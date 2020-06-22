Экономика

Business FM УфаBusiness FM УфаВ Правительстве выделят еще 23 миллиарда на поддержку МСП

«Правительство продолжает поддерживать предпринимателей, которые сохранили не менее 90% работников, на субсидии для них ранее уже направляли из резервного фонда более 81 млрд рублей, сейчас выделим свыше 23 млрд рублей», — рассказал премьер – министр России Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Правительство России расширило программу поддержки малого и среднего бизнеса

RT на русском10:24

На поддержку российского бизнеса выделили еще 23 миллиарда рублей

Lenta.ru07:56

Правительство увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса

РИА Новости04:54

Малый бизнес сможет подать заявления на субсидии за апрель до 1 июля

Парламентская газета08:26

Более 23 млрд рублей получат предприниматели на зарплаты сотрудникам

Невские Новости06:28

Правительство увеличило субсидии для субъектов МСП

Аргументы и Факты06:03

Правительство выделит еще 23 млрд рублей на помощь малому и среднему бизнесу

Коммерсантъ06:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 21:01, Ашберн
Армия и оружие

В США призвали лишить президента права начать ядерную войну

Перри и Коллина предлагают пересмотреть политику США о единоличном владении президента ядерным оружием, привлечь к решению подобных вопросов Конгресс и отказаться от ракет наземного базирования.
РЕН ТВ 20:24
Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП в Тымовском районе

В результате ДТП водитель и трое пассажиров получили телесные повреждения.
Сахалин.Инфо вчера в 21:56
Экономика

В Госдуме предложили расширить список моногородов

По словам зампреда комитета ГД по экономполитике Дениса Кравченко, количество моногородов может вырасти на треть, ведь с формирования прошлого перечня прошло уже шесть лет.
Газета.Ru 20:46
Армия и оружие

Переданные Украине американские катера могут усилить «Джавелинами»

Переданные Украине американские катера могут усилить "Джавелинами". Об этом сообщили журналисты из The National Interest.
Piter.tv 03:47
32
Общество

Правительство России ввело бесплатное питание для младших школьников

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младших школьников. Об этом сообщили в правительстве.
RT на русском 11:38
144
Политика

Партия Вучича побеждает на парламентских выборах в Сербии

Как сообщает ТАСС, по данным экзитпола, побеждает Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент страны Александр Вучич.
РЕН ТВ вчера в 15:38
13
Общество

В Приморье 85 новых случаев коронавируса, еще один человек умер

За прошедшие сутки в крае зафиксировано 85 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на региональный оперативный штаб.
ВЕСТИ: Приморье 20:52
Здоровье

На «московскую модель» лечения коронавируса перешла Камчатка

По информации пресс-службы краевого правительства, по новой модели работы пациентов с легким течением коронавируса долечивают амбулаторно, а лекарства предоставляются бесплатно.
EastRussia 20:31
Гаджеты

Новый смартфон Oppo A11k получил мощный аккумулятор

Новый смартфон OPPO A11k функционирует на ОС Android 9 Pie.
Дни24 07:56
Экономика

Для IT-отрасли предложили ввести бессрочные меры налоговой поддержки

Премьер-министр Михаил Мишустин намерен ввести для отечественной IT-отрасли бессрочные меры налоговой поддержки.
Российская газета 03:02
140
Политика

ЦИК Белоруссии: семь человек продолжают участие в выборах президента

Семь человек, включая экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, продолжают участие в президентских выборах в Белоруссии после этапа сбора подписей, заявила РИА Новости в понедельник глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
РИА Новости 03:55
3
Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM 10:38
795
Экономика

Ювелирные сети сокращают число магазинов

Ювелирные сети сокращают число магазинов Падение спроса на ювелирные изделия на фоне кризиса, ограничений из-за COVID-19 и уменьшения доходов вынуждает игроков сокращать присутствие в рознице.
Коммерсантъ вчера в 17:59
6
Происшествия

Допрошен подозреваемый в убийстве студента в Волгограде

Допрошен подозреваемый в убийстве студента волгоградского медуниверситета.
РИАЦ 05:17
502
Политика

На Украине опубликовали вторую часть «плёнок Порошенко»

В понедельник, 22 июня, состоялась онлайн-конференция, в рамках которой народный депутат Верховной рады Андрей Деркач и бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик представили новые аудиозаписи телефонных переговоров между, предположительно, экс-президентом Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском 17:38
43
Технологии

Авторы The Order 1886 стали частью Facebook и Oculus

Игромания.ру 16:53
Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
86
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
968
Происшествия

Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
501
Происшествия

Превышение в лесу: на Алтае завели дело на чиновника Минприроды края

Известия 17:02
476
Политика

Клишас объяснил поправку об обнулении сроков Путина

Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас объяснил необходимость поправки в Конституцию РФ, «обнуляющую» предыдущие президентские сроки Владимира Путина.
Smolnarod.ru 03:04
2,2K
Политика

США прекратят выдачу рабочих виз до конца 2020 года

Соединенные Штаты прекратят выдачу некоторых категорий неиммиграционных рабочих виз до конца 2020 года, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США.
Газета.Ru 15:47
2
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Интерфакс 11:05
1K
Происшествия

Утечка дизтоплива произошла на электростанции в Якутии

BFM.ru 00:44
291
Происшествия

Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову

Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда.
REGNUM 10:54
24
Культура

Церемония вручения «Золотого глобуса» состоится в феврале 2021 года

Организаторы церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус" перенесли мероприятие на февраль 2021 года.
Москва 24 13:47
Кино

Умер режиссер двух «Бэтменов» Джоэл Шумахер

Американский режиссер и сценарист Джоэл Шумахер скончался на 81-ом году жизни. Об этом сообщило издание Variety.
NewInform 14:01
Спорт

30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов

Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Музыка

Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»

Культуромания 02:14
271
Общество

Песков: Путин не может вмешиваться в дело «Седьмой студии»

Москва, 22 июня 2020, 13:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин не знает о просьбе деятелей культуры отозвать иск по делу режиссера Кирилла Серебреникова, заявил 22 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 06:05
116
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное