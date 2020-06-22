Экономика
Business FM УфаВ Правительстве выделят еще 23 миллиарда на поддержку МСП
«Правительство продолжает поддерживать предпринимателей, которые сохранили не менее 90% работников, на субсидии для них ранее уже направляли из резервного фонда более 81 млрд рублей, сейчас выделим свыше 23 млрд рублей», — рассказал премьер – министр России Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 21:01, Ашберн
Армия и оружие
В США призвали лишить президента права начать ядерную войну
Перри и Коллина предлагают пересмотреть политику США о единоличном владении президента ядерным оружием, привлечь к решению подобных вопросов Конгресс и отказаться от ракет наземного базирования.
РЕН ТВ 20:24
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП в Тымовском районе
В результате ДТП водитель и трое пассажиров получили телесные повреждения.
Сахалин.Инфо вчера в 21:56
Экономика
В Госдуме предложили расширить список моногородов
По словам зампреда комитета ГД по экономполитике Дениса Кравченко, количество моногородов может вырасти на треть, ведь с формирования прошлого перечня прошло уже шесть лет.
Газета.Ru 20:46
Армия и оружие
Переданные Украине американские катера могут усилить «Джавелинами»
Переданные Украине американские катера могут усилить "Джавелинами". Об этом сообщили журналисты из The National Interest.
Piter.tv 03:47
Общество
Правительство России ввело бесплатное питание для младших школьников
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младших школьников. Об этом сообщили в правительстве.
RT на русском 11:38
Политика
Партия Вучича побеждает на парламентских выборах в Сербии
Как сообщает ТАСС, по данным экзитпола, побеждает Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент страны Александр Вучич.
РЕН ТВ вчера в 15:38
Общество
В Приморье 85 новых случаев коронавируса, еще один человек умер
За прошедшие сутки в крае зафиксировано 85 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на региональный оперативный штаб.
ВЕСТИ: Приморье 20:52
Здоровье
На «московскую модель» лечения коронавируса перешла Камчатка
По информации пресс-службы краевого правительства, по новой модели работы пациентов с легким течением коронавируса долечивают амбулаторно, а лекарства предоставляются бесплатно.
EastRussia 20:31
Гаджеты
Новый смартфон Oppo A11k получил мощный аккумулятор
Новый смартфон OPPO A11k функционирует на ОС Android 9 Pie.
Дни24 07:56
Экономика
Для IT-отрасли предложили ввести бессрочные меры налоговой поддержки
Премьер-министр Михаил Мишустин намерен ввести для отечественной IT-отрасли бессрочные меры налоговой поддержки.
Российская газета 03:02
Политика
ЦИК Белоруссии: семь человек продолжают участие в выборах президента
Семь человек, включая экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, продолжают участие в президентских выборах в Белоруссии после этапа сбора подписей, заявила РИА Новости в понедельник глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
РИА Новости 03:55
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM 10:38
Экономика
Ювелирные сети сокращают число магазинов
Ювелирные сети сокращают число магазинов Падение спроса на ювелирные изделия на фоне кризиса, ограничений из-за COVID-19 и уменьшения доходов вынуждает игроков сокращать присутствие в рознице.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Происшествия
Допрошен подозреваемый в убийстве студента в Волгограде
Допрошен подозреваемый в убийстве студента волгоградского медуниверситета.
РИАЦ 05:17
Политика
На Украине опубликовали вторую часть «плёнок Порошенко»
В понедельник, 22 июня, состоялась онлайн-конференция, в рамках которой народный депутат Верховной рады Андрей Деркач и бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик представили новые аудиозаписи телефонных переговоров между, предположительно, экс-президентом Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском 17:38
Технологии
Авторы The Order 1886 стали частью Facebook и Oculus
Игромания.ру 16:53
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
Политика
Клишас объяснил поправку об обнулении сроков Путина
Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас объяснил необходимость поправки в Конституцию РФ, «обнуляющую» предыдущие президентские сроки Владимира Путина.
Smolnarod.ru 03:04
Политика
США прекратят выдачу рабочих виз до конца 2020 года
Соединенные Штаты прекратят выдачу некоторых категорий неиммиграционных рабочих виз до конца 2020 года, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США.
Газета.Ru 15:47
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Интерфакс 11:05
Происшествия
Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову
Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда.
REGNUM 10:54
Культура
Церемония вручения «Золотого глобуса» состоится в феврале 2021 года
Организаторы церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус" перенесли мероприятие на февраль 2021 года.
Москва 24 13:47
Кино
Умер режиссер двух «Бэтменов» Джоэл Шумахер
Американский режиссер и сценарист Джоэл Шумахер скончался на 81-ом году жизни. Об этом сообщило издание Variety.
NewInform 14:01
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Музыка
Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Культуромания 02:14
Общество
Песков: Путин не может вмешиваться в дело «Седьмой студии»
Москва, 22 июня 2020, 13:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин не знает о просьбе деятелей культуры отозвать иск по делу режиссера Кирилла Серебреникова, заявил 22 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 06:05