Владимир Путин 3 апреля подписал закон о кредитных каникулах. Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб.

Экономика АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15% Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%. 324

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Шоу-бизнес Обанкротилась киностудия Глюкозы и Максима Фадеева Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на личных инсайдеров, киностудия, владельцами которой являются Максим Фадеев и певица Глюкоза, в официальном порядке признана банкротом. 12

Общество Свердловчан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции Как сообщалось ранее, Законодательное собрание Свердловской области одобрило закон, который вводит в регионе штрафы за нарушение режима самоизоляции, на внеочередном заседании парламента в четверг. 80

Происшествия В Тюмени от коронавируса скончалась пенсионерка В Тюмени на утро 11 апреля зарегистрировано 22 инфицированных новым коронавирусом пациента, из них четверо выздоровели, одна женщина скончалась.

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Экономика НДФЛ может затронуть доходы по вкладам меньше миллиона рублей Рейтинговые агентства «Эксперт РА» и «БКС Премьер» считают, что налог на процентный доход могут распространить на российских вкладчиков, чьи банковские вклады в сумме не превышают 1 млн рублей. 212

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 3,8K

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Происшествия 10 лет назад разбился самолет польского президента Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском. 378

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Шоу-бизнес Собчак назвала себя «идиоткой» и извинилась перед Гафтом Ксения Собчак извинилась в своем Instagram перед советским актером Валентином Гафтом за ошибку во время интервью и назвала себя «идиоткой». 2

Здоровье Расширен список лекарств для лечения коронавируса Российский минздрав внес изменения в методические рекомендации по профилактике и лечению коронавируса. 475