчера в 17:32
Транспорт
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
Политика
Песков: Путин скучает по общению с людьми
Газета.Ru вчера в 11:38
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 11 апреля в 07:04
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Российские врачи получат 50 миллиардов рублей
Российские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат 50 миллиардов рублей в виде дополнительных выплат.
Lenta.ru 02:42
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров распродает одежду из своего знаменитого гардероба
Филипп Киркоров надеется распродать треть одежды из своего гардероба. Самая дешевая одежда будет стоить семь тысяч рублей.
Амур.инфо 01:37
Общество
Оперштаб назвал причину пробки из машин скорой помощи в Химках
Радио Sputnik 11 апреля в 12:39
Транспорт
РЖД отменят 32 поезда дальнего следования
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru вчера в 11:47
Экономика
Эксперты посчитали экономию российских банков от послаблений ЦБ
Российские банки смогут сэкономить до 1,5 трлн рублей за счет регуляторных послаблений ЦБ, которые предоставлены им для поддержки граждан и малого бизнеса.
Известия вчера в 19:00
Общество
Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку
Клопс вчера в 04:43
Происшествия
Школьник сдал в полицию маму, ушедшую в запой на карантине
Как стало известно «МК», 12-летний мальчик пришел в отдел полиции с сообщением, что во время режима самоизоляции его мама постоянно употребляет спиртные напитки и кричит на него, а в последнюю ночь включала громко музыку.
Московский Комсомолец вчера в 13:21
Здоровье
Малышева оценила влияние на коронавирус прививки от туберкулеза
Как сообщает ToDay News Ufa, телеведущая Елена Малышева в передаче «Жить Здорово!» высказала предложение, что вакцина от туберкулеза (БЦЖ) способна повысить иммунную защиту от коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 23:44
Общество
В Кузбассе выявлен ещё один больной коронавирусом
Город новостей 11 апреля в 05:29
Здоровье
Эксперт рассказала о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России перестала развиваться по оптимистической траектории, позитивной динамики не наблюдается.
Известия 02:16
Происшествия
Более 300 пациентов с коронавирусом лечатся в Коммунарке
За минувшие сутки в медучреждение поступили 37 человек, выписано - семь пациентов.
Газета.Ru 01:57
Происшествия
В Саратовской области умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом
Как сообщили в штабе, один из заболевших - житель Аткарского района, он находится в удовлетворительном состоянии, второй положительный тест был получен после смерти 90-летней пациентки, которая была госпитализирована с подозрением на пневмонию.
Российская газета 02:45
Кино
Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»
Имена актеров, которые примут участие в седьмом сезоне "Сватов", раскрыл российский актер Федор Добронравов.
Народные новости вчера в 08:38
Авто
Владельцы новых Corvette негодуют из-за качества отделки
Правда, судя по интернет-форуму Corvette Forum, владельцы новых Corvette негодуют из-за качества отделки салона.
Motor 11 апреля в 11:00
Культура
Сергей Шнуров проведёт онлайн-экскурсию по Третьяковке
Новый Калининград.Ru 10 апреля в 06:39
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены
РБК вчера в 18:07
Экономика
Средняя цена ОСАГО в 53 регионах с начала года снизилась на 11%
"За период с 1 января по 10 апреля 2020 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на величину до 11% в 53 регионах РФ, в которых проживают 72,2% всех автовладельцев", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:37
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса
Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян.
Известия вчера в 21:06
Культура
BTS даст онлайн-концерт для поклонников
Чтобы люди не скучали во время самоизоляции, многие артисты дают онлайн-концерты, и BTS не стали исключением.
Popcake 10 апреля в 02:14
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Происшествия
В Новосибирске выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом
«Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование по каждому такому случаю, чтобы найти источник инфицирования», — отмечает оперштаб.
REGNUM 00:02
Общество
Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России
Вице-премьер считает, что полный выход из ограничительных мер в России может произойти к лету, если россияне будут соблюдать все рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции.
RT на русском вчера в 07:23
Происшествия
В уфимской больнице подтвердили коронавирус у 52 пациентов
С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, шесть из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента).
РИА Новости 01:03
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Тайваня
У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую службу острова.
Газета.Ru вчера в 10:14