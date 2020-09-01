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Кабмин увеличит объем субсидий на детские пособия до 47,6 млрд рублей

Общая сумма субсидий теперь составит порядка 47,6 миллиарда рублей, передает ТАСС. Изменения коснутся ежемесячного начисления пособий на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет. В настоящий момент выплаты от государства получают более 1 миллиона семей с детьми до 3 лет в России.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин увеличит до 47,6 млрд руб. объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет

Правительство России в 2020 году увеличит общий объем субсидий, выделяемых регионам в рамках нацпроекта "Демография" на ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет, на 1,73 млрд рублей - почти до 47,6 млрд рублей.
ТАССвчера в 01:08
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Российская газета

На кашу с добавкой

Российская газетавчера в 15:52
ФедералПресс

Правительство увеличит финансирование нацпроекта «Демография»

ФедералПрессвчера в 08:36
ИА Красная Весна

В России увеличат субсидии на ежемесячные пособия для детей до 3 лет

ИА Красная Веснавчера в 02:35
Аргументы и Факты

Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей

Аргументы и Фактывчера в 02:46
REGNUM

Правительство России увеличит финансирование нацпроекта «Демография»

REGNUMвчера в 01:53
Парламентская газета

Объём субсидий на пособия на детей до 3 лет могут увеличить до 47,6 млрд рублей

Парламентская газетавчера в 01:15
ТАСС

Кабмин увеличит до 47,6 млрд руб. объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет

ТАССвчера в 01:08

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