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Кабмин увеличил размер кредита по льготной ипотеке для IT-специалистов

В регионах-миллионниках сумма кредита выросла с 18 млн до 30 млн руб., в остальных — с 9 млн до 15 млн руб., говорится в постановлении, подписанном главой кабмина Михаилом Мишустиным.
РБК
Правительство увеличило
 максимальный размер кредита по льготой ипотеке для IT-специалистов.
РБК
"То есть, если раньше в зависимости от региона в кредит можно было взять только 18 или 9 млн рублей, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то сейчас возможности покупателей расширяются", - уточняется в сообщении.
Интерфакс
Получить льготный кредит на покупку квартиры могут специалисты в возрасте от 22 до 45 лет, работающие в аккредитованных IT-компаниях.
Интерфакс

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