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Футбол IFAB внёс изменения в правила игры рукой и офсайда Совет объяснил, в каких случаях будут фиксировать игру рукой: при определении нарушения правил граница между плечом и рукой проходит по линии подмышки.

Наука Древние обезьяны были способны в одиночку переплывать Атлантику Американские учёные из Школы медицины Кека при Университете Южной Калифорнии сделали уникальное открытие, которое доказывает, что древние обезьяны из Египта могли в одиночку переплыть Атлантический океан.

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