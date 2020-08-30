Кабмин увеличил субсидии регионам для перевода автомобилей на газ
Правительство РФ втрое увеличило размер субсидии, которую регионы могут получить на перевод автотранспорта на газ, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на "Российскую газету" Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, увеличив размер субсидий с 25 миллионов до 75 миллионов рублей.В источнике
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Мишустин втрое увеличил субсидии регионам для перевода автомобилей с бензина на газ
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Кабмин втрое увеличил субсидии регионам для перевода автомобилей на газ
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