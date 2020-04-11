Владимир Путин 3 апреля подписал закон о кредитных каникулах. Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб.

Общество Подмосковье вслед за Москвой вводит электронные пропуска Воробьев уточнил, что пропуск будет действовать как в Московской области, так и в самой столице Ранее о введении электронных пропусков для поездок на любом транспорте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 30

Здоровье Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит» Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям. 971

Политика Макрон допустил дальнейшее закрытие границ Из-за пандемии коронавируса COVID-19 границы шенгенской зоны могут остаться закрытыми до сентября. 61

Общество Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля. 79

Происшествия Полиция взяла под контроль бунтующих жителей Брюсселя Брюссельская полиция объявила, что к вечеру субботы ситуация с беспорядками в разных местах коммуны Андерлехт взята под контроль, сообщили бельгийские СМИ.

Шоу-бизнес Маргарита Королева сообщила, что Надежду Бабкину вывели из комы О состоянии Надежды Бабкиной было мало что известно. 11 апреля ее подруга Маргарита Королева сообщила новые данные.

Энергетика В России хотят отказаться от дешевого импортного топлива В России предложили до осени ограничить зарубежные поставки бензина, с таким предложением выступило Минэнерго и вице-премьер российского правительства Юрий Борисов, пишут РИА Новости. 11

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Футбол Фарфан: пускай в «Локомотиве» не трогают мои деньги Перуанский форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан раскритиковал решение клуба сократить футболистам и тренерам зарплату на 40% в связи с приостановкой чемпионата. 28

Общество Вирусолог предупредил о новой эпидемии коронавируса после карантина Отмена ограничительных мер после снижения числа инфицированных COVID-19 может вызвать новую вспышку заболевания, считает профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц. 12

Общество Итальянская мафия занялась благотворительностью благодаря коронавирусу Итальянские мафиозные банды занялись благотворительностью и стали помогать бедным слоям населения и развозить еду: из-за ситуации с коронавирусом многие теряют работу. 9

Наука Википедия не выдержала проверки на научность Выяснилось, что 18,5% научных статьей, на которые ссылается Википедия, вообще не упоминаются в других исследованиях, а 40% если и упоминаются, то без опровержения или подтверждения.

Общество Коронавирус зафиксирован в 11 районах Курской области Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в соцсетях, что большая часть пациентов с COVID-19 — в возрасте от 50 до 69 лет. 2