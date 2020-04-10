Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул

Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
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Эксперт оценил решение увеличить максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул

RT на русском16:20

Введение пропускного режима в Москве, Пасха дома. Главное о коронавирусе за 10 апреля

ТАСС12:14

Мишустин объявил об усилении поддержки россиян с ипотекой

Коммерсантъ08:43

Москвичам повысили лимит по ипотечным каникулам до 4,5 млн рублей

Интерфакс08:12

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

РБК08:49

Власти повысили максимальный размер ипотеки, при котором предоставят каникулы

БИЗНЕС Online08:44

ОКБ: каникулы по новым лимитам могут взять 73% ипотечных заемщиков РФ

РИА Новости11:24
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 21:50, Ашберн
Общество

Полиция блокировала два села в Рязанской области из-за коронавируса

В двух селах Рязанской области — Заокском и Коростове — областное правительство ввело дополнительные ограничительные меры из-за распространения коронавируса.
РБК 18:14
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Космос

NASA установит в кратере на Луне гигантский радиотелескоп

NASA планирует реализовать довольно амбициозный проект, суть которого заключается в установке километрового радиотелескопа в кратере на темной стороне Луны.
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Обанкротилась киностудия Глюкозы и Максима Фадеева

Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на личных инсайдеров, киностудия, владельцами которой являются Максим Фадеев и певица Глюкоза, в официальном порядке признана банкротом.
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Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении нефтедобычи

Россия и страны-участницы ОПЕК+ пришли к согласию относительно сокращения добычи нефти.
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Наука

Моделирование показало, как коронавирус распространяется при кашле

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Умер актер из сериала «Лексс» Дитер Лазер

Умер актёр Дитер Лазер, известный поклонникам по сериалу «Лексс».
Дни24 06:34
Общество

Новым руководителем Росздравнадзора стала Алла Самойлова

Премьер-министр России Михаил Мишустин 10 апреля назначил директора департамента проектной деятельности Минздрава Аллу Самойлову на пост главы Росздравнадзора.
АН Между строк 09:56
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Шоу-бизнес

Звезда Comedy Club Марина Кравец впервые стала матерью

Отечественная комедийная актриса Марина Кравец впервые стала матерью.
Актуальные Новости вчера в 07:26
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Здоровье

Минздрав назвал соль средством для профилактики коронавируса

Минздрав сообщил о том, что обычная соль является средством, который можно использовать в качестве профилактики коронавируса.
Shraibikus News вчера в 10:06
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Общество

Дети из сел вернутся в школы с 13 апреля в Новосибирской области

Дети из школ, которые находятся в сельских поселениях, вернутся к очной форме обучения с 13 апреля, об этом на брифинге заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
АиФ Новосибирск 09:05
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Транспорт

Собянин временно остановил строительные работы в Москве

Строительные и ремонтные работы приостанавливаются в Москве с 13 по 19 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса.
РБК 13:51
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Общество

Жертвами коронавируса в США за сутки стали более 2 тыс. человек

Число жертв коронавируса в США за сутки впервые превысило 2 тыс. человек, сообщил университет Джонса Хопкинса.
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Шоу-бизнес

Рон из «Гарри Поттера» впервые станет отцом

Звезда киноэпопеи о мальчике-волшебнике «Гарри Поттер», 31-летний британский актер Руперт Гринт вскоре первый раз станет отцом.
Gazeta.SPb 20:02
Общество

Собянин рассказал о пике коронавируса в Москве

Сергей Собянин рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил.
Москва 24 вчера в 20:54
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Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,14 трлн рублей

В четверг, 9 апреля, правительство РФ купило пакет акций Сбербанка у Центробанка за 2,14 трлн рублей, сообщила пресс-служба банка.
Sostav.ru 04:40
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Происшествия

Осужденные устроили бунт в иркутской колонии

Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
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Здоровье

Аппараты ИВЛ могут быть смертельно опасны при коронавирусе

ToDay News Ufa 03:20
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Общество

Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима

Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 13:36
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Политика

США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.
РИА Новости 20:31
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Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом.
ТАСС 11:32
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Музыка

Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию

В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва 07:01
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Кино

Режиссёр хоррора «Аннабель» снимет фильм по «Жребию» Кинга

Лос-Анджелес, США, 11 апреля 2020, 04:32 — REGNUM Гари Доберман, снявший третью часть фильма ужасов «Проклятие Аннабель», выступит в качестве режиссёра фильма «Жребий» про вампиров по одноимённому роману Стивена Кинга.
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Психологи рассказали, как справиться с продолжительной самоизоляцией

Советы моряков-подводников помогут психологически справиться с к продолжительной самоизоляцией, а сознательное нарушение карантина спровоцирует чувство вины и депрессию в случае заражения близких, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
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Лучший бомбардир чемпионата Словакии подписал контракт с клубом КХЛ

Абдул в сезоне-2019/20 стал лучшим бомбардиром чемпионата Словакии, выступая за братиславский Слован.
Советский спорт 15:23
Общество

В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ 16:51
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Наука

Амазонию назвали одним из древнейших очагов земледелия

Находка ученых свидетельствует о том, что Амазония также является одним из древнейших очагов земледелия и входит в список регионов, где одомашнивание культур началось по окончании последнего ледникового периода.
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Общество

Уткин - о карантине: мне такое государство не нужно

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к карантинным мерам, введенным в России из-за коронавируса.
Газета.Ru 19:02
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Список расширен. Кому теперь можно работать в Алтайском крае

В пятницу, 10 апреля, губернатор Виктор Томенко подписал Постановление № 161, расширяющее список разрешенных видов деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в период действия указа президента о мерах в связи с распространением коронавируса.
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Шоу-бизнес

Пригожин переживает из-за возможного развода с Валерией

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с фанатами мыслями, что его брак с певицей Валерией может не выдержать проверку самоизоляцией.
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Экономика

Туроператорам не хватает на туристов

Экстренный вывоз туристов из регионов РФ в конце марта и отмена туров стоили им не менее 20 млрд руб. Вернуть эти средства туристам и финансировать операционную деятельность туроператоры не в состоянии.
Коммерсантъ 17:52
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