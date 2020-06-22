Экономика
РИА НовостиПравительство увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса
Правительство РФ увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, до 104,4 миллиарда рублей с 81,2 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика
Голикова рассказала об отношении Путина к снятию ограничений
Российский лидер Владимир Путин осторожно относится к снятию ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 09:26
Политика
Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском вчера в 06:59
Спорт
31-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Сербская спортсменка Бобана Момчилович-Величкович скончалась от осложнений, связанных с тяжелыми родами.
WMJ.ru 01:57
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Единоборства
Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса
Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
Музыка
Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Культуромания 02:14
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Происшествия
Родные убитой девушки не подадут гражданский иск к историку Соколову
Российская газета 09:28
Авто
Новое поколение Opel Mokka появится до конца 2020 года
Известия 09:23
Футбол
Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА
REGNUM вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
Политика
В «Нафтогазе» предупредили о возможном срыве транзита газа из России
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев назвал условие, при котором "Газпром" может потребовать разрыва или пересмотра договора на транзит российского газа.
Газета.Ru 08:25
Политика
Защита обвиняемого по делу MH17 запросит показания о смерти Волошина
Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 Олега Пулатова запросит показания следователя, расследовавшего смерть украинского пилота Владислава Волошина, чтобы прояснить, могла ли гибель пилота быть связана с его ролью в крушении пассажирского самолета, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 09:36
Общество
В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram
Решение о разблокировке Telegram приняли из-за невозможности полной блокировки мессенджера, а также активного сотрудничества власти и Павла Дурова в борьбе с терроризмом и наркоманией, сообщил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин.
ТАСС 09:27
Общество
Голикова назвала повышение МРОТ стратегической задачей для России
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова назвала величину МРОТ недостаточной, стратегической задачей для России является его повышение, сообщает ТАСС.
Общественное телевидение России 09:03
Политика
Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву
Президент Хорватии Зоран Миланович отменил поездку на парад Победы в Москву. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило посольство страны.
Известия 08:37
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии COVID-19, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
РИА Новости 06:34
Шоу-бизнес
Сын 70-летнего Михаила Боярского прокомментировал слухи о болезни отца
В начале июня 70-летний Михаил Боярский шокировал всех своим изможденным видом.
Вокруг ТВ 04:02
Культура
Персонажи новых серий «Ну, погоди» останутся немыми
Уже в этом году "Союзмультфильм" готовится представить перезапуск классического мультфильма "Ну, погоди".
Комсомольская правда 06:45
Футбол
Анчелотти обвиняется в неуплате налогов
Главный тренер английского "Эвертона" Карло Анчелотти обвиняется в неуплате налогов в размере €1 млн, передает Sky Sports.
Газета.Ru 09:31
Игры
The Last of Us Part II установила рекорды в британской рознице
The Last of Us Part II («Одни из нас: Часть II») преодолела две важные отметки спустя два дня после релиза.
News.ru 02:33
Политика
Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
Происшествия
Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство
Издателю «Медиазоны», участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство.
Lenta.ru вчера в 16:29
Политика
«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина
По утверждению автора материала, Путин написал статью о Второй мировой войне длиной 9 тысяч слов, из которых нет ни одного правдивого, все они являются ложью.
Военное обозрение 08:39
Политика
ДНР разрешила жителям выезжать в Россию за паспортом
Жителям ДНР разрешается выезд в Россию в составе организованных групп для получения российского гражданства, передает «Донецкое агентство новостей».
Взгляд.ру вчера в 21:25
Здоровье
В Севастополе коронавирус выявлен у персонала горбольницы
Оба отделения, находящиеся в отдельных зданиях, закрыты на двухнедельный карантин.
Вести.Севастополь 08:11
Политика
Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане
РИА Новости 05:28
Происшествия
В Москве мать уехала на дачу и оставила четверых детей без еды
Жительница Москвы оставила четверых детей в квартире без еды и уехала на дачу.
Известия 09:51
Общество
Минкульт отказался давать оценку делу «Седьмой студии»
РИА Новости 07:53