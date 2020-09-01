Кабмин увеличит объем субсидий на детские пособия до 47,6 млрд рублей

Общая сумма субсидий теперь составит порядка 47,6 миллиарда рублей, передает ТАСС. Изменения коснутся ежемесячного начисления пособий на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет. В настоящий момент выплаты от государства получают более 1 миллиона семей с детьми до 3 лет в России.