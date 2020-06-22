Экономика

Business FM УфаBusiness FM УфаВ Правительстве выделят еще 23 миллиарда на поддержку МСП

«Правительство продолжает поддерживать предпринимателей, которые сохранили не менее 90% работников, на субсидии для них ранее уже направляли из резервного фонда более 81 млрд рублей, сейчас выделим свыше 23 млрд рублей», — рассказал премьер – министр России Михаил Мишустин.
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Правительство выделило более 23 млрд рублей на поддержку МСП

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