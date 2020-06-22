Экономика
Российская газетаКабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса
Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 23:35, Ашберн
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ЦСКА может остаться без главного тренера. Как сообщает источник, наставник «армейцев» Виктор Гончаренко хочет покинуть клуб.
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Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
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Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
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США решили продать Украине 16 патрульных катеров Mark VI, вооруженных артиллерией и ракетами типа AGM-176C Griffin B (Block II).
РИА Новости 23:22
Кино
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На Всемирной конференции разработчиков Apple представила новый проект для своей стриминговой платформы Apple TV Plus — сериал «Основание», основанный на научно-фантастических романах Айзека Азимова.
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Умер режиссер «Бэтмена и Робина» Джоэл Шумахер
С 1976 года Шумахер начал пробовать себя как сценариста, а еще через пять лет дебютировал в роли режиссера.
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Эксперт прогнозирует снижение смертности от коронавируса в России
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ФСБ пришла с обысками в управление лесами Алтайского края
Российская газета 01:55
Общество
Вакцина от COVID-19 создана на основе разработок прививки от Эболы
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Трамп обвинил Обаму в государственной измене
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