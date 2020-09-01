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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей

Кабинет министров РФ увеличит в 2020 году общий объем субсидий, которые выделяются регионам в рамках нацпроекта «Демография» на ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет, передает ТАСС, ссылаясь на проект распоряжения кабмина, подготовленный Минтрудом России.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин увеличит до 47,6 млрд руб. объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет

Правительство России в 2020 году увеличит общий объем субсидий, выделяемых регионам в рамках нацпроекта "Демография" на ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет, на 1,73 млрд рублей - почти до 47,6 млрд рублей.
ТАССвчера в 01:08
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

В России увеличат субсидии на ежемесячные пособия для детей до 3 лет

ИА Красная Веснавчера в 02:35
ФедералПресс

Правительство увеличит финансирование нацпроекта «Демография»

ФедералПрессвчера в 08:36
Аргументы и Факты

Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей

Аргументы и Фактывчера в 02:46
Российская газета

На кашу с добавкой

Российская газетавчера в 15:52
REGNUM

Правительство России увеличит финансирование нацпроекта «Демография»

REGNUMвчера в 01:53
Парламентская газета

Объём субсидий на пособия на детей до 3 лет могут увеличить до 47,6 млрд рублей

Парламентская газетавчера в 01:15
ТАСС

Кабмин увеличит до 47,6 млрд руб. объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет

ТАССвчера в 01:08

В Приморском крае отдыхающих призвали покинуть побережье из-за урагана

В Приморском крае спасатели призвали отдыхающих срочно покинуть побережье из-за надвигающегося урагана, вызванного прохождением тайфуна «Майсак», сообщается на сайте ГКУ Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС.
В Приморском крае отдыхающих призвали покинуть побережье из-за урагана
Известия22:54

Вспышка коронавируса на Украине. Власти объяснили, почему не вводят жесткий карантин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ранее жесткий карантин из-за пандемии коронавируса вводили, потому что страна не была готова к борьбе с новой инфекцией.
Украина.рувчера в 05:54

В России предложили отменить имущественный налог для ряда семей

Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась в правительство с предложением отменить имущественный налог для многодетных семей до достижения 18 лет самым младшим ребёнком.
RT на русском23:00