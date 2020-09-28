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Кабмин увеличит финансирование льготной ипотеки в 2021 году

В следующем году правительство направит 12 млрд рублей на финансирование льготной ипотеки. Предоставляемая государством сумма будет выше предыдущей в 2,5 раза, сообщают "Известия". На прошлой неделе правительством был одобрен общенациональный план восстановления экономики.В источнике
С чего всё началось
Известия

Метров строй: финансирование льготной ипотеки увеличат в 2,5 раза

Согласно финальной версии общенационального плана по восстановлению экономики, с которой ознакомились «Известия», в 2021 году на финансирование мер по снижению ипотечных ставок до уровня менее 8% (основной программой выступает как раз льготная ипотека под 6,5%) в следующем году выделят 12 млрд рублей.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Lenta.ru

Финансирование льготной ипотеки в России решили увеличить

Lenta.ruвчера в 21:58
ТАСС

«Известия»: кабмин планирует увеличить финансирование льготной ипотеки в 2021 году

ТАССвчера в 18:36
News.ru

Кабмин намерен увеличить финансирование льготной ипотеки в 2021 году

News.ruвчера в 19:07
Телеканал 360°

Государство увеличит финансирование ипотеки под 6,5%

Телеканал 360°вчера в 18:39
Газета.Ru

Финансирование льготной ипотеки может возрасти в 2,5 раза в 2021 году

Газета.Ruвчера в 19:21
РЕН ТВ

Финансирование льготной ипотеки в РФ увеличат в 2,5 раза

РЕН ТВвчера в 17:35
Известия

На снижение ипотечных ставок в 2021 году выделят 12 млрд

Известиявчера в 18:00

Рядовому Шамсутдинову предъявили счет

Родные убитых требуют компенсацию морального вреда в 27,6 млн рублей Семьи военных, которых в Забайкалье расстрелял солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, подали гражданские иски о взыскании с него компенсации морального вреда в размере 27,6 млн руб. Они заявлены в рамках рассмотрения судом уголовного дела, предварительное заседание по которому назначено на 29 сентября.
Рядовому Шамсутдинову предъявили счет
Коммерсантъвчера в 12:44
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Юбилейный Платоновский фестиваль в Воронеже обошелся в 51 млн рублей

Из-за пандемии коронавируса в этом году на проведение XX Платоновфеста потратили около 51 млн руб. Итоги фестиваля в понедельник, 28 сентября, на встрече с прессой в Доме журналистов подвел худрук фестиваля Михаил Бычков.
Обозреватель Врнвчера в 11:07
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Пашинян рассказал о просьбе главы Азербайджана по Нагорному Карабаху

Павел Бедняков / Известия Премьер-министр Армении Никол Пашинян после нового обострения ситуации с Нагорным Карабахом рассказал о своей беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая состоялась в сентябре 2018 года.
РЕН ТВвчера в 13:11
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Читинка похитила 2,5 млн рублей пожертвований, солгав о болезни дочери

Как рассказали в полиции, 65-летняя читинка обратилась в некоммерческую организацию Забайкалья, которая помогает людям за счет пожертвований, с просьбой дать 2,5 миллиона рублей на лечение дочери за границей.
Zabnews.ruвчера в 06:04
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Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник, 28 сентября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.
Известиявчера в 13:30
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