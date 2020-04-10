Экономика
РБККабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Владимир Путин 3 апреля подписал закон о кредитных каникулах. Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб.
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 23:21, Ашберн
Общество
Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом
Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru 23:13
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 06:21
Гаджеты
Hisense выпустит смартфон с цветным экраном на электронных чернилах
В начале года бренд Hisense представил первый в мире смартфон, оснащенный цветным дисплеем на электронных чернилах.
Anonsens 11:22
Наука
Ученые доказали эффективность онлайн-обучения
Эксперимент, проведенный специалистами НИУ ВШЭ совместно с коллегами из Калифорнийского университета Беркли, доказал, что онлайн-обучение не менее эффективно, чем традиционные занятия.
Medical Note 05:40
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
РИА Новости 21:59
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 13:36
Шоу-бизнес
Обанкротилась киностудия Глюкозы и Максима Фадеева
Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на личных инсайдеров, киностудия, владельцами которой являются Максим Фадеев и певица Глюкоза, в официальном порядке признана банкротом.
Live24 06:04
Общество
Свердловчан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
Как сообщалось ранее, Законодательное собрание Свердловской области одобрило закон, который вводит в регионе штрафы за нарушение режима самоизоляции, на внеочередном заседании парламента в четверг.
Интерфакс - Россия 03:08
Происшествия
В Тюмени от коронавируса скончалась пенсионерка
В Тюмени на утро 11 апреля зарегистрировано 22 инфицированных новым коронавирусом пациента, из них четверо выздоровели, одна женщина скончалась.
REGNUM 23:05
Общество
В США за сутки более 2,1 тысячи человек умерли от коронавируса
За минувшие сутки в США более 2,1 тысячи человек скончались из-за осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 22:18
Здоровье
В Южной Корее повторно выявили коронавирус почти у сотни выздоровевших
В Республике Корея нескольким десяткам выздоровевших после коронавируса граждан были проведены повторные тесты, результаты которых показали наличие инфекции.
Страна Советов on-line 12:00
Общество
В Москве ограничили деятельность каршеринга, такси и строителей
В Москве с 13 по 19 апреля будет приостановлена работа каршеринга и ограничены услуги такси, говорится в указе мэра Сергея Собянина.
РБК 13:22
Здоровье
Минздрав назвал главные симптомы коронавируса
В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса.
Тульская пресса вчера в 11:13
Происшествия
Три новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области
Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Новосибирской области за прошедшие сутки.
Известия 00:49
Экономика
НДФЛ может затронуть доходы по вкладам меньше миллиона рублей
Рейтинговые агентства «Эксперт РА» и «БКС Премьер» считают, что налог на процентный доход могут распространить на российских вкладчиков, чьи банковские вклады в сумме не превышают 1 млн рублей.
Русская Планета 07 апреля в 22:59
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Общество
В Нью-Йорке начали хоронить жертв коронавируса в братских могилах
Власти США 2 апреля запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов на случай роста числа смертей от коронавируса.
RuNews24.ru 12:21
Экономика
Набиуллина заявила, что динамика ВВП в 2020 году будет отрицательной
Набиуллина выразила надежду, что рецессии удастся избежать.
Вечерняя Москва 10:10
Шоу-бизнес
Вернувшийся из больницы Николаев показал фото в кресле-каталке
ТВ Центр вчера в 03:08
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Политика
Трамп назвал фейковым ноябрьский доклад разведки о коронавирусе
В Twitter глава Белого дома Дональд Трамп обнародовал пост, в котором назвал фейком все сведения относительно прогноза, якобы сделанного разведкой США в ноябре 2019 года, где упоминалась пандемия коронавируса.
RuNews24.ru 03:53
Авто
Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2020»
Впервые в истории конкурса «Всемирный автомобиль года» абсолютным победителем оказался автомобиль корейского бренда.
Тарантас Ньюс 08 апреля в 13:30
Происшествия
10 лет назад разбился самолет польского президента
Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Российская газета 01:55
Политика
США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.
РИА Новости 20:31
Энергетика
ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти
ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти, она будет длиться до 1 мая 2022 года.
RT на русском 15:13
Шоу-бизнес
Собчак назвала себя «идиоткой» и извинилась перед Гафтом
Ксения Собчак извинилась в своем Instagram перед советским актером Валентином Гафтом за ошибку во время интервью и назвала себя «идиоткой».
Слово и Дело вчера в 12:33
Здоровье
Расширен список лекарств для лечения коронавируса
Российский минздрав внес изменения в методические рекомендации по профилактике и лечению коронавируса.
Оka.fm 05:00
Общество
В Китае выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
В Китае выявили 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. При этом 42 из них завезены из других стран.
RT на русском 22:57
Общество
Академик РАН назвал самый ранний срок завершения эпидемии COVID-19
Самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России — начало июня, заявил в интервью "Парламентской газете" ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РИА Новости 22:15