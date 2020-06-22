Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса

Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
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Правительство выделило более 23 млрд рублей на поддержку МСП

ТАСС22 июня в 05:30

Правительство России расширило программу поддержки малого и среднего бизнеса

RT на русском22 июня в 10:24

Правительство выделит еще 23 млрд рублей на помощь малому и среднему бизнесу

Коммерсантъ22 июня в 06:57

Мишустин: правительство направит еще 23 миллиарда рублей для малого бизнеса

Вести.Ru22 июня в 05:51

НРА: господдержка поможет покрыть потери МСП от пандемии во II квартале

ПРАЙМвчера в 00:20

Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса

Российская газета22 июня в 05:27

Правительство увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса

РИА Новости22 июня в 04:54
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
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Экономика

Голикова посчитала маленьким доход у россиян со средней зарплатой

Вице-премьер России Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за социальный блок госполитики, полагает, что годовой доход граждан страны, получающих среднюю по стране зарплату, является маленьким.
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Политика

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга перечислил журналистам государства и частично признанные республики, лидеры которых прибудут в Москву на парад Победы 24 июня.
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Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru вчера в 12:01
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Шоу-бизнес

Харламов и Асмус объявили о разводе

Актриса Кристина Асмус и шоумен, комик Гарик Харламов объявили о разводе после восьми лет брака, решение не было спонтанным, сообщает Газета.ru.
РИАМО 22 июня в 11:42
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Шоу-бизнес

Нюша в широких джинсах не смогла скрыть округлившийся живот

Поправившаяся певица Нюша на новом видео в социальной сети Instagram спровоцировала слухи о беременности.
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Политика

Лукашенко вылетел в Москву с сыновьями

Минск, 23 июня 2020, 19:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Российскую Федерацию с рабочим визитом.
REGNUM вчера в 12:09
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Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
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Общество

Владимир Путин вручает государственные премии России

Обычно награждение лауреатов проходит в Кремле в День России, однако в этом году церемонию решено было перенести на 24 июня, а в День России Путин награждал героев труда.
Радио Маяк 07:37
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Общество

Путин объявил о повышении ставки НДФЛ для богатых

Во вторник, 23 июня, президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить НДФЛ с 13% до 15% на доходы свыше пяти миллионов рублей в год.
Форпост Северо-Запад вчера в 10:32
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Игры

Опубликованы фото с закрытой презентации Cyberpunk 2077

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Политика

Путин выразил надежду, что жизнь восстановится

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что привычный образ жизни скоро вернется и станет спокойнее, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:23
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«Урал» обыграл «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России

В матче 1/4 финала Кубка России по футболу екатеринбургский «Урал» одержал победу над ярославским «Шинником».
RT на русском 11:56
Культура

Джордж Мартин рассказал, когда закончит эпопею «Песнь льда и пламени»

Писатель Джордж Мартин с надеждой объявил, что очередную книгу из эпопеи "Песнь льда и пламени", по мотивам которой сняли сериал "Игра престолов", он закончит в 2021 году.
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Шоу-бизнес

Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце

После официального расторжения брака Прилучный стал чаще появляться на людях со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович.
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Происшествия

Сыновья дагестанского депутата устроили перестрелку в Махачкале

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В Москве возбудили дело после обнаружения в квартире пятерых младенцев

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Президент Сербии объяснил свой жест во время парада Победы в Москве

Участие сербских военных в параде на Красной площади в честь 75-летия Победы вызывает восхищение, как и сам парад.
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Политика

Порошенко вызвали на допрос в качестве подозреваемого

Бывшего президента Украины Петра Порошенко в качестве подозреваемого вызвали на допрос в госбюро расследований (ГБР).
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Посол рассказал об обсуждении статьи Путина в Германии

Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается общественностью в ФРГ.
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Шоу-бизнес

В семье певицы Натали произошла трагедия

В возрасте 70 лет скончался отец певицы Натали. Анатолия Николаевича не стало в воскресенье, 21 июня.
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Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

Росстат всегда стремится следовать международным правилам, практикам и стандартам, один из базовых принципов официальной статистики — равный доступ всех потребителей к информации, подчеркнул Малков.
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Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню

Инстадива на своей страничке в социальной сети сообщила, что в скором времени снова родит: Ашмарина беременна двойней.
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Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
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Общество

В Москве начинается новый этап снятия ограничений

РИА Новости 22 июня в 12:04
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Происшествия

В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров

Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту.
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Футболисты «Локомотива» самоизолировались из-за угрозы коронавируса

Игроки и тренерский штаб московского «Локомотива» переселились на клубную базу в Баковке, где будут соблюдать режим самоизоляции.
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Билана лишили победы на «Евровидении-2008»

Inc-news.ru 22 июня в 12:36
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