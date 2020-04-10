Экономика

РБКРБККабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Владимир Путин 3 апреля подписал закон о кредитных каникулах. Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб.
Читать в источнике
Комментировать247

Подробнее о событии

Ипотечные каникулы после увеличения лимита могут получить 73% заемщиков в России

ТАСС11:26

Премьер Михаил Мишустин утвердил повышение размера ипотеки, по которой могут быть предоставлены кредитные каникулы

Эхо Москвы09:04

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

РБК08:49

ОКБ: каникулы по новым лимитам могут взять 73% ипотечных заемщиков РФ

РИА Новости11:24

Максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул увеличат

RT на русском08:34

Москвичам повысили лимит по ипотечным каникулам до 4,5 млн рублей

Интерфакс08:12

Мишустин объявил об усилении поддержки россиян с ипотекой

Коммерсантъ08:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7138 источников, обновлено в 12:16, Ашберн
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 05:00
Общество

В Испании готовятся к летнему сезону без туристов

Правительство Испании готовится к летнему сезону – предполагается, что он пройдет без приезда иностранных туристов из-за закрытия границ в связи с распространением коронавируса.
Gazeta.SPb вчера в 15:42
Общество

В Крыму ввели «московские» штрафы за нарушение самоизоляции

Государственный Совет Крыма одобрил введение штрафов за нарушение правил самоизоляции во время режима повышенной готовности.
Российская газета 11:45
Происшествия

СК завершил расследование дела экс-замглавы Минкультуры Пирумова

РБК 11:09
Общество

В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права

Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
РБК 11:37
Здоровье

Омский минздрав из-за коронавируса перепрофилирует девять больниц

В выбранных региональным минздравом лечебных учреждениях подготовят 1 546 коек, включая реанимацию.
Вечерний Омск. Неделя 11:22
Наука

Гипотезу Эйнштейна подтвердили часы на крыше небоскреба в Японии

ToDay News Ufa 00:22
Общество

В России доказали эффективность препарата против коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России доказало противовирусную активность препарата «Мефлохин» в отношении коронавируса.
Lenta.ru 11:35
Общество

Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
Lenta.ru 09:33
Происшествия

Бунт заключенных в Иркутской области привел к пожару в колонии

РБК 11:53
Армия и оружие

Учения похоронной роты армии США попали на фото

На базе армии США Форт Ли в Вирджинии состоялась тренировка 111-й отдельной квартирмейстерской роты.
Российская газета 05:07
Футбол

«Зенит» составил символическую сборную из капитанов

«Зенит» составил символическую сборную капитанов клуба по количеству проведённых игр.
Евро-футбол.ру 09:48
Общество

Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина

В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК 12:09
Общество

Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Коммерсантъ 10:39
Футбол

IFAB внёс изменения в правила игры рукой и офсайда

Совет объяснил, в каких случаях будут фиксировать игру рукой: при определении нарушения правил граница между плечом и рукой проходит по линии подмышки.
Евро-футбол.ру вчера в 03:30
Наука

Древние обезьяны были способны в одиночку переплывать Атлантику

Американские учёные из Школы медицины Кека при Университете Южной Калифорнии сделали уникальное открытие, которое доказывает, что древние обезьяны из Египта могли в одиночку переплыть Атлантический океан.
News.ru 10:09
Кино

Константин Богомолов снимет сериал о любви во время карантина

Сериал о «карантинной любви» решил снять Константин Богомолов: в основе «Безопасных связей» истории сразу трех пар,у которых во время самоизоляции развиваются отношения.
Комсомольская правда 08:10
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 08 апреля в 10:55
Общество

Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова

Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Коммерсантъ 06:48
Политика

Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус

Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:34
Здоровье

Аппараты ИВЛ могут быть смертельно опасны при коронавирусе

Есть предположение, что люди умирают из-за того, что ослабленные коронавирусом легкие не способны выдержать напора, с которым аппараты ИВЛ нагнетают воздух.
Что происходит 04:36
Общество

В Кремле сочли сделку ОПЕК+ состоявшейся

От сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выиграли и производители, и потребители, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:35
Происшествия

В Москве больного коронавирусом поймали за рулем

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Российская газета 04:51
Происшествия

Житель Тульской области застрелил егеря

Следователи возбудили уголовное дело после того, как один из жителей Тульской области застрелил из ружья егеря в поселке Кондратово Белевского района, а при задержании покончил с собой.
ТАСС 11:12
Общество

Только 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу

Тестовая проверка показала, что только у 3% россиян есть иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 10:49
Общество

В Красноярском крае установят КПП для борьбы с коронавирусом

Ограничения были введены в Красноярске, Дивногорске, Железногорске, Сосновоборске и некоторых других населенных пунктах, в том числе селах.
РБК 11:58
Экономика

Банки отказывают в реструктуризации кредитов 85% частных заемщиков

Как заявила Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ, на пресс-конференции 10 апреля, по состоянию на 7 апреля 2020 года лишь 15% поданных гражданами РФ заявлений о реструктуризации кредитов из-за коронавируса было одобрено.
Фонтанка.Ру 09:29
Биатлон

Польховский займёт пост главного тренера сборной РФ по биатлону

Владимира Польховского назначат на должность главного тренера российской сборной по биатлону в сезоне-2020/21.
News.ru 06:57
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Энергетика

Саудовская Аравия требует от РФ еще больше сократить добычу нефти

Саудовская Аравия потребовала от России еще больше сократить добычу нефти.
Актуальные Новости вчера в 08:51
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное