Экономика
РБККабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Владимир Путин 3 апреля подписал закон о кредитных каникулах. Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб.
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Энергетика
Крупнейшие производители нефти договорились о снижении добычи на 15%
Президент США Дональд Трамп неделю назад, 2 апреля, сообщил, что крупнейшие участники сделки о сокращении добычи ОПЕК+ — Саудовская Аравия и Россия, которые в марте не смогли договориться о продлении соглашения, готовы снова сесть за стол переговоров и теперь обсуждают снижение поставок, в пять раз большее, чем действовало в первом квартале 2020 года, — 10 млн барр. против 2,1 млн барр.
РБК 19:31
Недвижимость
На Алтае массово выставляют на торги недвижимость ипотечных должников
Все постановления судебных приставов о реализации объектов вынесены в конце прошлого года и с января по март текущего.
RuNews24.ru 10:11
Происшествия
Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения
Американская прокуратура предъявила новые обвинения в сексуальном домогательстве голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну.
Газета.Ru 15:53
Авто
Появились первые фото салона обновленного Lada Largus
Обновлённый Lada Largus на текущий момент проходит тестирование, а накануне независимые дизайнеры издания «Российская газета» разработали рендерные изображения салона модели, основываясь на имеющейся информации о грядущих переменах.
32CARS.ru 05:01
Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
Политика
Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя
10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.
Известия 20:59
Футбол
Гамула: «Наверное, Карпин будет „стрелять“, пока не родится сын»
Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поздравил главного тренера донской команды Валерия Карпина с рождением второй дочери, которая появилась на свет в браке с Дарьей.
Sport24.ru 12:17
Общество
В США от COVID-19 за сутки умерли более 2,1 тыс. человек
Более 2,1 тыс. человек умерли в США за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом.
ТАСС 21:05
Общество
Уткин - о карантине: мне такое государство не нужно
Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к карантинным мерам, введенным в России из-за коронавируса.
Газета.Ru 19:02
Шоу-бизнес
Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые станет отцом
Руперт Гринт — британский актер, известный по роли Рона Уизли из Гарри Поттера, готовится стать отцом.
NewInform 20:57
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 13:36
Общество
В России доказали эффективность препарата против коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России доказало противовирусную активность препарата «Мефлохин» в отношении коронавируса.
Lenta.ru 11:35
Шоу-бизнес
«Чудо-женщина» Галь Гадот в сверкающем платье украсила обложку Vogue
Passion.ru вчера в 17:55
Политика
В Крыму объяснили рост рейтингов доверия к Путину
На фоне пандемии коронавируса смелые и стремительные действия президента РФ Владимира Путина нашли отклик в сердцах всех россиян — они, как никогда раньше, чувствуют помощь и заботу со стороны государства.
ФАН 13:44
Общество
Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ
Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал журналистам, что в апреле Россия планирует произвести 500 аппаратов ИВЛ, в мае — две с половиной тысячи, а в июне — три тысячи.
РИА Новости 04:33
Экономика
G20 договорились создать группу по мерам реагирования на энергорынке
Отмечается, что группа открыта для всех министров энергетики стран "большой двадцатки" на добровольной основе, а ее председателем станет Саудовская Аравия.
РИА Новости 19:48
Общество
В Москве приостановили работы по благоустройству
Власти Москвы приостановили с 11 апреля все работы по благоустройству, сообщил вице-мэр Петр Бирюков.
Коммерсантъ 17:58
Экономика
Поколение Z назвали самым подготовленным к кризису в России
АБН вчера в 06:24
Шоу-бизнес
Обанкротилась киностудия Глюкозы и Максима Фадеева
Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на личных инсайдеров, киностудия, владельцами которой являются Максим Фадеев и певица Глюкоза, в официальном порядке признана банкротом.
Live24 06:04
Общество
Пушков предостерег против преждевременной отмены карантина
Сенатор Алексей Пушков предостерег страны от преждевременного снятия карантина.
Вести.Ru 21:11
Авто
На продажу выставили очень редкий Puch 500 GE
Выставленный на продажу экземпляр как раз относится к таким, причём он принадлежит к редкой линейке 500 GE — всего 3 таких внедорожника получили шильдик Puch.
Тарантас Ньюс вчера в 10:19
Кино
Актер Дитер Лазер скончался в возрасте 78 лет
Немецкий актер Дитер Лазер, сыгравший роль доктора Хайтера в фильме "Человеческая многоножка", скончался в Берлине в возрасте 78 лет.
РИА Новости 19:58
Авто
Появились фото французской версии «Москвич-2141»
Яркий пример – «Москвич-2141», известный под экспортными именами Aleko 141 и Aleko SL.
Автоновости дня вчера в 11:15
Экономика
Власти Сахалина отложили строительство дорогого культурного центра
Сахалин пока не будет строить культурный центр, который бы обошелся бюджету в 21 млрд руб. Проект решено отложить из-за пандемии коронавирусной инфекции и нестабильной ситуации на рынке углеводородов, говорится в ответе администрации губернатора и правительства региона на вопрос "Ведомостей".
Ведомости 11:50
Армия и оружие
Пушилин пригрозил жесткими методами, если ВСУ не прекратят обстрелы
В противном случае ДНР оставляет за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами.
RuNews24.ru 01:25
Шоу-бизнес
Пригожин переживает из-за возможного развода с Валерией
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с фанатами мыслями, что его брак с певицей Валерией может не выдержать проверку самоизоляцией.
iReactor 06:18
Наука
Показано движение коронавируса в помещении при кашле
Lenta.ru 12:21
Общество
Китай исключил собак из списка съедобных животных
Минсельхоз Китая исключил собак из списка животных, мясо которых разрешается употреблять в пищу.
Московский Комсомолец 05:03
Общество
Оперативный штаб: в Амурской области возобновят плановые операции
В Приамурье на изоляции по месту жительства находится 905 человек, в обсерваторах – 3 человека, в изоляторах – 6. В области выявлено 4 случая коронавирусной инфекции, 1 человек успешно выздоровел, 3 находится в инфекционном госпитале.
Амурская правда 07:19