Экономика
РИА НовостиПравительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул
Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
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Эксперт оценил решение увеличить максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул
RT на русскомвчера в 16:20
Власти повысили максимальный размер ипотеки, при котором предоставят каникулы
БИЗНЕС Onlineвчера в 08:44
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Общество
Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 06:12
Общество
Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом
Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:13
Происшествия
В Новосибирской области выявили 7 новых случаев коронавируса
По данным на утро 11 апреля в Новосибирской области зафиксировано семь новых случаев коронавирусной инфекции.
Аргументы недели 00:13
Происшествия
В колонии в Ангарске ликвидировали открытое горение после бунта
Коммерсантъ вчера в 23:10
Общество
Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
Известия вчера в 23:53
Игры
Играем в «средневековое GTA» бесплатно. Доступен пролог Rustler
Авторы называют Rustler «средневековым GTA», вдохновлённую GTA 2. Проект-пародию, заметили многие игроки с Kickstarter, где было собрано более $38 тысяч, поэтому разработчики в качестве благодарности решили подготовить Rustler: Prologue.
Городской портал Новый Нижний 09 апреля в 14:00
Армия и оружие
Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео
Lenta.ru вчера в 06:13
Космос
Запущенный в марте спутник «Глонасс» введут в эксплуатацию 15 апреля
Навигационный спутник "Глонасс-М", запущенный в космос в марте, планируется ввести в эксплуатацию 15 апреля, сообщается на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса).
РИА Новости 00:12
Общество
Минпромторг: Более 30 стран хотели бы закупить у России аппараты ИВЛ
Более 30 стран хотели бы закупить у России аппараты для искусственной вентиляции легких, об этом журналистам заявил замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров в пятницу, 10 апреля.
Российская газета вчера в 09:03
Энергетика
Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:25
Футбол
«Ливерпуль» и «Барселона» хотят подписать игрока «Севильи»
Английский «Ливерпуль» и испанская «Барселона» заинтересованы в бразильском защитнике «Севильи» Диего Карлосе, сообщает Diario Sport.
Чемпионат вчера в 20:45
Космос
Роскосмос хочет возобновить пуски ракет с «Морского старта» с 2024 года
Плавучий космодром "Морской старт" законсервирован с 2014 года, когда с него был произведен последний, 36-й пуск украинской ракеты-носителя "Зенит", большая часть которой состояла из российских комплектующих.
РИА Новости вчера в 20:12
Энергетика
Производство бензина в России за неделю сократилось почти на 19%
Производство автомобильных бензинов за первую неделю апреля в России сократилось на 18,9% - до 648 тысяч тонн, дизельного топлива на 6% - до 1,45 миллиона тонн, следует из оперативной сводки Центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
Российская газета вчера в 00:37
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 09:55
Политика
США приготовили санкции для стран, отказавшихся забирать своих граждан
Вашингтон, 11 апреля 2020, 05:31 — REGNUM Президент Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым американские власти смогут вводить визовые санкции против стран, которые «не принимают или неоправданно затягивают» прием своих граждан.
REGNUM вчера в 22:31
Авто
Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2020»
Впервые в истории конкурса «Всемирный автомобиль года» абсолютным победителем оказался автомобиль корейского бренда.
Тарантас Ньюс 08 апреля в 13:30
Политика
Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:40
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
Общество
Режим карантина на Кубани продлили до 18 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о продлении режима карантина в регионе, действующего из-за распространения коронавируса, до 18 апреля, но в муниципалитетах будет возобновлена работа ряда организаций.
ТАСС вчера в 11:58
Общество
Пушков предостерег против преждевременной отмены карантина
Сенатор Алексей Пушков предостерег страны от преждевременного снятия карантина.
Вести.Ru вчера в 21:11
Общество
Новым руководителем Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Премьер-министр России Михаил Мишустин 10 апреля назначил директора департамента проектной деятельности Минздрава Аллу Самойлову на пост главы Росздравнадзора.
АН Между строк вчера в 09:56
Кино
HBO запустит стриминговый сервис без нового эпизода сериала «Друзья»
Запуск стримингового сервиса HBO Max состоится без специального выпуска сериала "Друзья", премьера которого должна была стать одним из главных событий.
Life.ru 00:21
Общество
В Алтайском крае подтвердились еще восемь случаев заражения коронавирусом
Барнаул, 11 апреля 2020, 07:31 — REGNUM Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа на территории Алтайского края достигло 29 после получения положительных результатов тестов восьми пациентов, 11 апреля сообщает региональный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
REGNUM 00:31
Шоу-бизнес
Лещенко рассказал о злобных нападках из-за заражения коронавирусом
Певец Лев Лещенко пожаловался, что после того как он заразился коронавирусом, в российском шоу-бизнесе началась "пандемия кликушества", из-за которой его стали обвинять в распространении инфекции.
РИА Новости 09 апреля в 14:55
Общество
Эксперт ожидает скорое выздоровление более тысячи россиян с COVID-19
Как сообщает "РИА Новости", академик прогнозирует скорое выздоровление более тысячи россиян.
РЕН ТВ 00:10
Здоровье
Спрашивали? Отвечаем! Когда уже закончится эта пандемия
Срок «жизни» пандемии зависит только от нас с вами.
НГС.Кемерово вчера в 19:00
Экономика
Блумберг сообщил о плане правительства по поддержке экономики России
Власти готовят новый пакет мер по поддержке российской экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции, планируется выделить порядка триллиона рублей, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с деталями обсуждения плана.
РИА Новости вчера в 18:00
Экономика
Торговые сети предупредили о дефиците из-за госрегулирования цен
Российская ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила о дефиците из-за планируемого госрегулирования цен, сообщается в обращении ассоциации, подписанном X5 Retail Group, "Магнит", Auchan, Metro и другими.
Вести.Ru вчера в 04:33
Футбол
IFAB внёс изменения в правила игры рукой и офсайда
Совет объяснил, в каких случаях будут фиксировать игру рукой: при определении нарушения правил граница между плечом и рукой проходит по линии подмышки.
Евро-футбол.ру 09 апреля в 03:30