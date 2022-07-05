"То есть, если раньше в зависимости от региона в кредит можно было взять только 18 или 9 млн рублей, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то сейчас возможности покупателей расширяются", - уточняется в сообщении.
Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, была запущена Правительством в мае 2022 года, чтобы поддержать IT-сектор и создать комфортные условия для работников отрасли.
Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.
Госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует контактов с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе министерской встречи G20 в Индонезии, сообщил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.