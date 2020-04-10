Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

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Культура BTS даст онлайн-концерт для поклонников Чтобы люди не скучали во время самоизоляции, многие артисты дают онлайн-концерты, и BTS не стали исключением. 1

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Происшествия В уфимской больнице подтвердили коронавирус у 52 пациентов С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, шесть из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента). 79