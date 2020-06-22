Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса

Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
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Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку

ЦСКА может остаться без главного тренера. Как сообщает источник, наставник «армейцев» Виктор Гончаренко хочет покинуть клуб.
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