Экономика

РБКРБККабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Владимир Путин 3 апреля подписал закон о кредитных каникулах. Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб.
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Эксперт оценил решение увеличить максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул

RT на русском10 апреля в 16:20

Мишустин объявил об усилении поддержки россиян с ипотекой

Коммерсантъ10 апреля в 08:43

Москва 4,5 млн, в других регионах 3 и 2 млн. Лимит по ипотечным каникулам в эпидемию увеличен

ИА Клерк.Ру10 апреля в 08:12

Москвичам повысили лимит по ипотечным каникулам до 4,5 млн рублей

Интерфакс10 апреля в 08:12

НБКИ: новые лимиты для «каникул» близки к среднему размеру ипотеки

РИА Новости10 апреля в 09:08

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

РБК10 апреля в 08:49

Введение пропускного режима в Москве, Пасха дома. Главное о коронавирусе за 10 апреля

ТАСС10 апреля в 12:14
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Общество

РЖД приостановили бесплатные поездки участников ВОВ

Ранее РЖД приняли решение в канун 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне предоставить бессрочный и безлимитный бесплатный проезд инвалидам и участникам Великой Отечественной войны во всех поездах дальнего следования внутрироссийского сообщения.
Российская газета 02:51
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Происшествия

Самолет Екатеринбург–Москва развернулся из-за задымления в кабине

Самолет, выполнявший рейс Екатеринбург–Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за задымления в кабине пилотов.
Известия 03:29
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Армия и оружие

F-16 ВВС Польши позабавил российских лётчиков странными маневрами

Военное обозрение 04:07
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Общество

На сайте мэра Москвы запустили выдачу электронных пропусков

Жители Москвы теперь могут оформить цифровые пропуска для перемещений по городу - соответствующий раздел запустился на официальном сайте мэра и правительства столицы.
Газета.Ru 02:24
1,3K
Общество

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
709
Общество

В Ростовской области выявили еще 26 новых случаев коронавируса

По данным на 13 апреля в Ростовской области выявили 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
РБК Ростов-на-Дону 03:46
7
Происшествия

В Саратове умерла пациентка с коронавирусом

В Саратове умерла пациентка с коронавирусом В Саратове умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом, сообщает "Взгляд-инфо" со ссылкой на местный оперативный штаб.
Медиазона 02:41
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Политика

Мишустин пообещал новые меры по поддержке бизнеса

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что на этой неделе правительство представит дополнительные меры поддержки бизнеса, сообщает ТАСС.
РБК 03:19
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Происшествия

В Курской области выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом

Курск, 13 апреля 2020, 10:59 — REGNUM В Курской области 13 апреля официально подтверждено 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.
REGNUM 03:59
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Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
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Общество

Три города закроют на выезд из-за коронавируса в Мурманской области

С 14 апреля ряд городов Мурманской области закрывается на выезд для того, чтобы предупредить распространение опасной коронавирусной инфекции.
ФАН 03:17
1
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
572
Общество

Роскачество обнаружило бактерии в туалетной бумаге

Специалисты Роскачества провели проверку семи образцов туалетной бумаги и обнаружили в одном из них бактерии.
Москва 24 03:06
9
Общество

В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус

В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости вчера в 13:06
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Экономика

Россия увеличила выпуск антисептиков в 6 раз с начала весны

Российские производители антисептических средств с начала марта нарастили объем продукции в шесть раз на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 02:30
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Политика

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11 апреля в 06:59
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Авто

Появились изображения обновленной BMW 5-Series G30

Недавно в Сети появились свежие шпионские снимки, дающие более точное представление об обновленной BMW 5-Series.
Автоновости дня вчера в 10:30
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Футбол

Туркмения решила возобновить чемпионат по футболу

ИА Красная Весна 10 апреля в 15:48
Общество

Генпрокуратура РФ выявила фейк о сотнях погибших от коронавируса

Отмечается, что Генпрокуратура обнаружила фейковые новости в Башкирии, Северной Осетии, а также в Волгоградской и Свердловской областях.
REGNUM 04:09
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Энергетика

ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи

Новая сделка была согласована основными участниками ОПЕК+ — РФ и Саудовской Аравией — еще 9 апреля, в рамках нее предполагалось сокращение добычи на 10 млн б/с в течение мая—июня.
Коммерсантъ вчера в 14:46
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Общество

В России выявлено более 2,5 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировано 2558 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, общее число заболевших превысило отметку в 18,3 тыс. человек.
DP.RU 03:53
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:27
7
Культура

Звёзды российского театра и кино снялись в новом клипе о самоизоляции

Звёзды российского театра, кино и ТВ приняли участие в проекте актёров «Ленкома» «Заячий стон».
News.ru вчера в 21:40
Общество

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 11 апреля в 07:04
2,6K
Общество

Власти Нью-Йорка пригласили солистку «Аигел» для обращения к русскоязычным жителям города

Солистка российской группы «Аигел» Айгель Гайсина записала обращение к русскоязычным жителям Нью-Йорка с памяткой о мерах против распространения коронавируса.
БИЗНЕС Online вчера в 15:59
Общество

В Москве и области выявили более 1,8 тыс. новых случаев коронавируса

За последние сутки в Москве зафиксировали 1355 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, еще 495 случаев было зарегистрировано в Московской области.
РБК 04:07
Футбол

Поль Погба: мама всегда говорила, что я вернусь в «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат 02:26
Происшествия

У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус

У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
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Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
1,9K
Общество

Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса

Сбербанк обнаружил несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленники похищают данные и деньги россиян.
РБК вчера в 22:17
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