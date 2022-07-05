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Кабмин увеличил размер кредита по льготной ипотеке для IT-специалистов

Правительство увеличило
 максимальный размер кредита по льготой ипотеке для IT-специалистов.
РБК
"То есть, если раньше в зависимости от региона в кредит можно было взять только 18 или 9 млн рублей, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то сейчас возможности покупателей расширяются", - уточняется в сообщении.
Интерфакс
Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, была запущена Правительством в мае 2022 года, чтобы поддержать IT-сектор и создать комфортные условия для работников отрасли.
АК&М
Получить льготный кредит на покупку квартиры могут специалисты в возрасте от 22 до 45 лет, работающие в аккредитованных IT-компаниях.
Интерфакс

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Кабмин увеличил размер кредита по льготной ипотеке для IT-специалистов
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