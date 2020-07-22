Путешествия

REGNUMREGNUMМишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

Москва, 22 июля 2020, 11:00 — REGNUM Правительство России выделило 15 млрд рублей на поддержку внутреннего туризма в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме.
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Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Известия20:52

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

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Туристы получат компенсации по 5-15 тыс. рублей за отдых в России

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Эхо Москвы18:05
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Трамп направил дополнительные силы в охваченные преступностью города

Президент США Дональд Трамп объявил об отправке дополнительных сил в лице сотрудников федеральных правоохранительных органов для борьбы с разгулом преступности в американских городах.
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Ярчайшая комета за последние семь лет максимально приблизится к Земле

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Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США

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Происшествия

Следствие по делу Абызова находится в завершающей стадии

Следствие по уголовному делу в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова находится в завершающей стадии.
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Политика

Британия расширит полномочия спецслужб в борьбе со шпионажем

Британское правительство планирует предоставить спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем.
Pravda.Ru 11:49
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Политика

Госдума приняла закон о воспитательной составляющей в образовании

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ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки

Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости.
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28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж

Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru 08:00
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Происшествия

Фигурант дела Голунова просит возобновить дело против журналиста

Один из полицейских, которых арестовали по делу журналиста Ивана Голунова, предложил возобновить уголовное дело в отношении сотрудника интернет-издания «Медуза».
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Общество

Умер министр из Свердловской области, у которого был коронавирус

Газета.Ru 08:34
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Политика

Трамп назвал «лидера» в гонке создания вакцины от коронавируса

Вашингтон, 23 июля 2020, 02:33 — REGNUM Вакцина от коронавируса компании Pfizer (США) может оказаться первой, которая после завершения клинических испытаний будет произведена для США в количестве 100 млн доз.
REGNUM 19:33
Финансы

Делягин перечислил лучшие варианты хранения сбережений в 2020 году

Доллар может рухнуть в 2020 году, заявил экономист Михаил Делягин, подсказав, в какой валюте лучше хранить свои сбережения.
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Общество

Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
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В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia

Официальный релиз Mafia: Definitive Edition состоится уже в конце сентября, в том числе на PlayStation и Xbox One.
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Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске

Пресненский суд Москвы обязал телеведущего Дмитрия Шепелева выплатить семь миллионов рублей родителям певицы Жанны Фриске, сообщает «МК».
Ридус 15:49
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Собянин уволил главу департамента образования

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
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Жених избил невесту незадолго до ее убийства в Москве

"Предположительно, девушку избил ее жених, сейчас следователи устанавливают местоположение молодого человека", - рассказал источник РИА Новости.
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Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

RT на русском 10:27
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Политика

Партия «Альтернатива для Германии» подала на Меркель в суд

Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АДГ) подала в Конституционный суд Германии на канцлера Ангелу Меркель и на правительство из-за их реакции на голосование в парламенте Тюрингии, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.
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Вашингтон ввел визовые санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова

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Корпорация Arianespace назначила запуск трех спутников на 28 июля

Французская компания Arianespace объявила о планах запустить на орбиту Земли три спутника 28 июля, сообщается на официальном сайте корпорации 21 июля.
ИА Красная Весна вчера в 13:43
Общество

Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
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В Татарстане спасли многодетную мать с 90% поражением легких

В Нижнекамске у многодетной матери Наили Алексеевой обнаружили поражение 90% легких.
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ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах

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Вскрытие выявило в сердце у пациентов с COVID-19 странные изменения

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В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией

Канопацкая предложила закрепить в законодательстве семилетний срок пребывания президента на своем посту, предоставление специальных гарантий покинувшему эту должность главе государства, а также особый механизм привлечения к судебной ответственности при наличии достаточных оснований.
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Семак похвалил Азмуна и Дзюбу за игру в прошедшем сезоне

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В АТОР разъяснили порядок компенсации расходов на отдых в России

Ассоциация туроператоров России (АТОР) объяснила, каким именно образом будут компенсировать расходы на отдых внутри страны.
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