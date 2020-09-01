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Газета.Ru
Газета.Ru

Кабмин увеличит финансирование на детские пособия до 47,6 млрд рублей

Речь идет о пособии на третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет. Как отмечается, финансирование будет увеличено на 1,73 млрд рублей - почти до 47,6 млрд рублей. Такая мера связана с уточнением численности получателей и фактического размера выплат.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин увеличит до 47,6 млрд руб. объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет

Правительство России в 2020 году увеличит общий объем субсидий, выделяемых регионам в рамках нацпроекта "Демография" на ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет, на 1,73 млрд рублей - почти до 47,6 млрд рублей.
ТАССвчера в 01:08
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Российская газета

На кашу с добавкой

Российская газетавчера в 15:52
ФедералПресс

Правительство увеличит финансирование нацпроекта «Демография»

ФедералПрессвчера в 08:36
ТАСС

Кабмин увеличит до 47,6 млрд руб. объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет

ТАССвчера в 01:08
ИА Красная Весна

В России увеличат субсидии на ежемесячные пособия для детей до 3 лет

ИА Красная Веснавчера в 02:35
REGNUM

Правительство России увеличит финансирование нацпроекта «Демография»

REGNUMвчера в 01:53
Парламентская газета

Объём субсидий на пособия на детей до 3 лет могут увеличить до 47,6 млрд рублей

Парламентская газетавчера в 01:15
Аргументы и Факты

Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей

Аргументы и Фактывчера в 02:46

Десять главных автоновинок осени 2020 года представили в РФ

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МИД Дании вызвал посла России в стране из-за инцидента с российским Су-27, который был поднят в воздух на перехват иностранных военных самолетов над Балтийским морем и якобы нарушил датские границы.
Известиявчера в 13:01
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