Экономика

РБКРБККабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Владимир Путин 3 апреля подписал закон о кредитных каникулах. Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб.
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НБКИ: новые лимиты для «каникул» близки к среднему размеру ипотеки

РИА Новости09:08

Максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул увеличат

RT на русском08:34

Москва 4,5 млн, в других регионах 3 и 2 млн. Лимит по ипотечным каникулам в эпидемию увеличен

ИА Клерк.Ру08:12

Мишустин назвал лимит по ипотечным каникулам в Москве

Известия08:30

Москвичам повысили лимит по ипотечным каникулам до 4,5 млн рублей

Интерфакс08:12

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

РБК08:49

Мишустин объявил об усилении поддержки россиян с ипотекой

Коммерсантъ08:43
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Происшествия

В российской колонии заключенные устроили бунт и вскрыли вены

В иркутской колонии №15 осужденные устроили бунт после избиения сотрудником одного из заключенных.
Lenta.ru 07:49
Экономика

Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка

Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Газета.Ru 05:30
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Общество

Попова: порядка четверти заболевших COVID-19 не имеют симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что порядка четверти больных коронавирусом не имеют симптомов, характерных для заболевания.
РЕН ТВ 09:25
Политика

Американская разведка предсказала пандемию коронавируса прошлой осенью

В ноябре прошлого года представители американской разведки предупреждали, что в китайском городе Ухань распространяется инфекция, и ее распространение поменяет образ жизни и работы многих людей, а также создаст угрозу для населения, пишет ABC со ссылкой на два источника.
Газета.Ru 08 апреля в 16:28
Общество

Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
RT на русском 07:42
Шоу-бизнес

Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
Общество

Мексика согласовала с США снижение добычи нефти

Решение о сокращении добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки согласовано с США, заявил Обрадор.
Газета.Ru 08:41
Здоровье

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Общество

ФМБА представило тест для выявления иммунитета к новому коронавирусу

Федеральное медико-биологическое агентство России представило тест-систему, позволяющую выявить антитела к новой коронавирусной инфекции, документы на ее регистрацию будут поданы в начале следующей недели, сообщили в ФМБА.
РИА Новости 08:54
Здоровье

Жителям Коми, за которыми наблюдают медики, укрепят иммунитет

Напомним, что по последним данным под наблюдением медиков находится 3751 человек. Все они получат препараты для профилактики.
КП - Сыктывкар 08:43
Общество

Губернатор Свердловской области разрешил работать парикмахерским

Губернатор Свердловской области подписал указ, в соответствии с которым парикмахерские могут возобновить деятельность в условиях введенного в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.
РИА Новости 08:29
Экономика

Продажи «АЛРОСА» в марте упали к февралю в два раза

Интерфакс 04:27
Общество

В Калуге детям включили порно во время школьного урока о православии

В четверг, 9 апреля, в Калуге во время дистанционного урока на платформе Zoom пятиклассникам включили порнушку.
Калужский перекресток вчера в 17:34
Общество

Главой Росздравнадзора назначена Алла Самойлова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Аллу Самойлову главой Росздравнадзора, сообщается на сайте правительства.
Интерфакс 06:22
Общество

Овсянников извинился за инцидент в аэропорту Ижевска

Замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников извинился за нецензурные высказывания в аэропорту Ижевска и призвал не расценивать случившееся как дебош.
РИА Новости 07:58
Игры

В World of Tanks бесплатно раздают Master of Orion

Компания Wargaming к грядущему Дню космонавтики приготовила ряд специальных игровых акций в своей знаменитой игре World of Tanks.
Игромания.ру вчера в 10:24
Энергетика

Белоруссия попросила Россию снизить цену на газ

Минск обратился к «Газпрому» с просьбой снизить для страны цену на газ на 2020 год, передают РИА Новости.
Моя Москва.онлайн вчера в 12:24
Происшествия

Три пациентки с подозрением на коронавирус умерли в Дагестане

Три женщины с предварительно подтвержденными анализами на COVID-19 скончались в Республиканском центре инфекционных болезней Дагестана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Газета.Ru 06:39
Происшествия

В Рязани составили первые протоколы на нарушителей самоизоляции

Первого патруль встретил в парке имени Гагарина, второго — в Лесопарке. «Воздухом вышел подышать», — сказал полицейским второй.
62инфо 08:51
Общество

Губернатор Красноярского края расширил список работающих организаций

Губернатор Красноярского края Александр Усс расширил список предприятий и организаций, которым будет разрешено работать на территории региона уже с субботы, 11 апреля.
Городские новости. Красноярск 07:40
Происшествия

Первого водителя задержали в Москве за нарушение карантина

В департаменте подчеркнули, что это первый подобный случай в столице.
Газета.Ru 05:02
Общество

Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей

Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
Общество

В Калининградской области продлили режим самоизоляции

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 19 апреля.
РИА Новости 09:02
Общество

Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции

Источник, близкий к мэрии столицы, сказал РБК, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве.
РБК 09:11
Общество

В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом из-за алкоголя

Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусом.
Lenta.ru 05:50
Технологии

В Windows 10 нашли скрытый раздел с информацией о новых сервисах

В разделе публикуется информация о новых функциях и возможностях операционной системы Windows 10 В разделе «Параметры» операционной системы Windows 10 найдена скрытая секция, которая должна упростить пользователям работу с новыми функциями.
TechFusion вчера в 16:13
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 12:06
Общество

Девятиклассники смогут не сдавать предметы по выбору на ОГЭ

Девятиклассники России не будут сдавать дополнительные предметы на ОГЭ в текущем году – информирует «ИТАР-ТАСС» со ссылкой на заявление руководителя Рособрнадзора Анзора Мусаева.
Минэкономразвития Республики Дагестан 02:54
Здоровье

Департамент здравоохранения Москвы предупредил о ложноотрицательных тестах на коронавирус

Врачи объясняли, что точность существующих тестов на COVID-19 «составляет 70–80%, а в некоторых случаях тестирование дает ложноотрицательные результаты».
Коммерсантъ 06:00
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