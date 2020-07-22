Коронавирус
ИзвестияКабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны
Максимальный размер выплаты — 15 тыс. рублей смогут получить туристы, потратившие на путевку более 75 тыс. При этом деньги вернут клиентам при условии, что он приобрел тур, продолжительность которого не более пяти ночей.
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Ростуризм составил список регионов, за отдых в которых россияне получат компенсацию
Экономика сегоднявчера в 05:53
Россияне смогут вернуть до 15 тысяч рублей за отдых внутри страны
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Президент России Владимир Путин ответил шуткой на оговорку главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, заявившего о необходимости для модернизации Московского НПЗ 250 млрд руб. и тут же исправившегося — 350 млрд руб.
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Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
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Бастрыкин исключил сомнения в причастности Фургала к преступлениям
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