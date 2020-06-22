Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса

Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Правительство России расширило программу поддержки малого и среднего бизнеса

RT на русском10:24

На поддержку российского бизнеса выделили еще 23 миллиарда рублей

Lenta.ru07:56

Правительство выделит еще 23 млрд рублей на помощь малому и среднему бизнесу

Коммерсантъ06:57

Правительство выделило более 23 млрд рублей на поддержку МСП

ТАСС05:30

Правительство увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса

РИА Новости04:54

Мишустин утвердил план действий доктрины продовольственной безопасности

ГТРК Нижний Новгород20 июня в 16:07

Волгоградские предприниматели получили более 1,2 млрд рублей субсидий

Волжская правда (г. Волжский)20 июня в 04:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 23:51, Ашберн
Политика

Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
News.ru 23:33
3
Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
94
Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM 10:38
859
Политика

На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны

Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Известия 21:08
139
Политика

Клишас объяснил поправку об обнулении сроков Путина

Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас объяснил необходимость поправки в Конституцию РФ, «обнуляющую» предыдущие президентские сроки Владимира Путина.
Smolnarod.ru 03:04
2,2K
Футбол

Тренер Виктор Гончаренко покинет ЦСКА

П словам футбольного эксперта, Гончаренко нашел правильное время, чтобы покинуть ЦСКА. Он видит, что команда не реагирует на его действия.
МонаВиста 13:49
6
Экономика

Стало известно, на сколько могут вырасти пенсии в России в течение трех лет

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с первого апреля) в 2021 году могут вырасти на 1,5 процента; в 2022 году - на 3,9 процента; в 2023 году - на 3,7 процента.
Российская газета 18:19
2
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия 06:36
2,2K
Происшествия

Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали

Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
2,2K
Здоровье

Жена орловского врача обратилась к Владимиру Путину

21 июня, в День медика, жительница Орла, жена врача, бывший медработник и общественный активист Елена Шураева записала и выложила в соцсети видеообращение к Владимиру Путину.
RuNews24.ru 05:09
63
Общество

Названа причина долгого угасания эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса медленно угасает, а новые вспышки заражения продолжают возникать из-за скептиков, которые не верят в опасность заболевания, рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Известия 23:48
9
Шоу-бизнес

Сын 70-летнего Михаила Боярского прокомментировал слухи о болезни отца

В начале июня 70-летний Михаил Боярский шокировал всех своим изможденным видом.
Вокруг ТВ 04:02
77
Шоу-бизнес

Марина Ким ждет третьего ребенка

Кто станет папой третьего ребенка телезвезды — такой же секрет. Марина Ким: «Официально я не замужем».
StarHit.ru 06:00
7
Политика

Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем полностью сохранена

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем.
Интерфакс 22:38
99
Авто

Kia готовит обновленный Kia Rio X-Line для рынка России

Вероятнее всего аналогичные изменения появятся и на седане Rio, который дебютирует вместе с собратом в конце текущего или начале следующего года.
Тарантас Ньюс вчера в 07:54
3
Общество

В Тульской области жителям старше 65 лет продлили самоизоляцию

«Режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет продлевается по 30 июня», — говорится в указе.
Известия 19:49
4
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили, пишет канадское издание The Globe and Mail.
Аргументы и Факты 13:19
1,1K
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
992
Наука

В Петербурге разрабатывают пиво со свойствами кефира

Основным компонентом разрабатываемого напитка станут тропические дрожжи, открытые в 1-й половине минувшего века микробиологом из Франции Анри Буларом.
Evo-rus.com вчера в 11:48
27
Политика

Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября.
RT на русском 23:14
455
Армия и оружие

В Сирии взорвался склад боеприпасов SDF

Мощные взрывы прогремели в Сирии на складе боеприпасов SDF, который находится в провинции Хасака.
Актуальные Новости 01:04
2
Общество

СМИ узнали о предложении разрешить онлайн-продажу лекарств ретейлерами

Если онлайн-ретейлерам разрешат продавать лекарства, покупатели смогут получать их быстрее за счет большего числа курьеров у таких компаний и с бесплатной доставкой, отметил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
РБК 22:48
3
Здоровье

У четверти россиян нашлись больные COVID-19 знакомые или друзья

С конца мая по середину июня в два раза увеличилось число людей, у которых коронавирусом заболел родственник или знакомый (28,19%).
Daily Storm 23:24
3
Политика

Посол Литвы считает, что Москве и Вильнюсу нужно делать встречные шаги

Россия и Литва могут сделать шаги, направленные на улучшение двусторонних отношений, но предпочтительнее начинать диалог не со слишком сложных вопросов истории.
ТАСС 18:21
Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
4,7K
Кино

Умер режиссер двух «Бэтменов» Джоэл Шумахер

Американский режиссер и сценарист Джоэл Шумахер скончался на 81-ом году жизни. Об этом сообщило издание Variety.
NewInform 14:01
Общество

Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе

Роструд напомнил жителям России, что 24 июня будет нерабочим днем в связи с запланированным парадом Победы.
Газета.Ru 04:37
620
Спорт

Результат налицо: релизная версия The Last of Us Part II не дотянула до уровня графики из демонстрации 2018 года

3DNews 04:35
Происшествия

В ходе беспорядков в немецком Штутгарте пострадали 19 полицейских

В результате беспорядков, которые произошли в Штутгарте (земля Баден-Вюртемберг, ФРГ), пострадали 19 сотрудников полиции.
Московский Комсомолец вчера в 12:09
36
Политика

«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина

В Дании отреагировали на статью президента Владимира Путина.
Evo-rus.com 14:31
674
Как работают Яндекс.Новости?
Главное