Путешествия
REGNUMМишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
Москва, 22 июля 2020, 11:00 — REGNUM Правительство России выделило 15 млрд рублей на поддержку внутреннего туризма в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме.
Читать в источнике
Оценить2,9K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 23:15, Ашберн
Политика
Трамп направил дополнительные силы в охваченные преступностью города
Президент США Дональд Трамп объявил об отправке дополнительных сил в лице сотрудников федеральных правоохранительных органов для борьбы с разгулом преступности в американских городах.
РБК 22:49
Общество
Ярчайшая комета за последние семь лет максимально приблизится к Земле
23 июля к Земле максимально приблится ярчайшая по статистике за последние семь лет комета C/2020 F3 (NEOWISE).
МордовМедиа 18:14
Политика
Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США
Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 19:42
Происшествия
Следствие по делу Абызова находится в завершающей стадии
Следствие по уголовному делу в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова находится в завершающей стадии.
ТАСС 21:16
Политика
Британия расширит полномочия спецслужб в борьбе со шпионажем
Британское правительство планирует предоставить спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем.
Pravda.Ru 11:49
Политика
Госдума приняла закон о воспитательной составляющей в образовании
Депутаты Госдумы в среду, 22 июля, приняли в третьем чтении поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся.
Известия 08:12
Экономика
ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости.
Известия 17:55
Шоу-бизнес
28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж
Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru 08:00
Происшествия
Фигурант дела Голунова просит возобновить дело против журналиста
Один из полицейских, которых арестовали по делу журналиста Ивана Голунова, предложил возобновить уголовное дело в отношении сотрудника интернет-издания «Медуза».
Общественная служба новостей 13:23
Политика
Трамп назвал «лидера» в гонке создания вакцины от коронавируса
Вашингтон, 23 июля 2020, 02:33 — REGNUM Вакцина от коронавируса компании Pfizer (США) может оказаться первой, которая после завершения клинических испытаний будет произведена для США в количестве 100 млн доз.
REGNUM 19:33
Финансы
Делягин перечислил лучшие варианты хранения сбережений в 2020 году
Доллар может рухнуть в 2020 году, заявил экономист Михаил Делягин, подсказав, в какой валюте лучше хранить свои сбережения.
iReactor 05:52
Гаджеты
Unihertz представила самый маленький смартфон на Android 10
Деловое.ТВ 08:03
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Официальный релиз Mafia: Definitive Edition состоится уже в конце сентября, в том числе на PlayStation и Xbox One.
Актуальные Новости 12:02
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Пресненский суд Москвы обязал телеведущего Дмитрия Шепелева выплатить семь миллионов рублей родителям певицы Жанны Фриске, сообщает «МК».
Ридус 15:49
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ 13:48
Происшествия
Жених избил невесту незадолго до ее убийства в Москве
"Предположительно, девушку избил ее жених, сейчас следователи устанавливают местоположение молодого человека", - рассказал источник РИА Новости.
ТВ Центр 08:04
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском 10:27
Политика
Партия «Альтернатива для Германии» подала на Меркель в суд
Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АДГ) подала в Конституционный суд Германии на канцлера Ангелу Меркель и на правительство из-за их реакции на голосование в парламенте Тюрингии, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.
Аргументы и Факты 14:43
Политика
Вашингтон ввел визовые санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова
ToDay News Ufa вчера в 09:12
Космос
Корпорация Arianespace назначила запуск трех спутников на 28 июля
Французская компания Arianespace объявила о планах запустить на орбиту Земли три спутника 28 июля, сообщается на официальном сайте корпорации 21 июля.
ИА Красная Весна вчера в 13:43
Общество
Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
Взгляд.ру 20:49
Здоровье
В Татарстане спасли многодетную мать с 90% поражением легких
В Нижнекамске у многодетной матери Наили Алексеевой обнаружили поражение 90% легких.
Вести Татарстан 08:40
Армия и оружие
ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил на закладе, что эти фрегаты будут вооружены гиперзвуковым оружием.
РИА Новости 20:02
Политика
В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией
Канопацкая предложила закрепить в законодательстве семилетний срок пребывания президента на своем посту, предоставление специальных гарантий покинувшему эту должность главе государства, а также особый механизм привлечения к судебной ответственности при наличии достаточных оснований.
Новые Известия 04:04
Футбол
Семак похвалил Азмуна и Дзюбу за игру в прошедшем сезоне
Специалист похвалил форвардов за игру в прошедшем сезоне, заметив, что оба сделали очень многое для команды.
RT на русском 16:02
Путешествия
В АТОР разъяснили порядок компенсации расходов на отдых в России
Ассоциация туроператоров России (АТОР) объяснила, каким именно образом будут компенсировать расходы на отдых внутри страны.
Татар-информ 07:10