Экономика

РБКРБККабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Владимир Путин 3 апреля подписал закон о кредитных каникулах. Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб.
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ОКБ: каникулы по новым лимитам могут взять 73% ипотечных заемщиков РФ

РИА Новости11:24

Введение пропускного режима в Москве, Пасха дома. Главное о коронавирусе за 10 апреля

ТАСС12:14

Мишустин назвал лимит по ипотечным каникулам в Москве

Известия08:30

Эксперт оценил решение увеличить максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул

RT на русском16:20

Москвичам повысили лимит по ипотечным каникулам до 4,5 млн рублей

Интерфакс08:12

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

РБК08:49

Мишустин объявил об усилении поддержки россиян с ипотекой

Коммерсантъ08:43
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Энергетика

Крупнейшие производители нефти договорились о снижении добычи на 15%

Президент США Дональд Трамп неделю назад, 2 апреля, сообщил, что крупнейшие участники сделки о сокращении добычи ОПЕК+ — Саудовская Аравия и Россия, которые в марте не смогли договориться о продлении соглашения, готовы снова сесть за стол переговоров и теперь обсуждают снижение поставок, в пять раз большее, чем действовало в первом квартале 2020 года, — 10 млн барр. против 2,1 млн барр.
РБК 19:31
Недвижимость

На Алтае массово выставляют на торги недвижимость ипотечных должников

Все постановления судебных приставов о реализации объектов вынесены в конце прошлого года и с января по март текущего.
RuNews24.ru 10:11
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Происшествия

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Американская прокуратура предъявила новые обвинения в сексуальном домогательстве голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну.
Газета.Ru 15:53
Авто

Появились первые фото салона обновленного Lada Largus

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32CARS.ru 05:01
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Происшествия

Осужденные устроили бунт в иркутской колонии

Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
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В Польше вспоминают жертв авиакатастрофы под Смоленском

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Политика

Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя

10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.
Известия 20:59
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Футбол

Гамула: «Наверное, Карпин будет „стрелять“, пока не родится сын»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поздравил главного тренера донской команды Валерия Карпина с рождением второй дочери, которая появилась на свет в браке с Дарьей.
Sport24.ru 12:17
Общество

В США от COVID-19 за сутки умерли более 2,1 тыс. человек

Более 2,1 тыс. человек умерли в США за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом.
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Общество

Уткин - о карантине: мне такое государство не нужно

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к карантинным мерам, введенным в России из-за коронавируса.
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Шоу-бизнес

Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые станет отцом

Руперт Гринт — британский актер, известный по роли Рона Уизли из Гарри Поттера, готовится стать отцом.
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Общество

Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима

Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 13:36
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Общество

В России доказали эффективность препарата против коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России доказало противовирусную активность препарата «Мефлохин» в отношении коронавируса.
Lenta.ru 11:35
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Шоу-бизнес

«Чудо-женщина» Галь Гадот в сверкающем платье украсила обложку Vogue

Passion.ru вчера в 17:55
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На фоне пандемии коронавируса смелые и стремительные действия президента РФ Владимира Путина нашли отклик в сердцах всех россиян — они, как никогда раньше, чувствуют помощь и заботу со стороны государства.
ФАН 13:44
Общество

Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ

Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал журналистам, что в апреле Россия планирует произвести 500 аппаратов ИВЛ, в мае — две с половиной тысячи, а в июне — три тысячи.
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Экономика

G20 договорились создать группу по мерам реагирования на энергорынке

Отмечается, что группа открыта для всех министров энергетики стран "большой двадцатки" на добровольной основе, а ее председателем станет Саудовская Аравия.
РИА Новости 19:48
Общество

В Москве приостановили работы по благоустройству

Власти Москвы приостановили с 11 апреля все работы по благоустройству, сообщил вице-мэр Петр Бирюков.
Коммерсантъ 17:58
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Экономика

Поколение Z назвали самым подготовленным к кризису в России

АБН вчера в 06:24
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Шоу-бизнес

Обанкротилась киностудия Глюкозы и Максима Фадеева

Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на личных инсайдеров, киностудия, владельцами которой являются Максим Фадеев и певица Глюкоза, в официальном порядке признана банкротом.
Live24 06:04
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Общество

Пушков предостерег против преждевременной отмены карантина

Сенатор Алексей Пушков предостерег страны от преждевременного снятия карантина.
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Авто

На продажу выставили очень редкий Puch 500 GE

Выставленный на продажу экземпляр как раз относится к таким, причём он принадлежит к редкой линейке 500 GE — всего 3 таких внедорожника получили шильдик Puch.
Тарантас Ньюс вчера в 10:19
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Кино

Актер Дитер Лазер скончался в возрасте 78 лет

Немецкий актер Дитер Лазер, сыгравший роль доктора Хайтера в фильме "Человеческая многоножка", скончался в Берлине в возрасте 78 лет.
РИА Новости 19:58
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Появились фото французской версии «Москвич-2141»

Яркий пример – «Москвич-2141», известный под экспортными именами Aleko 141 и Aleko SL.
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Экономика

Власти Сахалина отложили строительство дорогого культурного центра

Сахалин пока не будет строить культурный центр, который бы обошелся бюджету в 21 млрд руб. Проект решено отложить из-за пандемии коронавирусной инфекции и нестабильной ситуации на рынке углеводородов, говорится в ответе администрации губернатора и правительства региона на вопрос "Ведомостей".
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Пушилин пригрозил жесткими методами, если ВСУ не прекратят обстрелы

В противном случае ДНР оставляет за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами.
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Пригожин переживает из-за возможного развода с Валерией

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Китай исключил собак из списка съедобных животных

Минсельхоз Китая исключил собак из списка животных, мясо которых разрешается употреблять в пищу.
Московский Комсомолец 05:03
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Общество

Оперативный штаб: в Амурской области возобновят плановые операции

В Приамурье на изоляции по месту жительства находится 905 человек, в обсерваторах – 3 человека, в изоляторах – 6. В области выявлено 4 случая коронавирусной инфекции, 1 человек успешно выздоровел, 3 находится в инфекционном госпитале.
Амурская правда 07:19
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