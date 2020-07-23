Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны
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Максимальный размер выплаты — 15 тыс. рублей смогут получить туристы, потратившие на путевку более 75 тыс. При этом деньги вернут клиентам при условии, что он приобрел тур, продолжительность которого не более пяти ночей.В источнике
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Время путешествовать по России: за отдых внутри страны могут вернуть до 15 тысяч
Вести.Ruвчера в 13:41