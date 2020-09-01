Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей

Кабинет министров РФ увеличит в 2020 году общий объем субсидий, которые выделяются регионам в рамках нацпроекта «Демография» на ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет, передает ТАСС, ссылаясь на проект распоряжения кабмина, подготовленный Минтрудом России.