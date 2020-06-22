Экономика
Российская газетаКабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса
Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
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Правительство России расширило программу поддержки малого и среднего бизнеса
RT на русском22 июня в 10:24
Правительство выделит еще 23 млрд рублей на помощь малому и среднему бизнесу
Коммерсантъ22 июня в 06:57
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Экономика
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Газета.Ru вчера в 12:16
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Форпост Северо-Запад вчера в 10:32
Игры
Опубликованы фото с закрытой презентации Cyberpunk 2077
Дни24 вчера в 07:12
Политика
Путин выразил надежду, что жизнь восстановится
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что привычный образ жизни скоро вернется и станет спокойнее, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:23
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Писатель Джордж Мартин с надеждой объявил, что очередную книгу из эпопеи "Песнь льда и пламени", по мотивам которой сняли сериал "Игра престолов", он закончит в 2021 году.
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После официального расторжения брака Прилучный стал чаще появляться на людях со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович.
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В Москве возбудили дело после обнаружения в квартире пятерых младенцев
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Президент Сербии объяснил свой жест во время парада Победы в Москве
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Порошенко вызвали на допрос в качестве подозреваемого
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В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров
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Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
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