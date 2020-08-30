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Якутия 24
Якутия 24

Кабмин увеличил субсидии регионам для перевода автомобилей на газ

Правительство РФ втрое увеличило размер субсидии, которую регионы могут получить на перевод автотранспорта на газ, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на "Российскую газету" Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, увеличив размер субсидий с 25 миллионов до 75 миллионов рублей.В источнике
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РБК

Правительство поддержит регионы для перевода машин с бензина на газ

РБК29 августа в 05:20
Коммерсантъ

Мишустин втрое увеличил субсидии регионам для перевода автомобилей с бензина на газ

Коммерсантъ29 августа в 05:14
ТАСС

Мишустин втрое увеличил субсидии регионам для перевода автомобилей на газ

ТАСС29 августа в 03:38
Народные новости

Кабмин РФ увеличил в три раза компенсации за перевод транспорта на газ

Народные новости29 августа в 03:45
Российская газета

Кабмин втрое увеличил субсидии регионам для перевода автомобилей на газ

Российская газета29 августа в 03:53
РИА Новости

Мишустин увеличил размер субсидии регионам для перевода транспорта на газ

РИА Новости29 августа в 03:33
Интерфакс

Регионам утроили субсидии для перевода транспорта с бензина на газ

Интерфакс29 августа в 03:14

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