Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.

Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса

Общество Более 1,5 тысяч жителей Забайкалья переболели SARS-CoV-2 Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 июня общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Забайкалье достигло 2667, причём 71 новый носитель SARS-CoV-2 добавился только за последние сутки. 5

Политика Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября. 387

Общество Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе Роструд напомнил жителям России, что 24 июня будет нерабочим днем в связи с запланированным парадом Победы. 615

Футбол Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку ЦСКА может остаться без главного тренера. Как сообщает источник, наставник «армейцев» Виктор Гончаренко хочет покинуть клуб. 6

Общество ФСБ рассекретила архивы преступлений нацистов в Крыму во время войны "В День памяти и скорби уникальные документы, в которых зафиксированы многочисленные доказательства геноцида, будут переданы в Государственный архив Республики Крым", — говорится в сообщении ведомства. 352

Путешествия Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов. 354

Политика Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России. 94

Кино Apple показал тизер сериала по романам Айзека Азимова На Всемирной конференции разработчиков Apple представила новый проект для своей стриминговой платформы Apple TV Plus — сериал «Основание», основанный на научно-фантастических романах Айзека Азимова. 3

Шоу-бизнес Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной История любви Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова начиналась очень романтично. 22

Кино Умер режиссер «Бэтмена и Робина» Джоэл Шумахер С 1976 года Шумахер начал пробовать себя как сценариста, а еще через пять лет дебютировал в роли режиссера.

Общество Эксперт прогнозирует снижение смертности от коронавируса в России Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что к концу июля число ежедневно фиксируемых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в России снизится в несколько раз. 3

Общество Вакцина от COVID-19 создана на основе разработок прививки от Эболы Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что полученный в результате действия российской вакцины против коронавируса иммунитет будет сохраняться около двух лет. 2,7K

Общество Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года. 826

Энергетика Власти помогут россиянам перевести автомобили с бензина на газ Власти надеются, что такая мера простимулирует перевод транспорта с бензина на газ и поддержит спрос на этот вид топлива со стороны бизнеса и граждан. 415