Максимальный размер выплаты — 15 тыс. рублей смогут получить туристы, потратившие на путевку более 75 тыс. При этом деньги вернут клиентам при условии, что он приобрел тур, продолжительность которого не более пяти ночей.

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Политика Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News. 20

Политика Посла России вызвали в МИД Эстонии В четверг посольство РФ в Эстонии опубликовало на своей странице в Facebook комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с 80-летием вступления Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР.

Происшествия Мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции в Полтаве В Полтаве вооруженный гранатой мужчина обменял взятого в заложники оперативника на полковника полиции, после чего они вместе поехали за пределы города. 556

Происшествия В центре Москвы в квартире нашли тело девушки В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 212

Политика Зеленский отправился в Донбасс с президентом Швейцарии Президенты Украины и Швейцарской Конфедерации Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга отправились с рабочим визитом в подконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей. 19

Общество Путин пошутил про «сотенку» миллиардов после слов главы «Газпром нефти» Президент России Владимир Путин ответил шуткой на оговорку главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, заявившего о необходимости для модернизации Московского НПЗ 250 млрд руб. и тут же исправившегося — 350 млрд руб. 43

Общество В Австрии вновь ввели обязательный масочный режим в магазинах Вчера, 21 июля, в ходе пресс-конференции правительства канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что супермаркетах, банках, на почте и во всех сферах повседневной жизни вновь будет введен обязательный масочный режим. 15

Технологии МегаФон запускает систему удаленного мониторинга состояния здоровья «Сервис удаленного мониторинга будет востребован у пациентов с хроническими заболеваниями, в постоперационный период, у пожилых людей», - сообщил директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Павел Захаров. 7

Футбол «Локомотив» заинтересован в услугах Кокорина Источник отмечает, что Кокорина также может заинтересовать вариант с «Локо», так как клуб будет играть в Лиге чемпионов, а семья футболиста надеется обосноваться в Москве.

Политика Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из страны Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников решительно реагировать на деструктив в СМИ и не исключил возможности выдворения иностранных журналистов из страны, не дожидаясь конца электоральной кампании. 117

Кино Сценарист «Мстителей: Финал» раскрыл, как Капитан Америка смог вызвать молнию Соавтор сценария «Мстителей: Финал» Кристофер Маркус прокомментировал зрелищную сцену, в которой во время сражения с Таносом (Джош Бролин) Капитану Америке (Крис Эванс) удается вызвать на безумного титана с помощью молота Мьельнира череду мощных ударов молнии.

Общество Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей. 345

Политика В 13-ый раз вышли на митинг жители Хабаровска В 13-ый раз вышли на митинг жители Хабаровска. Сотни людей традиционно в 19 часов собрались перед зданием правительства Хабаровского края.

Экономика Россиянам предрекают потерю сбережений в августе 2020 года Как сообщает издание DEITA.RU, эксперты в области экономики на полном серьезе утверждают, что России сейчас как никогда близка к повторению ситуации 1998 года. 104

Происшествия Фигуранту дела о хищении на стройке резиденции Путина вынесли приговор Москва, 23 июля 2020, 12:24 — REGNUM В Москве перед судом предстал топ-менеджер компании «Стройфасад» Станислав Кюнер, который проходил по уголовному дуле о хищении почти 1,3 млрд рублей, которые были выделены на строительство и реконструкцию объектов в резиденции президента РФ в Ново-Огареве. 77

Общество Госдума приняла закон о кальянах и вейпах Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. 563