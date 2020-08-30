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Якутия 24
Якутия 24

Кабмин увеличил субсидии регионам для перевода автомобилей на газ

Правительство РФ втрое увеличило размер субсидии, которую регионы могут получить на перевод автотранспорта на газ, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на "Российскую газету" Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, увеличив размер субсидий с 25 миллионов до 75 миллионов рублей.В источнике
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РБК

Правительство поддержит регионы для перевода машин с бензина на газ

РБКвчера в 05:20
Коммерсантъ

Мишустин втрое увеличил субсидии регионам для перевода автомобилей с бензина на газ

Коммерсантъвчера в 05:14
Интерфакс

Регионам утроили субсидии для перевода транспорта с бензина на газ

Интерфаксвчера в 03:14
Народные новости

Кабмин РФ увеличил в три раза компенсации за перевод транспорта на газ

Народные новостивчера в 03:45
ТАСС

Мишустин втрое увеличил субсидии регионам для перевода автомобилей на газ

ТАССвчера в 03:38
РИА Новости

Мишустин увеличил размер субсидии регионам для перевода транспорта на газ

РИА Новостивчера в 03:33
Российская газета

Кабмин втрое увеличил субсидии регионам для перевода автомобилей на газ

Российская газетавчера в 03:53

В Киеве заявили о готовности Кравчука посетить Донбасс

Первый замглавы делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил о готовности руководителя делегации Леонида Кравчука поехать на неподконтрольную Киеву часть Донбасса.
RT на русском07:18
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Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.
РИА Новостивчера в 04:11
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Минпросвещения посоветовало сообщать в прокуратуру о поборах в школе

Начальник департамента госполитики в образовании Минпросвещения Евгений Семченко порекомендовал родителям школьников обращаться в компетентные органы, если в учебных заведениях взимают деньги.
РБК05:04
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Страховые компании РФ привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

О намерении сделать «фактором риска» марку и модель страхуемого автомобиля уже заявили «Ингосстрах» и «Страховой Дом ВСК», стоимость ОСАГО у которых в скором времени также будет зависеть от семейного положения страхователя.
Автоновости дня03:25
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США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило российских пилотов истребителей Су-27 в «небезопасных и непрофессиональных» действиях при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем.
Известия03:29
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Путин и Лукашенко договорились в ближайшие недели встретиться в Москве

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днем рождения", - сообщила пресс-служба Кремля, добавив, что лидеры двух стран договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru06:19
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Молдавия разрешит въезд гражданам России с 1 сентября

Власти Молдавии с 1 сентября отменят запрет на въезд для граждан России, ранее введенный в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря молдавской пограничной полиции Раису Новицки.
Ведомости28 августа в 15:42
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