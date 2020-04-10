Экономика
РБККабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Владимир Путин 3 апреля подписал закон о кредитных каникулах. Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб.
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Эксперт оценил решение увеличить максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул
RT на русскомвчера в 16:20
Кабмин принял программу ЕР о расширении возможностей для «кредитных каникул»
NashGorod.ruвчера в 11:28
Мишустин заявил, что лимит по ипотечным каникулам для Москвы составит 4,5 млн рублей
Слово и Деловчера в 08:28
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Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 09 апреля в 05:28
Общество
В США зафиксировали самый высокий уровень смертности от COVID-19 за сутки
За последние сутки в США был зафиксирован наивысший показатель смертности от коронавируса с начала пандемии — более 2 тыс. человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса.
РБК вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Вернувшийся из больницы Николаев показал фото в кресле-каталке
ТВ Центр 09 апреля в 03:08
Религия
Православные верующие встретят Лазареву субботу
Воспоминание воскрешения Лазаря одновременно знаменует собой окончание Великого поста - после двух праздничных дней, Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим, у верующих наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста - Страстная седмица.
РИА Новости вчера в 17:27
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
Происшествия
В Тюменской области умерла первая пациентка с коронавирусом
В Тюменской области зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Умерла 66-летняя женщина, прилетевшая из Москвы.
Коммерсантъ 00:31
Общество
Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
Известия вчера в 23:53
Общество
Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом
Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:13
Энергетика
Дешевая нефть сделала Америку сговорчивой
Страны ОПЕК+ согласовали снижение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года.
Взгляд.ру вчера в 16:00
Политика
Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:40
Общество
Минпромторг: Более 30 стран хотели бы закупить у России аппараты ИВЛ
Более 30 стран хотели бы закупить у России аппараты для искусственной вентиляции легких, об этом журналистам заявил замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров в пятницу, 10 апреля.
Российская газета вчера в 09:03
Хоккей
«Ак Барс» продлил контракты с Кормье и Юдиным
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 13:20
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Российская газета 09 апреля в 06:50
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Club Марина Кравец впервые стала матерью
Отечественная комедийная актриса Марина Кравец впервые стала матерью.
Актуальные Новости 09 апреля в 07:26
Общество
В Алтайском крае подтвердились еще восемь случаев заражения коронавирусом
Барнаул, 11 апреля 2020, 07:31 — REGNUM Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа на территории Алтайского края достигло 29 после получения положительных результатов тестов восьми пациентов, 11 апреля сообщает региональный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
REGNUM 00:31
Общество
Режим карантина на Кубани продлили до 18 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о продлении режима карантина в регионе, действующего из-за распространения коронавируса, до 18 апреля, но в муниципалитетах будет возобновлена работа ряда организаций.
ТАСС вчера в 11:58
Космос
Хаббл запечатлел «Столпы творения» в инфракрасном свете
V-kosmose.com 09 апреля в 03:47
Общество
Собянин ввел новые ограничения в Москве для борьбы с COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в городе новые ограничительные меры для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 13:36
Здоровье
В Минздраве отметили возможность без теста диагностировать коронавирус
В Минздраве России рассказали о методах диагностики коронавируса.
Shraibikus News вчера в 12:46
Происшествия
В Харькове в ДТП погиб водитель скорой помощи
Аргументы и Факты вчера в 21:50
Политика
Американская разведка предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Еще в ноябре минувшего года разведка США предупредила Белый дом о том, насколько губительны последствия коронавируса.
Что происходит 09 апреля в 00:22
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России выйдет достигнет пика и выйдет на плато примерно через 10-14 дне.
Newsroom24 08 апреля в 03:09
Общество
В Ненецком автономном округе выявлен первый случай коронавируса
Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Ненецком автономном округе — он оставался одним из трех регионов России без выявленных случаев заболевания.
Коммерсантъ вчера в 19:52
Общество
Роспотребнадзор назвал процент россиян с иммунитетом к коронавирусу
Иммунитетом к коронавирусу обладают только 3% россиян.
Авторадио 00:55
Энергетика
Крупнейшие производители нефти договорились о снижении добычи на 15%
Президент США Дональд Трамп неделю назад, 2 апреля, сообщил, что крупнейшие участники сделки о сокращении добычи ОПЕК+ — Саудовская Аравия и Россия, которые в марте не смогли договориться о продлении соглашения, готовы снова сесть за стол переговоров и теперь обсуждают снижение поставок, в пять раз большее, чем действовало в первом квартале 2020 года, — 10 млн барр. против 2,1 млн барр.
РБК вчера в 19:31
Армия и оружие
Пушилин пригрозил жесткими методами, если ВСУ не прекратят обстрелы
В противном случае ДНР оставляет за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами.
RuNews24.ru вчера в 01:25
Гаджеты
Назван лучший смартфон в мире мобильной фотографии
Слово и Дело вчера в 22:59
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 09:55