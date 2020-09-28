Кабмин увеличит финансирование льготной ипотеки в 2021 году
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В следующем году правительство направит 12 млрд рублей на финансирование льготной ипотеки. Предоставляемая государством сумма будет выше предыдущей в 2,5 раза, сообщают "Известия". На прошлой неделе правительством был одобрен общенациональный план восстановления экономики.В источнике
С чего всё началось
Метров строй: финансирование льготной ипотеки увеличат в 2,5 раза
Согласно финальной версии общенационального плана по восстановлению экономики, с которой ознакомились «Известия», в 2021 году на финансирование мер по снижению ипотечных ставок до уровня менее 8% (основной программой выступает как раз льготная ипотека под 6,5%) в следующем году выделят 12 млрд рублей.
Известиявчера в 17:01
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