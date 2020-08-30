Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли

Спад по итогам полугодия был обусловлен исключительно снижением во втором квартале, когда были введены карантинные ограничения, и были закрыты многие торговые центры, в то время как в первом квартале 2020 года оборот розничной торговли в большинстве регионов РФ и по стране в целом увеличивался.