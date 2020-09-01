Кабмин увеличит финансирование на детские пособия до 47,6 млрд рублей

Речь идет о пособии на третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет. Как отмечается, финансирование будет увеличено на 1,73 млрд рублей - почти до 47,6 млрд рублей. Такая мера связана с уточнением численности получателей и фактического размера выплат.