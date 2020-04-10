Экономика

РБКРБККабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Владимир Путин 3 апреля подписал закон о кредитных каникулах. Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб.
Читать в источнике
Комментировать305

Подробнее о событии

Эксперт оценил решение увеличить максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул

RT на русском16:20

Введение пропускного режима в Москве, Пасха дома. Главное о коронавирусе за 10 апреля

ТАСС12:14

Власти повысили максимальный размер ипотеки, при котором предоставят каникулы

БИЗНЕС Online08:44

Москвичам повысили лимит по ипотечным каникулам до 4,5 млн рублей

Интерфакс08:12

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

РБК08:49

ОКБ: каникулы по новым лимитам могут взять 73% ипотечных заемщиков РФ

РИА Новости11:24

Мишустин объявил об усилении поддержки россиян с ипотекой

Коммерсантъ08:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 23:21, Ашберн
Общество

Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом

Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru 23:13
12
Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 06:21
324
Гаджеты

Hisense выпустит смартфон с цветным экраном на электронных чернилах

В начале года бренд Hisense представил первый в мире смартфон, оснащенный цветным дисплеем на электронных чернилах.
Anonsens 11:22
3
Наука

Ученые доказали эффективность онлайн-обучения

Эксперимент, проведенный специалистами НИУ ВШЭ совместно с коллегами из Калифорнийского университета Беркли, доказал, что онлайн-обучение не менее эффективно, чем традиционные занятия.
Medical Note 05:40
5
Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

РИА Новости 21:59
1,5K
Общество

Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима

Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 13:36
3,3K
Шоу-бизнес

Обанкротилась киностудия Глюкозы и Максима Фадеева

Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на личных инсайдеров, киностудия, владельцами которой являются Максим Фадеев и певица Глюкоза, в официальном порядке признана банкротом.
Live24 06:04
12
Общество

Свердловчан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Как сообщалось ранее, Законодательное собрание Свердловской области одобрило закон, который вводит в регионе штрафы за нарушение режима самоизоляции, на внеочередном заседании парламента в четверг.
Интерфакс - Россия 03:08
80
Происшествия

В Тюмени от коронавируса скончалась пенсионерка

В Тюмени на утро 11 апреля зарегистрировано 22 инфицированных новым коронавирусом пациента, из них четверо выздоровели, одна женщина скончалась.
REGNUM 23:05
Общество

В США за сутки более 2,1 тысячи человек умерли от коронавируса

За минувшие сутки в США более 2,1 тысячи человек скончались из-за осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 22:18
32
Здоровье

В Южной Корее повторно выявили коронавирус почти у сотни выздоровевших

В Республике Корея нескольким десяткам выздоровевших после коронавируса граждан были проведены повторные тесты, результаты которых показали наличие инфекции.
Страна Советов on-line 12:00
22
Общество

В Москве ограничили деятельность каршеринга, такси и строителей

В Москве с 13 по 19 апреля будет приостановлена работа каршеринга и ограничены услуги такси, говорится в указе мэра Сергея Собянина.
РБК 13:22
81
Здоровье

Минздрав назвал главные симптомы коронавируса

В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса.
Тульская пресса вчера в 11:13
360
Происшествия

Три новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области

Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Новосибирской области за прошедшие сутки.
Известия 00:49
7
Экономика

НДФЛ может затронуть доходы по вкладам меньше миллиона рублей

Рейтинговые агентства «Эксперт РА» и «БКС Премьер» считают, что налог на процентный доход могут распространить на российских вкладчиков, чьи банковские вклады в сумме не превышают 1 млн рублей.
Русская Планета 07 апреля в 22:59
212
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
3,8K
Общество

В Нью-Йорке начали хоронить жертв коронавируса в братских могилах

Власти США 2 апреля запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов на случай роста числа смертей от коронавируса.
RuNews24.ru 12:21
192
Экономика

Набиуллина заявила, что динамика ВВП в 2020 году будет отрицательной

Набиуллина выразила надежду, что рецессии удастся избежать.
Вечерняя Москва 10:10
20
Шоу-бизнес

Вернувшийся из больницы Николаев показал фото в кресле-каталке

ТВ Центр вчера в 03:08
12
Здоровье

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
675
Политика

Трамп назвал фейковым ноябрьский доклад разведки о коронавирусе

В Twitter глава Белого дома Дональд Трамп обнародовал пост, в котором назвал фейком все сведения относительно прогноза, якобы сделанного разведкой США в ноябре 2019 года, где упоминалась пандемия коронавируса.
RuNews24.ru 03:53
554
Авто

Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2020»

Впервые в истории конкурса «Всемирный автомобиль года» абсолютным победителем оказался автомобиль корейского бренда.
Тарантас Ньюс 08 апреля в 13:30
40
Происшествия

10 лет назад разбился самолет польского президента

Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Российская газета 01:55
378
Политика

США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.
РИА Новости 20:31
59
Общество

Дерматологи дали советы по использованию антисептиков и мыла

Мойка78 22:16
Энергетика

ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти

ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти, она будет длиться до 1 мая 2022 года.
RT на русском 15:13
358
Шоу-бизнес

Собчак назвала себя «идиоткой» и извинилась перед Гафтом

Ксения Собчак извинилась в своем Instagram перед советским актером Валентином Гафтом за ошибку во время интервью и назвала себя «идиоткой».
Слово и Дело вчера в 12:33
2
Здоровье

Расширен список лекарств для лечения коронавируса

Российский минздрав внес изменения в методические рекомендации по профилактике и лечению коронавируса.
Оka.fm 05:00
475
Общество

В Китае выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Китае выявили 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. При этом 42 из них завезены из других стран.
RT на русском 22:57
8
Общество

Академик РАН назвал самый ранний срок завершения эпидемии COVID-19

Самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России — начало июня, заявил в интервью "Парламентской газете" ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РИА Новости 22:15
17
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное