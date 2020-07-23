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Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Максимальный размер выплаты — 15 тыс. рублей смогут получить туристы, потратившие на путевку более 75 тыс. При этом деньги вернут клиентам при условии, что он приобрел тур, продолжительность которого не более пяти ночей.В источнике
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РИА Новости

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

РИА Новости17:45
ФедералПресс

Россиянам пообещали вернуть часть денег за отдых внутри страны

ФедералПрессвчера в 04:29
Вести.Ru

Время путешествовать по России: за отдых внутри страны могут вернуть до 15 тысяч

Вести.Ruвчера в 13:41
Lenta.ru

Россиянам вернут деньги за отдых внутри страны

Lenta.ruвчера в 11:18
ToDay News Ufa

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

ToDay News Ufaвчера в 05:33
Утро.ru

Россиянам пообещали деньги за отдых внутри страны

Утро.ruвчера в 04:32
Газета.Ru

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Газета.Ruвчера в 12:51
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Академик РАН исключил окончание пандемии коронавируса до конца года

В интервью ТАСС академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев заявил, что пандемия коронавируса не закончится в России до конца этого года.
ИА Городские вести. Волгоград23:58
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Гусев анонсировал дальнейшее смягчение ограничений в Воронеже

Глава региона поручил отраслевым департаментам подготовить предложения о дальнейшей отмене ограничений, введенных в Воронежской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.comвчера в 16:22
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В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ21 июля в 03:25
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«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы

"Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.
Газета.Ruвчера в 14:47
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Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах

"Из-за засухи и суховеев прогнозируется дальнейшее увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.
РИА Новости20:20
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Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 16:29
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Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета21 июля в 06:08
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