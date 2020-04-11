Экономика
РБККабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Владимир Путин 3 апреля подписал закон о кредитных каникулах. Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб.
Читать в источнике
Оценить307
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт оценил решение увеличить максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул
RT на русскомвчера в 16:20
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 14:48, Ашберн
Общество
В Москве ввели новые ограничительные меры
РБК вчера в 14:06
Общество
Подмосковье вслед за Москвой вводит электронные пропуска
Воробьев уточнил, что пропуск будет действовать как в Московской области, так и в самой столице Ранее о введении электронных пропусков для поездок на любом транспорте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Взгляд.ру 13:10
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Политика
Макрон допустил дальнейшее закрытие границ
Из-за пандемии коронавируса COVID-19 границы шенгенской зоны могут остаться закрытыми до сентября.
Вести.Ru 08:28
Общество
Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 01:49
Общество
Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина
Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля.
Новая Кубань 11:06
Происшествия
Полиция взяла под контроль бунтующих жителей Брюсселя
Брюссельская полиция объявила, что к вечеру субботы ситуация с беспорядками в разных местах коммуны Андерлехт взята под контроль, сообщили бельгийские СМИ.
Интерфакс 14:39
Шоу-бизнес
Маргарита Королева сообщила, что Надежду Бабкину вывели из комы
О состоянии Надежды Бабкиной было мало что известно. 11 апреля ее подруга Маргарита Королева сообщила новые данные.
Woman.ru 13:27
Здоровье
Онищенко опроверг прогноз учёного РАН о сроках завершения пандемии
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал мнение академика РАН Виктора Малеева, заявившего, что пандемия коронавируса может закончиться в июне.
News.ru 08:42
Энергетика
В России хотят отказаться от дешевого импортного топлива
В России предложили до осени ограничить зарубежные поставки бензина, с таким предложением выступило Минэнерго и вице-премьер российского правительства Юрий Борисов, пишут РИА Новости.
РИА Новости Крым 07:52
Экономика
«Остро стоит проблема»: эксперт о монополизации ИТ-рынка
Директор Института права и развития ВШЭ-Сколково и Антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов в интервью "Газете.Ru" обратил внимание на проблемы, связанные с монополизацией ИТ-рынка.
Газета.Ru 08:20
Общество
В Оренбуржье продлён режим самоизоляции
Оренбург, 11 апреля 2020, 16:05 — REGNUM В Оренбургской области режим самоизоляции продлен еще на неделю — до 19 апреля.
REGNUM 09:05
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru 10:58
Культура
Герои мультфильма «Маша и медведь» расскажут о самоизоляции и гигиене
Герои мультфильма "Маша и медведь" расскажут о самоизоляции и гигиене. Первая серия "Чем заняться дома" выйдет уже на этой неделе.
Piter.tv 05:05
Космос
«Технология» из Обнинска: продукция для космоса не терпит остановок
Предприятие из калужского Обнинска более 40 лет обеспечивает космическую отрасль страны высокотехнологичной продукцией из композиционных материалов.
REGNUM 07:50
Футбол
Фарфан: пускай в «Локомотиве» не трогают мои деньги
Перуанский форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан раскритиковал решение клуба сократить футболистам и тренерам зарплату на 40% в связи с приостановкой чемпионата.
RT на русском 14:07
Общество
В Москве все же запретят выход на улицу без цифрового пропуска
Московская мэрия запретит выход на улицу без специальных цифровых пропусков, сообщает РБК со ссылкой на источники и подтверждают собеседники «Медузы» в столичном оперативном штабе.
Собеседник вчера в 09:43
Общество
США стали лидером по числу смертей от коронавируса
США по-прежнему занимают первое место в мире по числу зараженных COVID-19, показывают данные Университета Хопкинса.
РБК 12:28
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Шоу-бизнес
Тодоренко призналась в своей вине в разводе Прилучного и Муцениеце
Ранее стало известно, что актер Павел Прилучный и его пока еще жена Агата Муцениеце объявили о разводе.
Mockva.ru 14:27
Общество
Вирусолог предупредил о новой эпидемии коронавируса после карантина
Отмена ограничительных мер после снижения числа инфицированных COVID-19 может вызвать новую вспышку заболевания, считает профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц.
News.ru 09:57
Здоровье
Минздрав порекомендовал солевой раствор для профилактики коронавируса
Солевой раствор может защитить от коронавируса, заявили в Минздраве.
МИР 24 09:23
Общество
Песков допустил перенос Парада Победы
Газета.Ru 10:09
Общество
Итальянская мафия занялась благотворительностью благодаря коронавирусу
Итальянские мафиозные банды занялись благотворительностью и стали помогать бедным слоям населения и развозить еду: из-за ситуации с коронавирусом многие теряют работу.
Lenta.ru вчера в 10:14
Наука
Википедия не выдержала проверки на научность
Выяснилось, что 18,5% научных статьей, на которые ссылается Википедия, вообще не упоминаются в других исследованиях, а 40% если и упоминаются, то без опровержения или подтверждения.
Популярная механика 12:51
Общество
Коронавирус зафиксирован в 11 районах Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в соцсетях, что большая часть пациентов с COVID-19 — в возрасте от 50 до 69 лет.
Kursk.com 14:21
Здоровье
Коронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов больницы в Уфе
Коронавирус предварительно выявлен у 170 врачей и пациентов республиканской клинической больницы в Уфе.
Вести ФМ вчера в 06:26
Здоровье
В Белоруссии коронавирусом заразились более 300 медиков
Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что в стране лабораторно подтвержден триста один случай инфицирования COVID-19 медицинских работников.
Страна Советов on-line 13:24
Религия
РПЦ допустила посещение храмов прихожанами на Пасху
ТК Звезда вчера в 07:13